Noticias de California hoy, en vivo: ola de calor extremo y últimas actualizaciones del miércoles 18 de marzo

Este miércoles 18 de marzo, California sufrirá una ola de calor extrema con temperaturas récord. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) también emitió avisos por fuerte oleaje y un riesgo elevado de incendios de pastizales. Además, los ríos locales mantienen aguas muy frías por el deshielo y representan una amenaza para la salud.

Los Ángeles registrará 96°F (35,5°C) de máxima bajo una Advertencia de Calor Extremo.

registrará de máxima bajo una Advertencia de Calor Extremo. San Diego alcanzará los 81°F (27°C) en la costa.

alcanzará los en la costa. Zonas como Palm Springs y Borrego reportarán picos de 106°F y 103°F (41°C y 39°C) .

reportarán picos de . San Francisco marcará 86°F (30°C) .

marcará . Sacramento llegará a los 92°F (33°C).