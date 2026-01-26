¿Habrá redadas en el Super Bowl 2026?: documentos que se deben llevar para evitar una posible detención del ICE

Ante la presencia de agentes federales en las inmediaciones del estadio donde se llevará a cabo el Super Bowl 2026, los migrantes deben tener en cuenta cuáles son los documentos que los pueden salvar de una detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Meses atrás, la administración Trump ya amenazó con controles en los alrededores del Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

De acuerdo con una guía de la North Suburban Legal Aid Clinic, los extranjeros deben tener siempre a mano alguno de los documentos que puedan evitar un mal momento con agentes federales.

Esto aplica tanto para el Super Bowl en este caso como para cualquier escenario en el que un migrante pueda toparse con oficiales del ICE. Los expertos diferenciaron opciones para quienes tienen estadía legal y los que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular:

Para los migrantes con estatus legal

Green card.

Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Aviso de aprobación (I-797).

Identificación que emitió el estado o licencia de conducir.

Para extranjeros sin estatus legal

Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.

Contratos de alquiler y facturas de servicios públicos.

Registros médicos o escolares propios o de un hijo.

Cualquier documento que confirme al menos dos años de residencia en EE.UU.

Licencia de conducir emitida por el estado.

Agentes del ICE estarán en las inmediaciones del Levi’s Stadium de California por el Super Bowl

Más allá de esto, en el caso de los inmigrantes irregulares, la organización aclara que presentar cualquiera de estos documentos no garantiza que no se producirá la deportación. Sin embargo, sí evitará una expulsión acelerada si la persona es detenida por el ICE.

Por qué habrá agentes del ICE en el Super Bowl 2026

La presencia de oficiales se debe a que la final de la NFL tiene una clasificación de Special Event Assessment Rating (SEAR). De acuerdo con un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), se trata de sucesos con colaboración federal.

Para cada evento, la Oficina de Coordinación de Operaciones (OPS, por sus siglas en inglés) realiza una evaluación de las características y le asigna un nivel de riesgo. En el caso del Super Bowl, se trata de un nivel 1.

El DHS explica que los eventos SEAR 1 son de importancia nacional o internacional que requieren apoyo federal interagencial extenso. Por eso, contarán con la presencia de oficiales del ICE y otras agencias como el Servicio Secreto o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La organización del Super Bowl contará con presencia de oficiales de agencias federales como el ICE ICE

La amenaza de la administración Trump a migrantes de cara al Super Bowl LX

En octubre, poco después de que se eligió a Bad Bunny como artista para el show del medio tiempo, se anticipó la presencia de muchos latinos en el evento en California.

En ese contexto, Corey Lewandowski, exjefe de campaña de Trump, fue consultado en The Benny Show sobre si el ICE realizaría redadas en las inmediaciones del estadio de Santa Clara.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar“, expresó Lewandowski en respuesta.

Además, indicó que los inmigrantes irregulares serán arrestados, enviados a un centro de detención y posteriormente deportados.