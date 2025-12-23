¿Adiós Trump? Gavin Newsom vs JD Vance: qué dicen las encuestas para las elecciones 2028 en EE.UU.

El escenario político de Estados Unidos ya comenzó a proyectarse más allá del actual ciclo presidencia. Con Donald Trump fuera de la posibilidad de volver a la Casa Blanca y con Gavin Newsom impedido de competir nuevamente en California, un nuevo cruce empezó a instalarse en el radar de votantes y analistas: el gobernador del Estado Dorado versus el vicepresidente JD Vance.

Cuánto piensan los estadounidenses en las elecciones de 2028

Aunque faltan algunos años para los comicios presidenciales, la encuesta realizada por SSRS para CNN entre el 4 y el 7 de diciembre de 2025 reveló que la elección de 2028 ya ocupa un lugar relevante en la mente de una parte significativa del electorado.

El relevamiento, que consultó a 1032 adultos estadounidenses por vía telefónica y web, midió el nivel de reflexión sobre la próxima carrera presidencial y dejó ver un panorama dividido entre quienes ya miraron al futuro y quienes todavía no lo hicieron.

El 22% de los encuestados afirmó que reflexionó “mucho” sobre las elecciones de 2028 Canva

El 50% de los encuestados aseguró que pensó “mucho” o “algo” en la elección presidencial de 2028.

Dentro de ese grupo, el 22% afirmó que reflexionó “mucho”, mientras que el 28% dijo haberlo hecho “algo”.

El otro 50% reconoció haber pensado “solo un poco” o “nada en absoluto” en la próxima contienda: 25% en cada categoría.

El interés no fue homogéneo entre los distintos sectores de la población. Las personas de mayor edad mostraron un nivel de atención más alto sobre el futuro político del país norteamericano, mientras que los grupos más jóvenes se mantuvieron relativamente al margen del debate.

El 61% de los mayores de 65 años y el 55% de quienes tenían entre 50 y 64 años dijeron haber pensado “mucho” o “algo” en 2028.

Entre los adultos de 18 a 34 años, ese porcentaje descendió al 42%, y al 44% entre los de 35 a 49.

Por género, los hombres se mostraron levemente más atentos que las mujeres, con un 53% frente a un 47%.

Por afiliación política, los demócratas encabezaron el nivel de reflexión, con un 64%, seguidos por los liberales con un 60%, mientras que independientes y moderados quedaron rezagados.

Quiénes ya tienen un nombre en mente para 2028

Más allá del grado de interés general, la encuesta de CNN también indagó cuántos estadounidenses ya imaginaron a una persona concreta como futura candidata presidencial. Allí apareció un dato clave para entender el escenario: la mayoría todavía no eligió a nadie.

El 67% de los encuestados aún no definieron un nombre para las elecciones 2028 Canva

Solo el 33% de los adultos dijo tener una persona específica que le gustaría ver postulándose para la presidencia en 2028.

que le gustaría ver postulándose para la presidencia en 2028. El 67% restante aseguró no tener ningún nombre definido.

Esa indefinición fue particularmente marcada entre los sectores que suelen ser decisivos en elecciones cerradas.

Apenas el 24% de los moderados y el 24% de los independientes dijeron tener un candidato en mente.

En contraste, el 41% de los conservadores y el 40% de los republicanos afirmaron haber elegido ya a alguien.

Por edad, el grupo más decidido fue el de mayores de 65 años, con un 43%, seguido por el segmento de 50 a 64 años con un 38%.

Este panorama explicó por qué, aun sin campañas formales en marcha, algunos nombres comenzaron a destacarse por encima del resto cuando se pidió a los encuestados que mencionaran a quién les gustaría ver en la boleta presidencial.

Newsom y Vance, los nombres que encabezaron las menciones

Cuando se combinó a quienes dijeron tener un candidato específico con la pregunta abierta sobre a quién apoyarían, surgió un listado de figuras políticas que, por ahora, dominaron el imaginario de los votantes. En ese contexto, JD Vance y Gavin Newsom aparecieron como los nombres más mencionados dentro de sus respectivos espacios.

El vicepresidente JD Vance fue el más mencionado entre los republicanos que tienen un candidato en mente Gerald Herbert - AP

Entre los republicanos y conservadores, el peso se concentró claramente en una figura.

El 16% del total de los adultos mencionó a algún nombre republicano o conservador.

republicano o conservador. JD Vance fue citado por el 11% , convirtiéndose en el dirigente individual más mencionado de toda la encuesta.

, convirtiéndose en el dirigente individual más mencionado de toda la encuesta. Marco Rubio apareció con un 2% , mientras que Donald Trump y Ron DeSantis recibieron apenas un 1% cada uno.

, mientras que Donald Trump y Ron DeSantis recibieron apenas un 1% cada uno. Otros nombres del espacio conservador, como Nikki Haley o Condoleezza Rice, quedaron por debajo del 0,5%.

Del lado demócrata y liberal, el apoyo se mostró más fragmentado, aunque con un liderazgo claro.

El 14% del total mencionó a figuras demócratas o liberales.

demócratas o liberales. Gavin Newsom encabezó ese grupo con un 6% de menciones.

de menciones. Kamala Harris fue nombrada por el 3% , y Alexandria Ocasio-Cortez por el 2%.

, y Alexandria Ocasio-Cortez por el 2%. Pete Buttigieg, Barack Obama, Michelle Obama y Mark Kelly registraron un 1% cada uno.

Newsom fue mencionado como el favorito de los demócratas encuestados Archivo

Qué buscan quienes todavía no eligieron candidato

El dato más contundente del estudio fue que dos de cada tres estadounidenses aún no definieron a quién apoyarían en 2028. Para ese amplio grupo, la encuesta profundizó en los atributos, valores y temas que consideraron más importantes para el próximo presidente, más allá de los nombres propios.

El rasgo más valorado fue la honestidad, muy por encima de cualquier otra cualidad.

El 12% mencionó “honesto, veraz o que no mienta” como la característica principal deseada.

como la característica principal deseada. El 9% destacó la compasión, la empatía y la preocupación genuina por la gente.

y la preocupación genuina por la gente. El 7% valoró a alguien que “ayude a la gente” o “se preocupe por los estadounidenses”.

o “se preocupe por los estadounidenses”. Un 6% se quedó con la integridad , la ética y los valores morales.

, la ética y los valores morales. El 5% con la atención a la clase media y trabajadora.

Otros atributos relevantes, aunque con menor peso, completaron el perfil ideal del futuro mandatario.

Liderazgo fuerte, inteligencia y capacidad de unir a distintos sectores políticos obtuvieron menciones cercanas al 4%.

a distintos sectores políticos obtuvieron menciones cercanas al 4%. La idea de poner al país norteamericano y a la gente por encima del partido apareció de manera recurrente.

En cuanto a los temas prioritarios, la economía se posicionó como la principal preocupación.