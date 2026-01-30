“Batman” vs. el ICE en California: irrumpió disfrazado en el ayuntamiento para exigir el fin de las redadas

Un ciudadano de EE.UU. disfrazado de Batman protagonizó una insólita intervención en una sesión del Concejo Municipal de San Diego, California, al denunciar las potenciales redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en vísperas del Super Bowl LX.

El discurso del “Caballero de la Noche” frente a concejales de California

El activista, cuya aparición se viralizó en redes sociales, calificó a los concejales de “cobardes y traidores” por su presunta inacción y colaboración con las políticas migratorias federales.

Man Dressed As Batman Concerned About ICE At Super Bowl

Con la mirada fija en los concejales, afirmó que la pasividad o la cooperación activa de las autoridades ante las acciones de la agencia, ya sea mediante el intercambio de información o la provisión de recursos, los convertía en cómplices directos de una política que consideraba “injusta, discriminatoria y dañina” para el tejido social de San Diego.

“La gente muere en nuestras calles todos los días en este país porque permitimos que el gobierno federal pase por encima de nosotros. Estoy asqueado por cada uno de ustedes", dijo con firmeza.

Luego, añadió: “Veanme a los ojos. ¿Alguno de ustedes puede ir a casa y decirles a sus hijos que hicieron todo lo posible para proteger a sus compañeros de clases o a sus abuelos?“.

Llegada del Super Bowl a California y el pedido de “Batman” a las autoridades

Con relación al Super Bowl LX, que se celebrará este 8 de febrero en Santa Clara, el ciudadano estadounidense argumentó que los grandes eventos públicos son utilizados como pretexto para que las agencias federales de inmigración intensifiquen sus redadas, lo que afectaría a las comunidades migrantes.

El ciudadano estadounidense ingresó disfrazado de Batman Captura de pantalla/APT

“¿Qué diablos estamos haciendo aquí? En serio, han tenido meses para prepararse para este próximo evento. No me importa si esto está fuera del decoro“, expresó, enojado.

Durante su discurso, mostró un papel escrito con sus propuestas: “Aún pueden cambiarlo y hacer que cada política en esta hoja suceda ahora mismo antes del Super Bowl. Que ocurra antes de que cientos de hombres enmascarados vengan a nuestra ciudad y maten gente”.

Asimismo, pidió que la ciudad diga de manera formal que no se destinarán recursos municipales al ICE y que no se les brindará ninguna cooperación.

McLaughlin dijo que las personas que están legales en Estados Unidos “no tienen nada que temer” Instagram @levisstadium / ICE

“Ustedes deben afirmarle al país y al mundo que no son cobardes. Si no actúan, no son solo cobardes, sino traidores, traidores a todos y cada uno de los individuos a los que sirven”, dijo.

“Necesitan hacer algo para poner estas políticas por escrito, asegurarse de que sus oficiales no cooperen con el ICE, asegurarse de que no puedan usar los recursos de la ciudad, que no puedan acceder a los datos de la ciudad antes de que mueran más personas”, añadió.

La presencia del DHS y el ICE durante el Super Bowl

El pasado 26 de enero, la subsecretaria Tricia McLaughlin le comunicó a TMZ Sports que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), junto con socios locales, estaba trabajando para garantizar que el Super Bowl “sea seguro para todos los involucrados”.

“Nuestra misión permanece sin cambios”, aseguró McLaughlin al medio.

El Super Bowl se llevará a cabo el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California

Pese a que no quiso nombrar el tipo de operativos que habrá durante el evento, McLaughlin dijo que las personas que están legales en Estados Unidos “no tienen nada que temer”.

“No revelaremos operaciones futuras ni hablaremos sobre el personal. La seguridad del Super Bowl implicará una respuesta de todo el gobierno llevada a cabo de acuerdo con la Constitución de Estados Unidos", señaló.