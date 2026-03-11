Malas noticias para los viajeros en USA: la decisión que podrían tomar las aerolíneas en pleno Spring Break

En medio de la escalada del conflicto bélico en Irán, la decisión de bloquear el Estrecho de Ormuz podría impactar en los viajeros en Estados Unidos debido a la escasez de combustible para los aviones. La temporada de viajes está en un pico mientras se desarrolla Spring Break en varios estados y la reducción del suministro conduciría a un aumento en el precio de los boletos.

La decisión que podrían tomar las aerolíneas sobre los boletos en pleno Spring Break

El avance militar estadounidense en Medio Oriente no es gratis para el gobierno, así como tampoco para los ciudadanos. Mientras millones de personas se preparan para viajar en el marco de Spring Break, los precios de los boletos podrían aumentar pronto.

La escasez del combustible podría impactar en las tarifas que abonan los viajeros en USA en pleno Spring Break Freepik

Las aerolíneas siguen de cerca el cierre del Estrecho de Ormuz, que limita el suministro de combustible para los aviones. Esta decisión del gobierno iraní podría impactar de manera rápida y drástica en el flujo de petróleo y gas en el comercio mundial.

En diálogo con Fox News, Jesse Neugarten, director ejecutivo del servicio de viajes Dollar Flight Club, indicó que el conflicto en Irán “está ejerciendo presión sobre los mercados petroleros mundiales”. Luego, remarcó que el combustible es uno de los principales costos para las aerolíneas.

“Si los precios del combustible se mantienen elevados durante el verano, los viajeros podrían empezar a ver menos tarifas baratas y precios de boletos promedio ligeramente más altos”, advirtió.

El conflicto en Irán podría elevar los precios de los boletos de avión durante Spring Break (Foto AP/Lynne Sladky, archivo) Lynne Sladky - AP

A su vez, Gary Leff, un experto en la industria de viajes, sostuvo que el aumento en los precios del combustible podría incrementar los costos de los pasajes aéreos. En esa línea, reparó en que el impacto definitivo dependerá de la demanda de boletos. Si el número de pasajeros cae debido a la oscilante economía estadounidense, las tarifas aéreas no necesariamente cambiarán.

Actualmente, Medio Oriente exporta un total de alrededor de 1,1 millones de barriles diarios de combustible para aviones, detalló Jaime Brito, director ejecutivo de refinación y productos petrolíferos de OPIS. Esta cifra corresponde a aproximadamente el 17% de lo que consume el mundo.

Qué dijo Trump sobre el cierre del Estrecho de Ormuz que afectaría a los viajeros en USA

En medio de la avanzada del conflicto en Medio Oriente, el presidente Trump indicó que su objetivo es mantener el Estrecho de Ormuz abierto. Esta franja, que tiene 34 kilómetros de ancho en su punto más angosto, se encuentra entre Irán y Omán y transporta aproximadamente 20 millones de barriles al día y alrededor de una quinta parte del gas natural licuado mundial.

En un mensaje en la televisión estatal iraní, miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtieron que su gobierno “no permitiría la exportación de ni un solo litro de petróleo”.

En medio del Spring Break en USA, el presidente sostuvo que si Irán continúa con el bloqueo del Estrecho de Ormuz, el ejército atacará "veinte veces más fuerte" Mark Schiefelbein - AP

Como respuesta, Trump compartió un contundente mensaje en su cuenta en Truth Social con una amenaza: “Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Ormuz, Estados Unidos lo golpeará 20 veces más fuerte de lo que lo ha hecho hasta ahora”.

En esa línea, el presidente agregó que arrasará con objetivos “fácilmente destructibles que harán prácticamente imposible que Irán vuelva a reconstruirse como nación”. Para concluir, escribió: “La muerte, el fuego y la furia se abatirán sobre ustedes, pero espero y rezo para que eso no suceda”.

Spring Break en USA: qué pueden esperar los viajeros

Mientras continúa el cierre del gobierno en Estados Unidos por la falta de acuerdo entre legisladores respecto al presupuesto federal, Airlines for America (A4A), un grupo comercial de la industria con sede en Washington D.C., estimó que 171 millones de viajeros volarán entre el 1° de marzo y el 30 de abril. Esto representa un aumento del 4% en relación al año pasado.

En promedio, las aerolíneas esperan transportar alrededor de 2,8 millones de pasajeros por día durante este período, en el marco de las vacaciones por el Spring Break.

En Florida, se espera una gran afluencia de turistas, con las principales atracciones, como los parques de diversiones y las playas, colmadas de visitantes. Según datos de Google citados por Travel + Leisure, el estado tiene la mayor cantidad de destinos buscados por los viajeros para el receso de este año.

Los parques de Disney atraen a miles de visitantes en Spring Break (Photo by Gary Hershorn/Getty Images) Gary Hershorn - Getty Images

Otro destino que resuena en el informe está ubicado en California. En particular, Long Beach es uno de los más apuntados por los turistas. Dentro del territorio, visitantes este año también llegarán en masa a Santa Ana, ubicado en el condado de Orange.

Por ahora, el cierre del gobierno no afectará a los trabajadores de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), debido a que los fondos continúan vigentes hasta el 30 de septiembre.

No obstante, la agencia considera establecer un límite de despegues y aterrizajes diarios durante los periodos de mayor demanda en el Aeropuerto Internacional de O’Hare, en Chicago. Los directivos convocaron la semana pasada a las aerolíneas, al Departamento de Aviación de Chicago y a su propio personal para discutir su plan de imponer un umbral de 2800 despegues y aterrizajes diarios.

Consideran establecer un límite de despegues y aterrizajes diarios durante los periodos de mayor demanda en el Aeropuerto Internacional de O’Hare, en Chicago (ORD) (Unsplash) Unsplash

Para tomar la medida, la FAA se basó en un informe de la compañía de datos de aerolíneas Cirium, que estimaba que O’Hare podría ver más de 3000 operaciones de vuelo en días pico. Esto, según las autoridades, derivaría en retrasos en los servicios aéreos y otros problemas en uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos.