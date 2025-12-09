Golpe histórico de la CBP en Florida: un convoy interceptó un buque y halló US$28 millones en droga

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que una embarcación sospechosa fue interceptada el 2 de diciembre a unas 2 millas (3,2 kilómetros) al este de Government Cut, frente a Miami. El operativo, encabezado por un bote de la Estación de la Guardia Costera de Miami Beach y respaldado por un convoy de unidades marítimas y aéreas federales, incautó 3715 libras de cocaína (1685 kilos), un cargamento valuado en US$28 millones.

El operativo de la CBP en Florida

De acuerdo con el comunicado oficial, la detención fue seguida por la intervención de las Operaciones Aéreas y Marinas de la CBP (AMO, por sus siglas en inglés) y de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

La detención inicial activó un despliegue federal con apoyo aéreo CBP

El teniente Matthew Ross, comandante de la estación de Miami Beach, definió el resultado como histórico:“Esta fue la mayor incautación de cocaína en una estación de la Guardia Costera de los Estados Unidos desde 1995”.

A su vez, señaló que la protección de las fronteras marítimas frente al tráfico ilícito de drogas continúa como una “prioridad estratégica”.

En ese sentido, afirmó que la Guardia Costera, junto con sus aliados en las fuerzas de seguridad, mantiene una “vigilancia permanente” para impedir que los narcóticos lleguen a las comunidades. Tras el operativo, tres personas fueron detenidas y trasladadas a custodia federal.

El método de detección que permitió hallar más de 1000 paquetes de droga

Una vez remolcada la embarcación al muelle, intervino la Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés) de la CBP con un equipo canino especializado.

En esa inspección, uno de los perros marcó múltiples puntos dentro del navío. La revisión posterior, realizada por agentes de AMO, dejó en evidencia más de 1000 paquetes de cocaína, equivalentes a 3715 libras (aproximadamente 1685 kg), con un valor de US$28 millones.

Una patrulla marítima frente a Miami Beach detectó una embarcación sospechosa el 2 de diciembre CBP

En una publicación posterior, AMO destacó el trabajo del perro detector:“¡Descubierto! Demos un reconocimiento a K9 Joey. Detectó 3715 libras de cocaína el martes pasado y evitó que las drogas llegaran a las calles”.

La advertencia de la CBP a las organizaciones narcotraficantes

El director ejecutivo de AMO para la Región Sudeste, Andy Blanco, sostuvo que desmantelar el contrabando marítimo de narcóticos demuestra el “poder del trabajo” en equipo para proteger a la nación y “responsabilizar” a quienes delinquen. Y agregó: “Los contrabandistas deben saber que nuestro personal está vigilando y serán capturados”.

Por último, la CBP señaló que estas acciones integran un enfoque integral a nivel gubernamental para combatir organizaciones criminales transnacionales, entre las que se incluyen a las redes de narcotráfico y tráfico de personas.

¿Cómo funciona el Programa Canino de la CBP?

El Programa Canino de la CBP, con sede central en El Paso, Texas, es una pieza clave de la estrategia nacional de seguridad.

De acuerdo con la descripción publicada en CBP.gov, su objetivo principal es la detección y aprehensión de amenazas terroristas, mientras que la identificación de sustancias controladas y contrabando constituye su misión secundaria.

El Programa Canino de la CBP es un pilar de la estrategia de seguridad nacional CBP

La agencia señala que el programa dispone de más de 1500 equipos caninos. Además, cuenta con academias de formación especializadas en Texas y Virginia, y desarrolla un programa propio de cría destinado a asegurar perros idóneos para labores de detección.