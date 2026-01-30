Noticias de California hoy, en vivo: Gavin Newsom demanda a Dr. Oz por Medicare y Medicaid y otros reportes del 30 de enero
Información al momento y cobertura en tiempo real en el Estado Dorado; actualizaciones sobre nuevas leyes, impuestos y todo lo que hay que saber
Newsom vs. Dr. Oz: el gobernador de California presenta una denuncia por derechos civiles
A través de la Oficina del Gobernador, Gavin Newsom interpuso una demanda contra Mehmet Oz, conocido como Dr. Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), por posibles violaciones del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
La acusación del gobierno de California deriva de un video, del 27 de enero de 2026, en el que señalan que Oz “lanzó acusaciones infundadas y con carga racial dirigidas a la comunidad armenia de Los Ángeles”. En nombre de esa población, se presentó la queja y se solicitó una investigación.
My office is filing a civil rights complaint seeking an investigation into Dr. Oz's baseless and racist allegations against Armenian Americans in California. pic.twitter.com/MBU0vAf507— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) January 30, 2026
Cómo estará el clima en California este viernes 30 de enero de 2026
Este viernes 30 de enero será el día más cálido de la semana para la zona de San Diego, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. (NWS, por sus siglas en inglés). La temperatura máxima en algunas áreas alcanzará los 85°F (29°C). En Sacramento, el tiempo seco, con niebla dispersa en el valle y las colinas más bajas, seguirá hasta el sábado.
Para la zona de Los Ángeles/Oxnard, el NWS indica que las temperaturas subirán este viernes y se mantendrán hasta el sábado. Las máximas para algunas regiones, como Woodland Hills, alcanzarán los 85°F (29 °C); otras como Palmdale registrarán 68°F (20°C). En San Francisco existe la posibilidad de niebla por la mañana en las zonas habituales (valles del norte y el este de la Bahía).
Noticias en vivo de California
Seguí leyendo
Actualización del DMV. Las licencias de conducir en Nueva York que quedan suspendidas en febrero de 2026
Alerta laboral para migrantes. qué hacer si agentes del ICE entran a un lugar de trabajo y qué dice la ley en enero 2026
Adiós al sueño americano. Es veterana del Ejército de EE.UU., su esposo terminó en manos del ICE y decidieron abandonar el país
- 1
Frenan en Tierra del Fuego un convoy de motos de alta gama valuado en US$480.000
- 2
Operativo limpieza en Sur Finanzas: la pericia de los teléfonos detectó maniobras para ocultar pruebas en la financiera ligada a la AFA
- 3
El tenso cruce entre Lospennato y Kreplak por la atención de extranjeros en hospitales: “Si Kicillof necesita un equipo, que avise”
- 4
Un canal venezolano difundió declaraciones de Corina Machado y recibió un mensaje intimidante de Diosdado Cabello