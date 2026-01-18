Qué hacer si el ICE aparece en tu casa: los documentos que todo migrante en Minnesota debe tener a mano

Durante el primer mes de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó sus operaciones en Minnesota. En ese contexto, las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes comparten guías prácticas con recomendaciones clave y una lista de los documentos que es necesario tener a mano.

Qué hacer si el ICE aparece en tu casa en Minnesota

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desplegó alrededor de 2000 agentes en Minnesota a principios de enero. Es por eso que los oficiales del ICE aparecen frecuentemente en áreas en las que reside la comunidad migrante.

En caso de que un oficial se presente en un hogar, el Immigrant Law Center of Minnesota (ILCM) recomienda en primer lugar no firmar nada antes de ver a un abogado.

Las organizaciones de los derechos de migrantes recomiendan evitar abrir la puerta si los agentes del ICE se presentan en una casa en Minnesota Flickr/ICE - Flickr/ICE

En esa línea, la guía de la organización aconseja:

No abrir la puerta: podría interpretarse como un permiso para entrar. Siempre es recomendable pedir identificación a los agentes.

podría interpretarse como un permiso para entrar. Siempre es recomendable pedir identificación a los agentes. Exigir la orden judicial : para entrar legalmente a un domicilio, los oficiales deben presentar una orden judicial válida. Esta tiene que contener la dirección y el nombre correctos del migrante, y estar firmada por un juez.

: para entrar legalmente a un domicilio, los oficiales deben presentar una orden judicial válida. Esta tiene que contener la dirección y el nombre correctos del migrante, y estar firmada por un juez. Documentar todo lo que se pueda: incluida la agencia de la que provienen los oficiales, los nombres, los números de placa, la información de los testigos y cualquier acción tomada por los agentes.

El ILCM recuerda también que, si la orden judicial no es válida, el migrante puede expresar: “Esta orden judicial no es válida. No puede entrar. Por favor, salga”.

Los oficiales del ICE deben tener una orden firmada por un juez para entrar a una casa en Minnesota Amanda Mason - Flickr/ICE

En caso de que los oficiales entren de todas formas o que la orden sea válida, aún tiene derechos. El consejo para estas situaciones es guardar silencio y solicitar un abogado inmediatamente.

Los documentos que todo migrante en Minnesota debe tener a mano si el ICE se presenta

Según la North Suburban Legal Aid Clinic, que ofrece servicios legales en EE.UU., es crucial que tanto las personas indocumentadas como las que tienen estatus legal porten documentos que comprueben su identidad, situación migratoria y residencia.

La lista varía si los migrantes tienen un estatus regular o no están autorizados a permanecer en el país. Para quienes tienen estatus legal, los documentos son:

Tarjeta de residencia permanente (green card).

Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.

Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Aviso de aprobación (I-797).

Identificación emitida por el estado o licencia de conducir.

Las personas que se topan con una redada del ICE en Minnesota deben seguir ciertas recomendaciones para evitar problemas Flickr/ICE - Flickr/ICE

Si la persona tiene un caso de inmigración pendiente, puede llevar copias de avisos de recibo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) como el I-797. Para los inmigrantes sin estatus legal:

Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.

Contratos de arrendamiento o alquiler.

Facturas de servicios públicos.

Registros médicos, escolares u otros registros suyos o de los hijos.

Cualquier otro documento que confirme al menos dos años de residencia en EE.UU.

Licencia de conducir emitida por el estado (si corresponde).

Qué hacer si hay una redada del ICE en Minnesota

El ILCM señala que si un migrante se topa con una redada de la agencia federal en Minnesota, los consejos son: