Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 27 de enero

Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado; actualizaciones sobre nuevas leyes, impuestos y todo lo que hay que saber

En L.A., se esperan cielos mayormente soleados y temperaturas máximas entre 60 y 70 °F (15,5 y 21 °C) (Instagram/@flylaxairport)
Cómo estará el clima en California este martes 27 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para San Francisco y el Área de la Bahía, California, informó sobre la posibilidad de lluvia leve desde este martes por la noche. Sobre las temperaturas, señaló que estarán cercanas o apenas por encima de los promedios estacionales, entre 56-66 °F (18-13 °C).

Para la zona de Los Ángeles/Oxnard se proyecta que el clima sea más cálido. “Se esperan cielos mayormente soleados y temperaturas máximas entre 60 y 70 °F (15,5 y 21 °C)“. En Sacramento, las posibilidades de lluvias ligeras y chubascos de nieve regresan el martes por la tarde.

