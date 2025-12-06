Los conductores de California a los que el DMV les retendrá su licencia de conducir o dará una orden de arresto

En medio de la avanzada del gobierno del presidente Donald Trump contra los conductores migrantes de EE.UU., los extranjeros en California deben tomar sus propias precauciones. El Departamento de Vehículos Motorizados estatal (DMV, por sus siglas en inglés) puede retener la licencia o dar una orden de arresto contra una persona que comete ciertas infracciones y delitos.

California: en qué casos el DMV puede quitarle la licencia a un conductor en 2026

En ciertos casos, los agentes del DMV están autorizados a retener la licencia de conducir de las personas. Al margen de las complicaciones que pueden surgir por no contar con el permiso, esta acción también restringirá los privilegios de manejar o la capacidad para registrar un vehículo.

El DMV puede retener la licencia de conducir de una persona en California si excede los puntos en el sistema Freepik - Freepik

En su sitio web oficial, la Corte Superior estatal menciona algunas situaciones que pueden llevar a la retención de este documento:

No comparecer : si alguien no se presenta en la fecha programada para la audiencia, puede resultar en un recargo civil y el caso se puede remitir a cobranzas. También puede derivar en una orden de arresto o suspensión del permiso de conducir y el implicado puede ser juzgado in absentia (en su ausencia).

: si alguien no se presenta en la fecha programada para la audiencia, puede resultar en un recargo civil y el caso se puede remitir a cobranzas. También puede derivar en una orden de arresto o suspensión del permiso de conducir y el implicado puede ser juzgado in absentia (en su ausencia). Falta de pago : no abonar una multa de la corte puede resultar en un recargo civil o suspensión de la licencia; y la sanción puede ser remitida a cobranzas.

: no abonar una multa de la corte puede resultar en un recargo civil o suspensión de la licencia; y la sanción puede ser remitida a cobranzas. Incumplimiento de una orden: puede resultar en una orden de arresto; suspensión del permiso de manejo y del registro del vehículo.

A su vez, la página web del DMV señala que puede retener la licencia también en los siguientes casos:

Conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (DUI/DWI) : debe suspender o revocar el privilegio de conducir de cualquier persona arrestada por conducir bajo la influencia de alcohol, drogas o una combinación de alcohol y drogas.

: debe suspender o revocar el privilegio de conducir de cualquier persona arrestada por conducir bajo la influencia de alcohol, drogas o una combinación de alcohol y drogas. Acumulación excesiva de puntos (múltiples infracciones de tránsito): en California, se asignan puntos por infracciones de tránsito que afectan la conducción segura de un vehículo motorizado. Si un conductor acumula demasiados en un cierto período, la licencia puede ser suspendida.

(múltiples infracciones de tránsito): en California, se asignan puntos por infracciones de tránsito que afectan la conducción segura de un vehículo motorizado. Si un conductor acumula demasiados en un cierto período, la licencia puede ser suspendida. Fraude, falsificación o fraude documental : si se detecta que la licencia se obtuvo de forma fraudulenta, con datos falsos, documentos adulterados o irregularidades, el DMV puede revocarla o suspenderla.

: si se detecta que la licencia se obtuvo de forma fraudulenta, con datos falsos, documentos adulterados o irregularidades, el DMV puede revocarla o suspenderla. Delitos graves relacionados con conducción : lesiones severas, homicidio u otros delitos serios con vehículos.

: lesiones severas, homicidio u otros delitos serios con vehículos. Trastornos físicos o mentales.

El DMV puede revocar la licencia de los conductores por varios delitos, como conducir bajo la influencia del alcohol DMV California - DMV California

El sitio de la Corte Superior señala además que cuando se emite una retención generalmente se le envía un aviso por correo a la persona. Este mensaje le informa que se agregaron cuotas adicionales al monto original de la fianza adeudada.

Suspensión vs. revocación: qué hacer para evitar perder la licencia en California

Es importante resaltar que en el Estado Dorado existen diferencias entre la suspensión y la revocación del permiso. En el caso de la suspensión, el DMV le quita el privilegio de conducir y lo hace por un período de tiempo definido.

En cuanto a la inhabilitación, es la terminación total de sus privilegios de conducir, según la firma de abogados Shouse Law, aunque existen alternativas para pedir un nuevo registro.

Los conductores cuya licencia de conducir fue revocada pueden solicitar una nueva si el DMV lo permite Freepik - Freepik

Cuando la agencia revoca la licencia de conducir de una persona, generalmente lo hace por un tiempo determinado. El período específico dependerá del motivo de la sanción. En otros casos, el DMV puede inhabilitar una licencia por tiempo indefinido.

La persona puede intentar evitar la suspensión al solicitar una audiencia administrativa. La solicitud para esto debe presentarse dentro de:

Diez días de recibir la notificación de revocación.

de revocación. 14 días a partir de la fecha del aviso, si fue enviado por correo.

Paso a paso: cómo recuperar una licencia revocada por el DMV en California

La firma de abogados indica que una persona cuya licencia fue revocada puede solicitar una nueva una vez transcurrido el plazo. Para esto, el peticionario debe aprobar un examen de conducir escrito, una prueba de visión y una prueba de manejo en el campo con un instructor.

Además, el infractor tendrá que realizar las siguientes acciones, siempre que el DMV lo exija: