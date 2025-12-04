Mudanza a California: cuánto tiempo puedo manejar con una licencia emitida en otro estado antes de que pierda validez

Para conducir en California de manera legal, las personas que cuentan con un permiso de otro estado pueden hacerlo sin problemas, pero el proceso es distinto para los nuevos residentes. Los ciudadanos que se mudan al Estado Dorado deben realizar un simple trámite para transferir correctamente su licencia, y tienen solo diez días para cumplir con los pasos.

Cuánto tiempo puedo manejar con una licencia emitida en otro estado antes de que pierda validez

El Departamento de Vehículos Motorizados estatal (DMV, por sus siglas en inglés) establece que si la persona es un visitante en California mayor de 18 años y tiene un permiso válido de su estado o país de origen, puede conducir sin obtener uno nuevo siempre que esté vigente. No obstante, si decide mudarse al Estado Dorado, el ciudadano deberá realizar un proceso aparte.

Los nuevos residentes tienen 10 días para transferir su licencia de conducir emitida en otro estado a California DMV California - DMV California

Los nuevos residentes tienen solo diez días para transferir una licencia de conducir de otro estado a California, de acuerdo con la información del DMV. Al solicitar un nuevo permiso, la persona debe considerar que en la región existen dos tipos del documento: comercial y no comercial.

Categorías de las licencias de conducir en California

Para realizar el proceso, el solicitante debe elegir el permiso que mejor se adapte a sus necesidades. Entre las no comerciales, existen cuatro categorías:

Licencia de Conducir Básica ( Clase C) : para un vehículo o camión estándar destinado a uso personal en las carreteras del Estado Dorado.

( : para un vehículo o camión estándar destinado a uso personal en las carreteras del Estado Dorado. Remolque de viaje/quinta rueda ( Clase A no comercial ); para más de 15.000 libras de peso bruto del vehículo (GVWR) o un camión remolcador más de 10.000 libras GVWR, cuando el remolque no es para la compensación.

( ); para más de 15.000 libras de peso bruto del vehículo (GVWR) o un camión remolcador más de 10.000 libras GVWR, cuando el remolque no es para la compensación. Motocicleta ( clase M1 o M2 ): para un vehículo motorizado de dos ruedas.

( ): para un vehículo motorizado de dos ruedas. Housecar/Motorhome (Clase B no comercial): para más de 40 pies, pero no más de 45 pies, con el endoso.

El DMV establece que los residentes en California pueden solicitar licencias de conducir comerciales o no comerciales Facebook California Department of Motor Vehicles

Respecto a las licencias comerciales, son tres las categorías disponibles:

Comercial A : cualquier combinación legal de vehículos con un peso bruto combinado (GCWR) de 26.001 libras o más siempre que el peso bruto del vehículo (GVWR) del vehículo(s) remolcado sea superior a 10.000 libras.

: cualquier combinación legal de vehículos con un peso bruto combinado (GCWR) de 26.001 libras o más siempre que el peso bruto del vehículo (GVWR) del vehículo(s) remolcado sea superior a 10.000 libras. Comercial B : todo vehículo individual con un PVAR de más de 26.000 libras, o cualquier vehículo que remolque un vehículo no superior a 10.000 libras PVAR.

: todo vehículo individual con un PVAR de más de 26.000 libras, o cualquier vehículo que remolque un vehículo no superior a 10.000 libras PVAR. Comercial C: cualquier vehículo de clase C con una o más de las siguientes anotaciones: materiales peligrosos (HazMat); vehículo de pasajeros (PV); vehículo cisterna.

Cómo transferir una licencia de conducir de otro estado a California

El sitio web de DriversEd dispone de la siguiente guía para que los nuevos residentes transfieran con éxito una licencia de conducir de otro estado a California:

Confirmar el estatus de residente : se considera residente si la persona habita en California durante al menos seis meses al año . También entra en la categoría quien es un votante registrado en el estado; está empleado en el estado (o su empresa está ubicada allí); paga la matrícula de residente en un colegio o universidad; tiene dependientes que asisten a la escuela primaria, secundaria o preparatoria en el Estado Dorado; es propietario de una vivienda en la región con una exención de impuestos sobre la propiedad o alquila una propiedad en la entidad.

: se considera residente si la persona . También entra en la categoría quien es un votante registrado en el estado; está empleado en el estado (o su empresa está ubicada allí); paga la matrícula de residente en un colegio o universidad; tiene dependientes que asisten a la escuela primaria, secundaria o preparatoria en el Estado Dorado; es propietario de una vivienda en la región con una exención de impuestos sobre la propiedad o alquila una propiedad en la entidad. Completar una solicitud de licencia de conducir de California : el interesado puede hacerlo en línea. Para ello, necesita crear una cuenta de ID.me para que el portal del DMV guarde su información mientras trabaja en su petición.

: el interesado puede hacerlo en línea. Para ello, necesita para que el portal del DMV guarde su información mientras trabaja en su petición. Preparar documentación adicional : necesitará contar con un comprobante de identidad (pasaporte válido, certificado de nacimiento u otros documentos) y un comprobante de domicilio, con su nombre completo y domicilio (puede ser contrato de alquiler, factura de hipoteca, factura de servicios públicos y otros).

: necesitará contar con un (pasaporte válido, certificado de nacimiento u otros documentos) y un con su nombre completo y domicilio (puede ser contrato de alquiler, factura de hipoteca, factura de servicios públicos y otros). Estudiar para el examen teórico: el peticionario deberá estudiar para aprobar un examen escrito del DMV , en el que se tendrán en cuenta los detalles de los libros de texto.

el peticionario deberá estudiar para , en el que se tendrán en cuenta los detalles de los libros de texto. Visitar una oficina del DMV de California: en su paso por las oficinas, la persona tendrá que proporcionar su documentación (su prueba de identidad y prueba de residencia); proporcionar su número de Seguro Social; abonar la tarifa de solicitud no reembolsable; realizar un escaneo de huella digital; aprobar un examen de la vista; tomarse una foto y pasar con éxito el examen de conocimientos.

La persona deberá aprobar con éxito un examen teórico para transferir su licencia de conducir a California DMV California - DMV California

Luego de completar estos pasos, la persona obtendrá su licencia de conducir temporal de California. Unas semanas después, recibirá el permiso para manejar oficial en su correo.