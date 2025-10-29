Newsom vs. Trump: el gobernador demanda la retención ilegal de un beneficio clave en California

El gobernador Gavin Newsom presentó una demanda contra la administración de Donald Trump por suspender los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) para millones de californianos. La acción judicial, que también cuenta con el respaldo de más de veinte estados, denuncia que el gobierno federal retuvo fondos destinados a la ayuda alimentaria pese a disponer del dinero necesario para continuar el programa durante el cierre del gobierno.

Newsom contra Trump: un reclamo por derechos alimentarios básicos

Desde Sacramento, el gobernador Newsom y el fiscal general Rob Bonta anunciaron que California se unió a una coalición de estados que presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de Massachusetts contra el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés), ambas agencias bajo la dirección de funcionarios designados por Trump.

La querella busca revertir la suspensión de los beneficios de SNAP prevista para noviembre, una medida que los demandantes califican como “injustificada, arbitraria y contraria a la ley”.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Massachusetts, acusa al Departamento de Agricultura (USDA) y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de actuar de manera "injustificada, arbitraria y contraria a la ley" Damian Dovarganes - AP

Según el comunicado oficial de la Oficina del gobernador de California, la administración Trump decidió interrumpir el financiamiento de SNAP durante el cierre parcial del gobierno federal, pese a contar con US$6000 millones en fondos de contingencia autorizados por el Congreso. Estos recursos estaban específicamente destinados a garantizar la continuidad del programa en situaciones de emergencia presupuestaria.

Newsom describió la medida como “una crueldad sin precedentes” y apuntó directamente al presidente: “Mientras Donald Trump recorre el mundo intentando reparar los daños económicos que él mismo causó, niega comida a millones de estadounidenses que pasarán hambre el próximo mes. Es un acto inhumano y demuestra su total indiferencia por la gente de este país”.

Jennifer Siebel Newsom, primera dama de California, agregó que “cuando las familias no saben de dónde saldrá su próxima comida, el gobierno ha fallado en su deber más básico de cuidar a su pueblo”.

Los argumentos centrales de la demanda contra la administración Trump

El documento judicial, al que tuvo acceso la oficina del gobernador, detalla que el USDA violó su obligación legal de distribuir los beneficios de SNAP a todos los hogares elegibles, conforme a lo establecido en el Título 7 del Código de los Estados Unidos. Al suspender los pagos mientras se negaba a utilizar los fondos de contingencia, la agencia habría actuado “contraria a derecho” y con “abuso de discreción administrativa”.

El gobernador Newsom calificó la suspensión de los beneficios como "una crueldad sin precedentes"

Los estados demandantes —entre ellos California, Massachusetts, Nueva York, Michigan, Washington y Nuevo México— sostienen que la decisión de suspender los beneficios contradice décadas de precedentes administrativos. Incluso durante cierres de gobierno anteriores, SNAP nunca había interrumpido sus pagos.

La denuncia incluye dos cargos principales:

Violación de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés) : el USDA está legalmente obligado a proporcionar la asistencia a los beneficiarios y no puede suspenderla mientras existan fondos disponibles.

(APA, por sus siglas en inglés) el USDA está legalmente obligado a proporcionar la asistencia a los beneficiarios y no puede suspenderla mientras existan fondos disponibles. Actuación arbitraria y caprichosa: los demandados modificaron sin justificación su política histórica de usar fondos de contingencia durante las interrupciones presupuestarias, ignorando las consecuencias en la salud y la seguridad alimentaria de millones de personas.

Los estados solicitan al tribunal que declare ilegales las directivas emitidas por el USDA los días 10 y 24 de octubre, que anule la suspensión de beneficios y que ordene al gobierno federal liberar los fondos necesarios para pagar las asignaciones de noviembre.

Pago de SNAP: un conflicto federal con alcance nacional

El reclamo encabezado por Newsom no se limita a California. En total, 26 estados y jurisdicciones se sumaron a la acción judicial:

La acción judicial denuncia que la administración Trump decidió interrumpir el financiamiento de SNAP durante el cierre parcial del gobierno

Massachusetts

California

Arizona

Minnesota

Colorado

Connecticut

Delaware

Distrito de Columbia

Hawái

Illinois

Kansas

Kentucky

Maine

Maryland

Michigan

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Carolina del Norte

Oregon

Pensilvania

Rhode Island

Vermont

Washington

Wisconsin

Todos coinciden en que la decisión del USDA constituye una violación a la estructura legal del programa y un ataque directo a la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables.

SNAP, creado en 1964, es considerado la principal herramienta de lucha contra el hambre en Estados Unidos. En 2024, asistió a más de 41 millones de personas, al distribuir un promedio mensual de US$8300 millones en beneficios. Su naturaleza de “derecho apropiado” obliga al gobierno federal a garantizar los pagos mientras existan fondos disponibles, independientemente de las disputas políticas o cierres presupuestarios.