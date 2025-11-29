No es California, es México: así es Little L.A., el refugio de los deportados que reconstruyen su vida tras dejar EE.UU.

A casi 2000 millas (más de 3000 kilómetros) de Los Ángeles, California, en pleno centro de la Ciudad de México, se localiza Little L.A., un barrio que fue adoptado por deportados, dreamers sin protección migratoria y familias que volvieron después de vivir durante años en Estados Unidos. El área forma parte de la colonia Tabacalera, a unos pasos del Monumento a la Revolución, y se convirtió en el refugio para quienes buscan establecerse nuevamente en su país natal.

Little L.A. en CDMX: el barrio donde viven deportados y dreamers que regresaron de EE.UU.

Los habitantes que regresaron de California señalan similitudes entre el entorno urbano de la zona y ciertos rasgos de Los Ángeles, lo que dio origen al sobrenombre. La presencia de palmeras, la movilidad comercial y la cercanía de un monumento visible en el paisaje evocan recuerdos del lugar donde crecieron o trabajaron.

Little L.A. se ubica aproximadamente a 3000 kilómetros de Los Ángeles, California, en pleno centro de Ciudad de México historico.alcaldiacuauhtemoc.mx

“Little L.A. es una comunidad resiliente y valiente que quiere volver a empezar a pesar de haber perdido todo en un país que consideraban suyo, aunque claramente no lo era, por el simple hecho de que un papel determina su vida entera”, dijo Ana Estrada, directora de voluntarios de New Comienzos, en una entrevista con CNN.

La vida cotidiana en el barrio incorpora una mezcla constante de inglés y español. En los negocios se leen letreros bilingües y en distintos establecimientos es común que los retornados utilicen el idioma aprendido en EE.UU., ya sea en tiendas, oficinas o centros de atención telefónica, donde se emplean sus habilidades lingüísticas.

Historias de deportados y dreamers que reconstruyen su vida en Little L.A., México

El barrio es un punto de llegada para dreamers, aquellos que crecieron en EE.UU. desde niños y que, tras perder protecciones como DACA, que les daba seguridad contra la deportación y permiso de trabajo, decidieron o se vieron obligados a volver. También es hogar de las personas que fueron expulsadas después de años de vivir, estudiar o formar familias en distintas ciudades estadounidenses.

Para muchos, el retorno implica reconstruir identidad y rutinas en un país al que pertenecen legalmente, pero en el que no vivieron la mayor parte de su vida. Uno de los casos es el de Edwin Sánchez, quien pasó más de dos décadas en Wyoming. Al no poder acceder a un estatus permanente, regresó.

“Ahora trabajo en un banco como gerente y me siento más libre y capaz de realizar mis sueños en mi propio país”, le aseguró a CNN desde su nuevo hogar en Little L.A. Su historia es similar a la de otros repatriados que encontraron un espacio para emprender después de volver.

Debido al contexto de los inmigrantes retornados, en las calles del barrio funcionan organizaciones civiles que brindan acompañamiento a quienes llegan.

New Comienzos, creada en 2015, es una de ellas: ofrece apoyo legal, emocional, acceso a alimentos, certificaciones de inglés y orientación laboral. Su presencia ayuda a que muchos repatriados comprendan cómo integrarse al sistema institucional mexicano tras años fuera de ese país.

La designación del barrio proviene de las percepciones de quienes vivieron en California y detectaron paralelismos visuales entre el entorno de la capital y aspectos de Los Ángeles historico.alcaldiacuauhtemoc.mx

Little L.A.: el barrio bicultural donde conviven inglés y español

El apodo Little L.A. no solo responde al recuerdo que el Monumento a la Revolución genera en algunos migrantes provenientes de California. También funciona como referencia a la mezcla cultural que se observa en las calles de la Tabacalera.

El uso alternado de ambos idiomas refleja trayectorias de vida en las que EE.UU. fue el hogar, por periodos prolongados, de muchos de sus residentes. Según integrantes de New Comienzos, el barrio representa un punto de encuentro para personas que buscan reorganizar su vida después de perder estatus legal o ser deportadas.

“Regresar (a México) no es rendirse, es comenzar de nuevo”, aseguró Israel Concha, fundador de la entidad.

A pesar de los apoyos disponibles, el regreso a México suele implicar obstáculos económicos, sociales y emocionales. Personas deportadas o retornadas enfrentan situaciones de desarraigo, barreras lingüísticas, dificultades para homologar estudios y distintas formas de estigmatización. El proceso de adaptación es descrito por algunos como una etapa en la que deben redefinir objetivos de vida.

Little L.A. se encuentra en pleno corazón de la capital mexicana, a escasos metros del Monumento a la Revolución historico.alcaldiacuauhtemoc.mx

“Ser deportado te obliga a repensar el significado de la vida. ¿Qué voy a hacer? Es un mundo nuevo, te conviertes en una nueva persona, reinvéntate”, reconoció Miguel Solis, quien fue expulsado de EE.UU. tras una vida formada en ese país. “Estás aprendiendo a adaptarte. Es una crisis existencial”, afirma.

Cuántos mexicanos son deportados desde EE.UU. y cómo funciona su reintegración en México

En Ciudad de México, el flujo de personas repatriadas continúa. De acuerdo con la información de la Secretaría de Gobernación, entre enero y septiembre de 2025, EE.UU. deportó 112.260 ciudadanos mexicanos, de este total, 2595 llegaron a la capital, donde organizaciones civiles y redes comunitarias como las existentes en Little L.A. fueron fundamentales para orientar su proceso de instalación.

El retorno masivo de mexicanos también dio lugar a iniciativas gubernamentales. Entre ellas, el programa “México te abraza”, cuyo propósito es recibir a connacionales deportados y facilitar su reintegración.

La estrategia incluye coordinación entre dependencias federales y estatales, puntos de atención en estados fronterizos y acceso a servicios básicos como alojamiento temporal, alimentación y apoyo para traslado.

La iniciativa contempla trámites de documentos de identidad, inscripción al sistema público de salud y acceso a programas sociales. Cada retornado recibe una tarjeta con apoyo económico destinado a cubrir gastos inmediatos.

La organización New Comienzos lanzó el proyecto “Dream in Mexico”, un programa que ofrece información bilingüe, orientación legal, apoyo emocional y guía para los primeros 60 días. Su propósito es facilitar el tránsito hacia la vida en México, sobre todo para quienes llegan sin redes familiares o con experiencia limitada en el país latino.