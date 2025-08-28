La polémica moneda contra Donald Trump que Gavin Newsom quiere lanzar a la venta online

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que evalúa incorporar un nuevo artículo en su tienda de campaña en línea: una pieza conmemorativa que denominó la “moneda de la corrupción de Trump”. La propuesta surge como respuesta a las iniciativas de merchandising político de Donald Trump, quien previamente promovió productos coleccionables, y de las criptomonedas vinculadas a su imagen.

La moneda de la corrupción de Trump, una propuesta de Newsom

Durante una entrevista con Politico, Newsom dijo que su equipo trabajaba en ampliar el catálogo de su tienda virtual, conocida como “The Patriot Shop”. Entre los productos disponibles ya figuran gorras con mensajes dirigidos a los votantes, que funcionan además como donaciones para su campaña.

El gobernador de California propone lanzar una llamada "moneda de la corrupción de Trump" Foto realtrumpcoins.com

Según explicó el mandatario, la próxima adición sería una moneda inspirada en las críticas hacia el presidente Trump. “Tenemos muchas cosas agotadas en el sitio Patriot. Creo que añadiremos algo más, quizás una moneda de la corrupción de Trump o algo así”, aseguró.

La iniciativa pretende, en palabras de Newsom, exponer lo que considera prácticas de manipulación política y económica de su rival republicano. “Es serio, es poner un espejo a lo absurdo de todo esto, el hecho de que ustedes lo han permitido, nosotros, incluyéndome a mí, hemos permitido que esto se normalice”, agregó al hacer referencia del propósito de su idea.

Trump y las criptomonedas

En su diálogo con Politico, el mandatario estatal recordó además una reunión previa con Trump en la que se discutió la promoción de criptomonedas. En esa conversación, el presidente habría defendido su participación en iniciativas digitales de inversión, lo que Newsom calificó como un ejemplo de prácticas que describió como “engañosas”.

La iniciativa comercial forma parte de una estrategia más amplia desarrollada por Newsom para confrontar directamente las políticas implementadas por la administración Trump MARIO TAMA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La propuesta de Newsom se enmarca en un contexto en el que Trump lanzó su propia moneda digital de tipo meme, con el objetivo de captar inversionistas y seguidores. Según el relato del gobernador californiano, el republicano le mostró en aquella reunión una pintura de Franklin D. Roosevelt en alusión a la posibilidad de un tercer mandato presidencial y posteriormente habló de su incursión en criptomonedas.

“Se sorprendió de que memecoin ni siquiera sea una moneda”, recordó Newsom sobre la charla que mantuvo con el mandatario. Esa experiencia sirvió como antecedente de su actual idea de lanzar un objeto físico, la llamada “moneda de la corrupción de Trump”, dentro de la estrategia de merchandising de su propia campaña.

¿Qué vende la tienda de Gavin Newsom?

La tienda Patriot es administrada por Bright Blue Ink, una imprenta con sede en Texas que colabora con la campaña de Newsom. El catálogo actual incluye gorras rojas, similares a la de MAGA, con frases como “Real Patriot” y “Newsom Was Right About Everything”, disponibles a un precio de 32 dólares.

La adquisición de estas prendas se contabiliza como una donación a la campaña, y los envíos se realizan en un plazo estimado de diez días.

Además de la ropa, el sitio ya promueve eslóganes diseñados para contraponerse al estilo de la mercadotecnia política de Trump. En publicaciones en redes sociales, Newsom destacó que su tienda cuenta con productos orientados a reforzar mensajes de su ideología política y que recibió una buena respuesta entre sus seguidores. “Muchas personas dicen que esta es la mejor mercancía jamás fabricada”, aseguró en X.

La posible incorporación de la moneda tendría el mismo propósito, es decir, funcionar como un símbolo crítico contra Trump, al tiempo que genera ingresos adicionales para las actividades políticas del gobernador californiano.

Newsom utiliza su tienda como fondo de donación para su campaña Foto The Patriot Shop

Rivalidad política entre Newsom y Trump

La relación entre ambos líderes ha sido marcada por choques constantes. Newsom describió a Trump como un político con inclinaciones autoritarias y como un actor que, según él, intentó alterar procesos electorales. En la entrevista con Politico, reiteró que considera al presidente un riesgo para el funcionamiento de las instituciones estadounidenses.

“Un presidente que federalizó a la Guardia Nacional y envió a 700 miembros activos de la Marina a la segunda ciudad más grande de EE.UU. Nada de eso es normal y nada de eso debería ser normalizado”, criticó.

El gobernador también sostuvo que Trump busca limitar el voto por correo, presionar a instituciones académicas y centralizar recursos federales para utilizarlos con fines de presión política. Afirmó que estas acciones deben enfrentarse con “más claridad y convicción”, lo que, en su criterio, justifica estrategias de respuesta.

Newsom explicó que su enfoque se basa en lo que él denomina “luchar fuego con fuego”. Esto significa responder con acciones equivalentes en términos de visibilidad y recursos simbólicos, como la creación de mercancía que satirice las propuestas de su adversario político.

La moneda de la corrupción de Trump, señaló, es un ejemplo de cómo planea usar el mismo formato que el republicano emplea para financiar y promocionar su imagen, pero con un contenido crítico.