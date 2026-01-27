Noticias de California hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 27 de enero

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) para San Francisco y el Área de la Bahía, California, informó sobre la posibilidad de lluvia leve desde este martes por la noche. Sobre las temperaturas, señaló que estarán cercanas o apenas por encima de los promedios estacionales, entre 56-66 °F (18-13 °C).

Next week:

🌧️Light rain late Tue-Wed for coastal areas from San Mateo to Sonoma Counties. Rain chances return next weekend with details unclear.

🌊High swell late Wed-Thu brings waves to 20 ft, increased risk for sneaker waves.

🌡️Temps near or just above seasonal averages. #CAwx pic.twitter.com/Yb3XS5LRJv — NWS Bay Area 🌉 (@NWSBayArea) January 26, 2026

Para la zona de Los Ángeles/Oxnard se proyecta que el clima sea más cálido. “Se esperan cielos mayormente soleados y temperaturas máximas entre 60 y 70 °F (15,5 y 21 °C)“. En Sacramento, las posibilidades de lluvias ligeras y chubascos de nieve regresan el martes por la tarde.