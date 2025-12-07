Actualizaciones del Uscis sobre la duración de los permisos de trabajo para inmigrantes en EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció cambios cruciales en los períodos máximos de validez del Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). Esta actualización sobre la duración de los permisos de trabajo impactará solo a ciertos migrantes.

Uscis: la última actualización sobre los permisos de trabajo en EE.UU.

La agencia dio a conocer que con la medida de reducción del período máximo de validez de los EAD, busca fortalecer los procesos de investigación de antecedentes de los solicitantes, detectar posibles fraudes y mitigar riesgos a la seguridad nacional.

La EAD integra el sistema que regula el empleo permitido en EE.UU.; los períodos de validez generalmente se determinan según la categoría del inmigrante Uscis y Freepick

La nueva guía, contenida en el Volumen 10 del Manual de Políticas de la dependencia, entra en vigencia este viernes 5 de diciembre de 2025 y se aplica a las solicitudes de autorización de empleo que estén pendientes o presentadas en o después de la fecha mencionada.

La agencia implementa estas reducciones tanto en respuesta a la legislación (One Big Beautiful Bill, HR-1) como para mejorar los esfuerzos de detección y verificación, disuadir el fraude y emprender acciones apropiadas contra aquellos que representan un riesgo para la seguridad nacional.

Inmigrantes que tendrán un EAD con vigencia más corta

Las categorías de inmigrantes sujetas a los nuevos períodos de validez más cortos para los permisos de trabajo, de acuerdo con un comunicado, se dividen principalmente en grupos cuya expiración máxima se ha reducido a 18 meses, y grupos con vigencia reducida a un año (o el período autorizado, si es más corto).

Las categorías sujetas a los nuevos períodos más cortos son:

1. Con validez máxima reducida de cinco años a 18 meses.

Admitidos como refugiados .

. A quienes se les concedió el asilo .

. A quienes se les concedió la suspensión de la deportación o remoción .

. Aquellos con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de remoción.

o suspensión de remoción. Quienes tienen solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la INA 245.

bajo la INA 245. Aquellos con solicitudes pendientes de suspensión, de deportación o cancelación de remoción.

Para otorgar la autorización de empleo y emitir un EAD, el Uscis debe verificar la identidad del extranjero Freepik - Freepik

Estas categorías estarán sujetas a una revisión más frecuente del historial del solicitante por parte de Uscis.

Para las otras categorías, la validez máxima se ha actualizado a la fecha de finalización del período autorizado o un año, lo que sea más corto. Incluyen:

Extranjeros bajo permiso condicional ( parole ).

( ). Aquellos bajo parole como refugiados .

. Quienes solicitan o tienen pendiente el Estatus de Protección Temporal ( TPS, por sus siglas en inglés).

( por sus siglas en inglés). Los cónyuges de un emprendedor bajo permiso condicional.

Cambios 2025: la regla del Uscis que puso fin a la extensión automática de a renovación

Hace unas semanas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), agencia a la que pertenece el Uscis, dio a conocer la regla final que pone fin a la extensión automática del EAD para renovación.

Los extranjeros que renueven sus EAD en o después del 30 de octubre de 2025, ya no recibirán una extensión automática 123RF - 123RF

Esta norma aplica para los extranjeros que presentan solicitudes de renovación en ciertas categorías y no afecta a los permisos de trabajo extendidos automáticamente antes de este jueves 30 de octubre de 2025.

“Los extranjeros que renueven sus EAD en o después del 30 de octubre de 2025, ya no recibirán una extensión automática”, precisó la agencia.

Anteriormente, al presentar el formulario de Solicitud de Autorización de Empleo, para renovar el EAD, el migrante podía ser elegible para una extensión automática hasta 540 días desde la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta, mientras el proceso estaba pendiente.