Liquidación en California: Mollie Stone’s de San Mateo cierra su tienda de la 42 tras 25 años y remata su inventario

Mollie Stone’s Markets cierra sus puertas en San Mateo, California, tras más de 25 años de funcionamiento. Ante esta situación comenzaron a ofrecer descuentos desde fines de enero y se prevé el cierre oficial para los próximos días.

Qué se sabe del cierre de Mollie Stone’s en California

La noticia fue confirmada por el San Mateo Daily Journal y el SFGATE el pasado 26 de enero. A través de un comunicado oficial, la cadena atribuyó el cierre a la “dinámica cambiante del mercado y a limitaciones de infraestructura” en la sucursal ubicada en la Avenida 42 n.° 49.

“Estamos agradecidos con la comunidad de San Mateo y con nuestros clientes que nos han comprado semana tras semana”, dijo Mike Stone, propietario y director ejecutivo de Mollie Stone’s, en un comunicado de prensa.

“Sin embargo, al finalizar nuestro contrato de arrendamiento, llegamos a la conclusión de que ya no podíamos mantener nuestras operaciones en este local”, agregó.

La empresa señaló que una de las causas del cierre tiene que ver con las limitaciones de infraestructura en el local actual Matthews

Se prevé que los empleados sean reubicados a otras sucursales de la cadena, como su tienda de Burlingame, ubicada a pocas millas de distancia. La cadena también cuenta con otros tres locales en San Francisco, además de sucursales en Sausalito, San Bruno, Palo Alto y Greenbrae.

Descuentos y posible fecha de cierre del local

La sucursal de Mollie Stone en San Mateo comenzó a ofrecer descuentos en mercadería el 27 de enero. Si bien no hay una fecha de cierre exacta, lo más probable es que cierre a mediados de febrero, escribió Elliott Stone, director de operaciones de la cadena.

El cierre del local se suma a una tendencia de cierre de mercados en la zona. A principios de este año, la sucursal de Draeger’s Market (cadena de supermercados gourmet) cerró tras 30 años de antigüedad para un nuevo desarrollo de uso mixto que fue aprobado en 2022.

“Reconocemos el papel que esta tienda desempeñó en San Mateo y agradecemos a nuestros clientes. Nuestra prioridad durante esta transición es brindar apoyo a nuestros empleados, ofreciéndoles oportunidades en otras ubicaciones siempre que sea posible”, señaló John Draeger, propietario de Draeger’s Market, en un comunicado publicado por el San Mateo Daily Journal.

Se prevé que la nueva estructura donde se encontraba el local cuente con aproximadamente 9300 metros cuadrados de espacio para oficinas y diez unidades a precio inferior al del mercado. Asimismo, se destinarán 1500 metros cuadrados a supermercados.

Un legado en California: la historia de Mollie Stone’s

Mike Stone, propietario de Mollie Stone’s Markets, abrió su primer local en 1986. Este lo bautizó en honor a su madre Mollie, quien trabajó en la industria de alimentos por más de 45 años, según consigna el sitio web oficial de la empresa.

El primer supermercado estaba ubicado en Redwood City, California, y ofrecía solo productos naturales y orgánicos, que constituían su principal enfoque.

Poco después incorporaron productos básicos convencionales y marcas reconocidas, dando origen al concepto de “lo mejor de los dos mundos”.