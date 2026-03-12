Los destinos más elegidos en California para Spring Break 2026

A pocos días del inicio del Spring Break, que comenzará el 30 de marzo, muchos viajeros ya planificaron dónde pasar sus vacaciones de primavera.Un ranking elaborado con datos de Google Flights identificó los destinos de Estados Unidos que registran mayor crecimiento de interés para viajar en 2026, entre los que aparecen dos ciudades de California.

Qué destinos de California figuran entre los más buscados para Spring Break 2026

De acuerdo con datos de Google compartidos con Travel+Leisure, dos ciudades de California aparecen en el ranking de destinos que registraron el mayor aumento interanual de búsquedas de viajes para las vacaciones de primavera: Long Beach y Santa Ana.

Long Beach se ubica en el cuarto puesto del listado, mientras que Santa Ana ocupa el séptimo lugar entre los destinos con mayor incremento de consultas Tripadvisor

El ranking completo de destinos en tendencia para las vacaciones de primavera queda conformado por:

Hilo , Hawái

, Hawái Asheville , Carolina del Norte

, Carolina del Norte Sarasota , Florida

, Florida Long Beach , California

, California Panama City , Florida

, Florida Punta Gorda , Florida

, Florida Santa Ana , California

, California Fort Myers , Florida

, Florida Tampa , Florida

, Florida Vail, Colorado

Qué ofrece Long Beach, la ciudad costera del sur de California

Long Beach se encuentra frente al océano Pacífico y forma parte del área metropolitana de Los Ángeles, según describe el portal turístico oficial Visit Long Beach.

El destino se presenta como un espacio recreativo frente al mar. La ciudad combina actividades en el agua, atracciones culturales, distritos comerciales y una oferta gastronómica variada.

Entre las experiencias que pueden realizar los visitantes ,se encuentran excursiones marítimas y recorridos por la costa. El destino también ofrece observación de ballenas, paseos por distritos comerciales y recorridos por cervecerías costeras.

Long Beach combina actividades acuáticas, propuestas culturales, distritos comerciales y una variada oferta gastronómica Tripadvisor

La ciudad reúne además una escena gastronómica activa. Restaurantes, bares y espacios culinarios forman parte de la oferta turística que caracteriza a Long Beach.

Entre las principales atracciones que se pueden visitar en la ciudad, se destacan:

Aquarium of the Pacific , el acuario más grande de California, con más de 100 exhibiciones dedicadas a distintos ecosistemas marinos.

, el acuario más grande de California, con más de 100 exhibiciones dedicadas a distintos ecosistemas marinos. The Queen Mary , un histórico transatlántico convertido en atracción turística que permite recorrer el barco y conocer su historia.

, un histórico transatlántico convertido en atracción turística que permite recorrer el barco y conocer su historia. Museum of Latin American Art (Molaa) , un museo dedicado al arte moderno y contemporáneo de América Latina y de artistas latinos.

, un museo dedicado al arte moderno y contemporáneo de América Latina y de artistas latinos. Long Beach Museum of Art , que presenta exposiciones de arte contemporáneo y organiza programas educativos y eventos culturales.

, que presenta exposiciones de arte contemporáneo y organiza programas educativos y eventos culturales. Battleship IOWA Museum, un museo instalado en un antiguo buque de guerra que permite recorrer distintas áreas de la embarcación.

La ciudad también cuenta con sitios históricos y espacios naturales. Entre ellos, se encuentran el Rancho Los Cerritos Historic Site, construido en 1844, y el Rancho Los Alamitos Historic Ranch and Gardens, un complejo histórico con jardines, exhibiciones y áreas abiertas al público.

Otro espacio destacado es el Earl Burns Miller Japanese Garden, un jardín japonés que incluye estanques con peces koi, cascadas y una casa de té.

Santa Ana: un centro urbano clave en el condado de Orange

Santa Ana es una ciudad ubicada en el condado de Orange, en el sur de California. Se encuentra a 35 millas (aproximadamente 56 km) al sur de Los Ángeles y a unas diez millas (aproximadamente 16 km) del océano Pacífico, según detalla el sitio oficial del gobierno municipal.

La ciudad tiene una superficie de 27 millas cuadradas (70 km²). Su población supera los 310 mil habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada del condado.

Santa Ana fue incorporada oficialmente en 1886. Con el tiempo, se consolidó como un centro administrativo del condado, por lo que suele ser conocida como el “Downtown de Orange County”.

Además de su rol administrativo, Santa Ana se destaca por su centro urbano con fuerte actividad cultural. El área conocida como Downtown Santa Ana concentra galerías, teatros, boutiques y cafés, de acuerdo con la descripción turística publicada por Visit California.

Santa Ana, ubicada en el condado de Orange, se consolidó como uno de los principales centros administrativos de la región Tripadvisor

Uno de los espacios culturales más conocidos es el Artist’s Village. Este distrito ocupa varias cuadras del centro de la ciudad y alberga galerías, estudios creativos y el Grand Central Art Center, un complejo que incluye teatro, espacios de exposición y residencias para artistas.

En esa misma zona se realiza el ArtWalk el primer sábado de cada mes. Durante ese evento, más de 20 galerías abren sus puertas y el centro urbano recibe músicos, vendedores y visitantes que recorren las calles del distrito artístico.

La oferta gastronómica también forma parte del atractivo del centro de Santa Ana. Entre los espacios destacados aparece el 4th Street Market Innovation Food Hall, un mercado gastronómico que reúne emprendimientos culinarios con propuestas para desayuno, almuerzo y cena.

Entre los lugares culturales y recreativos que se pueden visitar en la ciudad, también se encuentran: