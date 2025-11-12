Licencia de conducir para indocumentados en California: requisitos en noviembre de 2025

Las leyes de California permiten a los indocumentados tramitar la licencia de conducir. Para lograrlo deben aprobar un examen teórico y una prueba práctica, así como cumplir con otros requisitos y documentos. Este es el proceso que se mantiene vigente en noviembre de 2025.

Requisitos de la licencia de conducir para indocumentados en California

El permiso de manejar AB60 está destinado a aquellos que no pueden proporcionar comprobante de su presencia legal en Estados Unidos, según el Departamento de Vehículos Motorizados estatal (DMV, por sus siglas en inglés).

Para realizar el trámite, los peticionarios deben demostrar que cumplen con las condiciones establecidas por la agencia y proporcionar un comprobante de identidad y de domicilio.

Los inmigrantes pueden presentar uno de los siguientes documentos en noviembre de 2025 o mientras la regulación AB 60 continúe vigente, para tramitar su licencia.

Licencia de conducir de California (emitida en octubre de 2000 o posterior).

Tarjeta de identificación de California (emitida en octubre de 2000 o posterior).

Credencial de votante del Instituto Federal Electoral (IFE) (versión 2013 para mexicanos).

Credencial de votante del Instituto Nacional Electoral (INE) (versión 2014 para mexicanos).

Pasaporte mexicano (emitido en 2008 o posterior, con foto y firma digitales).

Matrícula consular mexicana (versiones 2014 o 2022).

Pasaporte extranjero vigente, aprobado por el DMV, con un número de seguro social (SSN) verificable electrónicamente con la Administración del Seguro Social.

En caso de que no tengan ninguno de los certificados mencionados, los solicitantes pueden presentar una identificación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Corea, Nicaragua, Paraguay o Perú.

Además, para comprobar la residencia, el solicitante tiene que presentar al menos uno de estos papeles.

Contratos de alquiler o arrendamiento con las firmas del propietario y del inquilino.

de alquiler o arrendamiento con las firmas del propietario y del inquilino. Escrituras o títulos de propiedad inmobiliaria residencial.

o títulos de propiedad inmobiliaria residencial. Facturas de hipoteca o de servicios públicos, lo que incluye las de telefonía celular.

de hipoteca o de servicios públicos, lo que incluye las de telefonía celular. Documentos escolares, médicos, laborales, de organizaciones religiosas o de seguros (incluye los de salud, dental, visión, vida, hogar, alquiler y vehículo).

escolares, médicos, laborales, de organizaciones religiosas o de seguros (incluye los de salud, dental, visión, vida, hogar, alquiler y vehículo). Declaraciones de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o de la Junta de Impuestos de Franquicia de California.

de impuestos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) o de la Junta de Impuestos de Franquicia de California. Certificados de propiedad o registro de vehículos o embarcaciones de California.

de propiedad o registro de vehículos o embarcaciones de California. Confirmaciones de cambio de domicilio del Servicio Postal de Estados Unidos (Formulario CNL 107).

de cambio de domicilio del Servicio Postal de Estados Unidos (Formulario CNL 107). Documentos emitidos por un gobierno dentro de Estados Unidos.

emitidos por un gobierno dentro de Estados Unidos. Un recibo o estado de cuenta del impuesto predial.

o estado de cuenta del impuesto predial. Registros de una institución financiera.

de una institución financiera. Documentos judiciales que indiquen que el solicitante reside en California.

que indiquen que el solicitante reside en California. Una carta (en papel membretado) de un albergue para personas sin hogar, un refugio para mujeres maltratadas, una entidad sin fines de lucro, una organización religiosa o una entidad de protección oficial.

(en papel membretado) de un albergue para personas sin hogar, un refugio para mujeres maltratadas, una entidad sin fines de lucro, una organización religiosa o una entidad de protección oficial. El empleador o una entidad gubernamental de EE. UU. que certifique que el peticionario reside en California.

o una entidad gubernamental de EE. UU. que certifique que el peticionario reside en California. Un padre, tutor legal o hijo puede usar un acta de nacimiento, y un cónyuge o pareja de hecho puede usar una licencia de matrimonio o un certificado de registro de pareja de hecho para demostrar su parentesco con la persona a quien se dirige uno de los documentos de residencia mencionados anteriormente.

Cómo tramitar la licencia de conducir para indocumentados en California

Para avanzar con el proceso, los extranjeros requieren completar la solicitud de una licencia de manejar. Se necesita crear una cuenta MyDMV para iniciar el pedido. Luego, hay que aprobar un examen teórico, disponible en más de 40 idiomas.

La agencia remarca que es importante llevar a la cita del DMV los documentos que comprueben la identidad y domicilio.

El siguiente paso es hacer una cita en línea para el examen de manejo. Si la persona pasa con éxito las pruebas pertinentes y sus documentos son válidos, recibirá por correo su licencia de manejar de parte del DMV.

Consejos del DMV para manejar con licencia de conducir en California

En su sitio web, la agencia recomienda a los conductores:

Seguir las reglas y leyes viales.

Manejar de manera segura y a la defensiva.

Evitar enviar mensajes de texto mientras manejan.

Evitar beber alcohol antes de conducir.

Si el conductor tiene un vehículo, tiene que renovar la matrícula cada año.

Mantener al corriente las certificaciones de emisiones contaminantes ( smog ).

). Renovar la licencia de manejar cada cinco años.

Cabe destacar que las licencias de California solo acreditan al conductor para conducir. No son válidas en todos los estados y tampoco son pruebas del estatus legal de un migrante.