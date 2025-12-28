La historia de Freedom: fue criado por presos, ayudó a combatir incendios en California y fue adoptado por una familia

Freedom es un perro K-9 criado desde cachorro por personas privadas de la libertad que cumplió siete años de servicio en la Autoridad de Incendios del Condado de Orange, en California. En 2024 se retiró de la actividad operativa y comenzó una nueva etapa como mascota familiar junto al bombero que lo acompañó durante toda su carrera.

Quién es Freedom, el perro K-9 del condado de Orange

Freedom es un labrador que integró la sección de Investigaciones de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange (OCFA, por sus siglas en inglés) como Perro Detector de Acelerantes (ADC, por sus siglas en inglés).

Esta es una categoría que identifica a los caninos especializados en la detección de líquidos inflamables utilizados en incendios provocados.

El can nació el 1° de abril de 2018 y fue certificado el 7 de diciembre de ese mismo año, fecha en la que también quedó formalmente en servicio, según consta en la información institucional de la OCFA.

Cada año debió renovar estándares operativos exigidos para mantener la habilitación OCFA

Su cuidador asignado fue el capitán Shaun Miller, con quien trabajó durante toda su carrera. En diálogo con NBC News, Miller destacó sus capacidades: “Tiene un sentido del olfato realmente excepcional”.

Según explicó, Freedom puede detectar sustancias en cantidades tan pequeñas que resultan imperceptibles para el olfato humano.

De acuerdo con la OCFA, el perro estaba entrenado para identificar trazas mínimas de líquidos inflamables pertenecientes a seis clases distintas, entre ellas gasolina y diversos destilados de petróleo.

Esa capacidad lo convirtió en una pieza clave para determinar el origen y la causa de los incendios y para reforzar la evidencia incorporada en causas penales.

De Puppies Behind Bars a un recurso federal de investigación

Durante sus primeros meses de vida, Freedom fue criado dentro de Puppies Behind Bars, una organización sin fines de lucro que trabaja con personas encarceladas en la crianza de cachorros destinados a tareas de servicio.

Según la entidad, el objetivo del programa es permitir que quienes participan puedan “contribuir a la sociedad en lugar de tomar de ella”.

Una vez adulto, Freedom se incorporó a la OCFA a través de una asociación con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Fue el único perro K-9 entrenado por la ATF en el condado de Orange, uno de cuatro en todo California y uno de apenas 65 en todo Estados Unidos, según datos oficiales publicados por la entidad.

Tras años de operatividad, comenzó una nueva etapa dentro del entorno familiar OCFA

Como recurso certificado por la ATF, Freedom contaba con capacidad de despliegue a nivel nacional y debía certificarse anualmente para mantener el estándar operativo exigido por la agencia federal.

Miller subrayó el impacto del trabajo de este canino en las investigaciones: “Es algo que o no habríamos encontrado, o que nos habría llevado mucho más tiempo”, afirmó al referirse a la detección de pruebas clave en escenas de incendio.

La despedida oficial de Freedom

Con motivo de su retiro, las autoridades realizaron un reconocimiento formal durante un comunicado radial, en el que Freedom recibió el homenaje junto a Miller.

El final del servicio no implicó un distanciamiento de su compañero de trabajo

Durante el mensaje, la OCFA indicó que el perro colaboró en casos de fuego intencional, asistió a actividades comunitarias y aportó a tareas de seguridad pública.

El organismo expresó: “Ahora está oficialmente fuera de servicio y pasará sus días jugando, descansando y recibiendo cariño”. El momento en el que Miller y Freedom escuchan el mensaje dentro del patrullero quedó registrado en un video difundido por la propia institución.

El retiro de Freedom dejó a Miller con emociones encontradas, según expreso a NBC News. Sin embargo, la despedida del servicio no marcará una separación definitiva: el perro permanece en el hogar junto a él y a sus cinco hijos.