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Noticias de California hoy, en vivo: ola de calor extremo y últimas actualizaciones del miércoles 18 de marzo

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El NWS emite un Aviso de Calor Extremo para California
El NWS emite un Aviso de Calor Extremo para CaliforniaGodofredo A. Vásquez - AP

El NWS emite alertas por una ola de calor récord para el 18 de marzo

Este miércoles 18 de marzo, California sufrirá una ola de calor extrema con temperaturas récord. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) también emitió avisos por fuerte oleaje y un riesgo elevado de incendios de pastizales. Además, los ríos locales mantienen aguas muy frías por el deshielo y representan una amenaza para la salud.

  • Los Ángeles registrará 96°F (35,5°C) de máxima bajo una Advertencia de Calor Extremo.
  • San Diego alcanzará los 81°F (27°C) en la costa.
  • Zonas como Palm Springs y Borrego reportarán picos de 106°F y 103°F (41°C y 39°C).
  • San Francisco marcará 86°F (30°C).
  • Sacramento llegará a los 92°F (33°C).
Se prevé un riesgo moderado de calor desde hoy hasta el viernes, con temperaturas muy superiores a lo normal
Se prevé un riesgo moderado de calor desde hoy hasta el viernes, con temperaturas muy superiores a lo normalNWS

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