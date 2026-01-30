Noticias de California hoy, en vivo: Gavin Newsom demanda a Dr. Oz por Medicare y Medicaid y otros reportes del 30 de enero

A través de la Oficina del Gobernador, Gavin Newsom interpuso una demanda contra Mehmet Oz, conocido como Dr. Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), por posibles violaciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.

La acusación del gobierno de California deriva de un video, del 27 de enero de 2026, en el que señalan que Oz “lanzó acusaciones infundadas y con carga racial dirigidas a la comunidad armenia de Los Ángeles”. En nombre de esa población, se presentó la queja y se solicitó una investigación.