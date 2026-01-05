La reacción de Alex Padilla, el aliado de Newsom en California, tras la captura de Nicolás Maduro: “Es ilegal”

Al conocerse la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del gobierno de Donald Trump, el arco político de Estados Unidos reaccionó de diversas maneras. En California, el senador Alex Padilla, aliado del gobernador Gavin Newsom, sostuvo que la acción “es ilegal” y advirtió por el efecto que podría tener en el futuro próximo en la región.

La reacción de Alex Padilla tras la captura de Nicolás Maduro

La operación militar estadounidense en Venezuela que resultó en la captura de Maduro, quien enfrentará cargos relacionados con el narcotráfico, provocó una repercusión inmediata de los actores políticos. Del lado demócrata, la principal crítica se centró en que Trump no avisó al Congreso previamente, y Padilla fue uno de los referentes californianos que alzó su voz.

El senador Alex Padilla cuestionó al presidente Trump por no avisar al Congreso sobre la acción militar para capturar a Nicolás Maduro Alex Padilla

“Seamos absolutamente claros: la acción militar de Trump en Venezuela es ilegal sin la aprobación del Congreso”, señaló en su cuenta en X. “No hay un objetivo claro, ni un final, ni un plan para el futuro. Esta es una peligrosa receta para el caos en la región”, advirtió.

En esa línea, el senador sostuvo que el jefe de Estado de EE.UU. “está ignorando las crisis reales en casa”, en alusión al aumento de los costos de la atención médica y la recuperación ante desastres. “Esto no es liderazgo”, sentenció Padilla.

El senador mantiene una estrecha relación con Newsom, quien lo nombró en 2020 cuando Kamala Harris fue elegida vicepresidenta de Joe Biden. Desde entonces, se convirtió en uno de los aliados más visibles del gobernador en Washington, y apareció en varios eventos públicos junto a él.

Gavin Newsom mantiene una estrecha relación con el senador Alex Padilla, quien es uno de sus principales aliados en Washington X (@SenAlexPadilla)

En 2025, los rumores sobre su posible candidatura para ocupar el cargo de Newsom en 2026 se expandieron. No obstante, en noviembre brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que prefería permanecer en el Congreso en lugar de aspirar a la gobernación.

La reacción de los políticos en California a la captura de Nicolás Maduro

Así como hizo Padilla, fueron varios los representantes políticos del Estado Dorado que se pronunciaron en contra de la acción militar. También en su cuenta de X, el senador Adam Schiff reconoció la ilegitimidad del gobierno de Maduro, pero criticó la operación y la calificó como inconstitucional.

“Maduro fue un matón y un líder ilegítimo de Venezuela, que aterrorizó y oprimió a su pueblo durante demasiado tiempo y obligó a muchos a abandonar el país. Pero iniciar una guerra para derrocar a Maduro no solo continúa el atropello a la Constitución por parte de Donald Trump, sino que erosiona aún más la posición de Estados Unidos en el escenario mundial y corre el riesgo de que nuestros adversarios imiten esta descarada escalada ilegal”, indicó.

Por su parte, el representante Gil Cisneros, demócrata de Covina, señaló que Maduro fue “un líder ilegítimo”, pero sostuvo que “el presidente ha perdido la cabeza” al mencionar que “no hubo aprobación del Congreso, y mucho menos notificación alguna”.

Nicolás Maduro fue capturado por el gobierno de Trump y acusado de liderar un estado narcotraficante HANDOUT - US President Donald Trump's TRUT

A su vez, la representante Maxine Waters, demócrata por Los Ángeles, escribió en X que “Trump secuestró al presidente Maduro y a su esposa y los trajo a Estados Unidos para juzgarlos”.

Luego, reparó en que hace poco tiempo el presidente “indultó a uno de los mayores narcotraficantes del mundo, Juan Orlando Hernández” y cuestionó: “¿Se trata del petróleo? ¿O es una maniobra de poder para seguir enviando al mundo el mensaje de que Trump es todopoderoso y se encamina hacia una dictadura en nuestro país?“.

Qué cargos enfrenta Maduro luego de la captura

Este lunes, Maduro enfrentará su primera audiencia judicial en un tribunal federal de Nueva York.

El presidente Donald Trump llevó a cabo una acción militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, quien enfrentará varios cargos en Estados Unidos

Durante el proceso legal, según informó Reuters, enfrentará los siguientes cargos:

Conspiración de narcoterrorismo.

Conspiración de importación de cocaína.

Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Entre otros actos ilegales, el mandatario venezolano está acusado de vender pasaportes diplomáticos venezolanos a conocidos narcotraficantes. Además, enfrenta cargos por presuntamente facilitar vuelos bajo cobertura diplomática para trasladar ganancias del narcotráfico desde México a Venezuela.

Según la acusación, Maduro, junto con otros representantes, durante 25 años ha “abusado de sus posiciones de confianza pública y corrompido instituciones otrora legítimas para importar toneladas de cocaína a Estados Unidos".