Persiguió a un agente del ICE en California y lo transmitió en redes sociales: fue declarada culpable por acoso

Una residente de Los Ángeles, en California, fue encontrada culpable de un delito grave de acoso por perseguir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). A través de sus redes sociales, transmitió en vivo el momento y publicó la dirección del domicilio del funcionario. Podría pasar hasta cinco años en la cárcel.

La mujer declarada culpable por acoso por perseguir a un agente del ICE en California

Los hechos del controvertido caso, que se resolvió a principios de marzo en un juicio de cuatro días, se remontan al 28 de agosto de 2025. Durante aquella jornada, Cynthia Raygoza, de 38 años y residente de Riverside, y Ashleigh Brown, también de 38 y habitante de Aurora, Colorado, iniciaron una persecución contra un agente federal del ICE.

Las dos acusadas presuntamente persiguieron al agente del ICE y luego instaron a sus seguidores a que acudan a su residencia en Los Ángeles, California @USAO_LosAngeles

Vestidas de negro y con su rostro cubierto con máscaras oscuras, siguieron al agente desde un edificio federal en el centro de Los Ángeles hasta su domicilio. El hombre se dirigía a su hogar para reunirse con su familia y celebrar una salida con sus hijos, de tres y siete años, informó el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Las autoridades relataron que las acusadas presuntamente ​​transmitieron la persecución en vivo a través de Instagram y proporcionaron indicaciones mientras seguían al funcionario hasta su casa. Además, instaron a sus seguidores a compartir el video.

De acuerdo con el DOJ, las cuentas de Instagram que utilizaron para la retransmisión fueron “@ice_out_of_la”, “@defendmesoamericanculture” y “@corn_maiden_design”.

Al llegar al barrio del agente, las acusadas gritaron a los transeúntes mientras realizaban la transmisión frases como: “su vecino es del ICE”, “la migra vive aquí” y “el ICE vive en tu calle y deberías saberlo”. Además, según la denuncia, Raygoza amenazó con disparar al oficial.

Frente a los gritos y las amenazas, la esposa del agente y un vecino preocupado se comunicaron con el 911. Posteriormente, Brown publicó en Instagram una dirección a unos 30 metros de la casa del hombre y les dijo a sus seguidores: “Vengan”.

En respuesta, varias personas, también con mascarillas, aparecieron frente a la casa del funcionario.

Mudanza obligada: impactos en la familia del agente del ICE perseguido en California

El documento del DOJ señala que la esposa del agente recibió insultos racistas. Asimismo, presenció el incidente junto con sus hijos, lo que les provocó angustia.

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En ese sentido, las autoridades indicaron que “el aumento de la afluencia de curiosos en las semanas siguientes obligó a la víctima y a su familia a mudarse a otro condado”. Este traslado afectó la educación de los hijos, sobre todo en el inicio de las clases tras el receso escolar de verano.

La información oficial detalla que el menor de tres años de la pareja, que tiene una discapacidad, perdió varios beneficios sociales y de salud que tenía en el otro condado.

La condena de la mujer que persiguió a un agente del ICE en California y lo transmitió en redes sociales

Unos meses después del hecho, el jurado a cargo de definir el veredicto declaró culpables a Raygoza y Brown. El juez de distrito de Estados Unidos, Stephen V. Wilson, programó la audiencia de sentencia para el 8 de junio, fecha en la que las acusadas podrían enfrentarse a hasta cinco años de prisión.

“Se ha hecho justicia contra dos agitadoras que acosaron a un empleado federal, lo transmitieron en directo por redes sociales y traumatizaron tanto a la víctima como a su familia”, declaró el primer fiscal adjunto de EE.UU., Bill Essayli. “Nuestra Constitución protege la protesta pacífica, no la violencia política ni la intimidación ilegal”, sostuvo.

En el juicio, el jurado declaró a Raygoza y Brown no culpables de un cargo de conspiración para divulgar públicamente información personal de un agente federal. Además, absolvió a Samane Sandra Carmona, de 25 años y residente de Panorama City, de los dos cargos que enfrentaba: conspiración y acoso.