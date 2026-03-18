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Noticias de California hoy, en vivo: ola de calor extremo y últimas actualizaciones del miércoles 18 de marzo
Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Dorado
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Este miércoles 18 de marzo, California sufrirá una ola de calor extrema con temperaturas récord. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) también emitió avisos por fuerte oleaje y un riesgo elevado de incendios de pastizales. Además, los ríos locales mantienen aguas muy frías por el deshielo y representan una amenaza para la salud.