Los conductores de California que se enfrentan a una multa de US$5000 si no instalan este dispositivo

Con el comienzo del año, nuevas regulaciones entraron en vigor en California bajo el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés). Una de ellas, la ley AB 366, obliga a ciertos conductores a utilizar un elemento particular. Con esta norma, los infractores con condenas previas por manejar bajo la influencia del alcohol que no instalen el Dispositivo de Bloqueo de Encendido (IID, por sus siglas en inglés) sufrirán multas de hasta 5000 dólares.

California: quiénes pueden recibir sanciones por no instalar el IID tras una condena por DUI

La nueva legislación entró en vigor el 1° de enero de 2026, y extiende y amplía el programa obligatorio del IID para todos los infractores por Conducir Bajo la Influencia (DUI, por sus siglas en inglés). Esto aplica incluso para los infractores primerizos, y mantendrá su vigencia hasta el 1° de enero de 2033.

La nueva ley en California obliga a los conductores que tienen sanciones por manejar bajo los efectos del alcohol a instalar un dispositivo de bloqueo de encendido Freepik

La ley fue firmada por el gobernador Gavin Newsom en octubre de 2025 y tiene como principal objetivo frenar la conducción en estado de ebriedad al exigir pruebas de alcoholemia antes de encender los automóviles.

De acuerdo con el texto legal, las personas que incumplan la normativa serán castigadas con un cargo de delito menor que incluye:

Hasta seis meses de cárcel.

Multa de hasta US$5000 .

. Ambas penas combinadas (multa y cárcel).

Cómo funciona el dispositivo que ciertos conductores deben instalar en California

El sistema es simple: para iniciar, el conductor debe soplar en una boquilla antes de arrancar. Si el dispositivo detecta que la persona bebió alcohol por encima del límite, bloquea el encendido.

En ocasiones, si arranca el vehículo con éxito, el IID puede exigir muestras aleatorias. Estas ocurren con una distancia de entre cinco y 15 minutos después de que sus autos enciendan y luego aproximadamente cada 45 minutos.

El dispositivo de bloqueo de encendido impide a los conductores encender sus automóviles si bebieron alcohol por encima del límite permitido LifeSafer

Cuando un conductor no pasa una prueba después de arrancar el vehículo, aún puede encenderlo. No obstante, el IID registra una prueba fallida que finalmente se informará al tribunal, según detalló la firma de abogados Shouse Law.

Además, los IID son capaces de detectar:

Si un conductor u otra parte manipula el dispositivo.

Todos los arranques y paradas del motor.

Todos los resultados de aliento.

Actualmente, los dispositivos tienen un costo de entre US$70 y US$100. El proveedor del sistema también puede cobrar por el costo de instalación, que generalmente es entre US$75 y US$100. No obstante, hoy la mayoría lo hace gratis.

En California entraron en vigor el 1° de enero de 2026 varias legislaciones Freepik - Freepik

Otras leyes sobre conductores que entraron en vigor en California

Junto con la AB 366, el DMV informó las siguientes leyes, que también entraron en vigor:

AB 1087 - Homicidio vehicular en estado de ebriedad : aumenta el período de libertad condicional de dos años a entre tres y cinco años para una persona condenada por homicidio vehicular u homicidio vehicular grave en estado de ebriedad.

- : aumenta el período de libertad condicional de dos años a entre tres y cinco años para una persona condenada por homicidio vehicular u homicidio vehicular grave en estado de ebriedad. AB 390 - " Apartarse" : amplía el requisito de que un conductor que se aproxima a un automóvil estacionado reduzca la velocidad y se haga a un lado para incluir todos los vehículos estacionados, como los de mantenimiento de carreteras marcados y los que muestran luces de emergencia intermitentes u otro dispositivo de advertencia.

- " : amplía el requisito de que un conductor que se aproxima a un automóvil estacionado reduzca la velocidad y se haga a un lado para incluir todos los vehículos estacionados, como los de mantenimiento de carreteras marcados y los que muestran luces de emergencia intermitentes u otro dispositivo de advertencia. SB 720 - Programas del Sistema Automatizado de Control de Tráfico : permite a los gobiernos locales utilizar un programa alternativo de cámaras automatizadas para controlar las infracciones de semáforo en rojo. Especifica que las infracciones registradas por un sistema automatizado de control de tráfico solo están sujetas a sanciones civiles.

- : permite a los gobiernos locales utilizar un programa alternativo de cámaras automatizadas para controlar las infracciones de semáforo en rojo. Especifica que las infracciones registradas por un sistema automatizado de control de tráfico solo están sujetas a sanciones civiles. AB 1085 - Obstrucción o alteración de la matrícula : establece como infracción, con una multa de US$1000, fabricar en California un producto o dispositivo que oscurezca o interfiera con la lectura visual o electrónica de una placa. Aborda el uso de cubiertas de matrícula ilegales que permiten la evasión de peajes y otras actividades delictivas.

- : establece como infracción, con una multa de US$1000, fabricar en California un producto o dispositivo que oscurezca o interfiera con la lectura visual o electrónica de una placa. Aborda el uso de cubiertas de matrícula ilegales que permiten la evasión de peajes y otras actividades delictivas. AB 630 - Vehículos recreativos abandonados : autoriza a los condados de Alameda y Los Ángeles, hasta el 1° de enero de 2030, a retirar y desechar un vehículo recreativo abandonado si se estima que tiene un valor de US$4000 o menos y una agencia pública ha verificado que no puede funcionar.

- : autoriza a los condados de Alameda y Los Ángeles, hasta el 1° de enero de 2030, a retirar y desechar un vehículo recreativo abandonado si se estima que tiene un valor de US$4000 o menos y una agencia pública ha verificado que no puede funcionar. SB 480 - Luces de posición para vehículos autónomos: permite equipar un vehículo autónomo con luces de posición del sistema de conducción automatizada. Estas notifican a otros conductores, peatones y fuerzas del orden cuando se activa el sistema.

- permite equipar un vehículo autónomo con luces de posición del sistema de conducción automatizada. Estas notifican a otros conductores, peatones y fuerzas del orden cuando se activa el sistema. SB 586 - Motocicletas eléctricas todoterreno: clasifica una “motocicleta eléctrica todoterreno” o “eMoto” como un vehículo motorizado todoterreno, por lo que requiere que cumplan con las reglas, incluida la exhibición de una placa o cartel de identificación emitido por el DMV.