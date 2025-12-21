Malas noticias en California: la razón por la que podría aumentar el precio de la gasolina en 2026

El precio de la gasolina podría aumentar notablemente en California en 2026 a causa de la salida de la compañía de combustible Valero Energy. La empresa tomó la decisión de abandonar el Estado Dorado debido a las fuertes regulaciones y la imposición de una millonaria multa por parte del gobierno de Gavin Newsom. Las estimaciones de los especialistas sitúan los posibles incrementos de US$1,21 por galón en una de las jurisdicciones con los valores más altos.

Por qué podría aumentar el precio de la gasolina en California en 2026

La compañía anunció su intención de "paralizar, reestructurar o cesar las operaciones" en su refinería de Benicia, con capacidad de 145 mil barriles diarios de petróleo crudo (b/d).

El fin de las operaciones se concretaría en abril de 2026, lo que significará una caída del 8,6% de la capacidad de producción de gasolina del Estado Dorado.

La refinería de Valero Energy en Benicia, en California, cerrará en abril de 2026 y provocará un aumento en el precio de la gasolina Valero Energy

Anteriormente, la empresa Phillips 66 Co. también adelantó que detendrá de forma permanente las operaciones de procesamiento de petróleo crudo convencional en su refinería de doble ubicación de 138.700 b/d en Los Ángeles para fines de 2025.

La compañía adujo que las condiciones del mercado impedirán la viabilidad y competitividad a largo plazo.

En este escenario, los economistas de la Universidad de California en Davis, citados por el medio Web Pro News, proyectaron un aumento inmediato de 40 centavos de dólar por galón, lo que estaría seguido por 81 centavos más cuando Valero abandone el Estado Dorado.

Estas proyecciones resultarían en un incremento inicial de US$1,21 para agosto de 2026. Para llenar un tanque típico de 15 galones, esto representa una suba de US$70 a US$95.

Por su parte, especialistas del Instituto de Energía de Stanford pronosticaron un panorama peor: los cálculos prevén un alza de hasta US$8 por galón.

Asimismo, la salida de la compañía resultará en la eliminación de 400 empleos directos y 200 puestos de contratistas, por lo que también impactaría de forma directa a la economía local.

Algunos cálculos prevén un incremento de hasta US$8 por galón de gasolina en California Unsplash

Las regulaciones en California que afectan al rubro de las petroleras

La salida de las compañías responde en parte al aumento de presiones y regulaciones impuestas por el gobierno de Gavin Newsom. En octubre, el gobierno estatal emitió una multa de casi US$82 millones para Valero Energy por infracciones, como emisiones tóxicas no reportadas, que se remontan a 2003.

A finales de 2024, el mandatario promulgó una legislación que proporcionó a la Comisión de Energía de California (CEC, por sus siglas en inglés) más herramientas para exigir a las refinerías de petróleo que repongan los suministros y planifiquen tiempos de inactividad por mantenimiento.

En concreto, la ley requiere que las compañías mantengan un inventario mínimo de combustible refinado en toda la cadena de distribución para evitar la escasez de suministro que genere precios más altos para los consumidores.

Aunque el objetivo era regular el valor de la gasolina, finalmente condujo a mayores presiones sobre las empresas del sector.

El gobernador Newsom firmó una ley a finales de 2024 que impone nuevas obligaciones a las refinerías de petróleo para mantener el precio del combustible X Gavin Newsom

Valero Energy no atribuyó la salida a un motivo en específico. No obstante, algunos representantes republicanos aseguraron que se debe a las medidas impulsadas por el gobierno local.

“Valero pretende cerrar su refinería de Benicia debido a las regulaciones extremas de Newsom y los demócratas radicales y al clima empresarial hostil”, expresó en abril el senador republicano Brian W. Jones.

California, entre los estados con los precios más elevados de la gasolina

Un informe de Forbes, publicado el 16 de diciembre, señaló que los precios de la gasolina varían mucho según la región, pero los montos más elevados suelen estar en la costa oeste. Hawái y California encabezan la lista con los valores más altos. La clasificación por estado es:

Hawái: US$4,44 por galón.

California: US$4,36 por galón.

Washington: US$4 por galón.

Oregón: US$3,61 por galón.

Alaska: US$3,61 por galón.

Por el contrario, Oklahoma (US$2,31), Iowa (US$2,46), Colorado (US$2,49), Arkansas (US$2,49) y Texas (US$2,52) ofrecen los repostajes más económicos del país norteamericano.

California es el segundo estado con los precios de gasolina más altos de EE.UU. PETE MULLER - Freepik

Consejos para ahorrar en la gasolina en EE.UU.

En el mismo artículo, Forbes ofrece las siguientes recomendaciones para que los conductores puedan ahorrar dinero al cargar combustible:

Descargar aplicaciones : algunas (como GasBuddy, Waze y Google Maps) son gratuitas y muestran los precios de la gasolina en tiempo real, por lo que ayudan a tomar una decisión informada sobre dónde llenar el tanque.

: algunas (como GasBuddy, Waze y Google Maps) son gratuitas y muestran los precios de la gasolina en tiempo real, por lo que ayudan a tomar una decisión informada sobre dónde llenar el tanque. Inscribirse en los programas de recompensas : ciertas compañías permiten participar de iniciativas que llevan al conductor a ganar puntos cada vez que llena el tanque.

: ciertas compañías permiten participar de iniciativas que llevan al conductor a ganar puntos cada vez que llena el tanque. Comprar gasolina con una tarjeta de crédito con recompensas : determinadas compañías tienen categorías de gasto específicas para obtener altos porcentajes de reembolso en efectivo, y la gasolina es una categoría popular.

: determinadas compañías tienen categorías de gasto específicas para obtener altos porcentajes de reembolso en efectivo, y la gasolina es una categoría popular. Llenar el tanque los lunes: una encuesta de GasBuddy reveló que la nafta es más barata en la mayoría de los estados el primer día de la semana, mientras que viernes y sábado es más cara.