Qué hacer si el ICE aparece en tu casa: los documentos que todo migrante en Minnesota debe tener a mano
Los especialistas aseguran que es muy importante evitar resistirse al arresto u obstruir la labor de los agentes federales durante una redada
- 4 minutos de lectura'
Durante el primer mes de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó sus operaciones en Minnesota. En ese contexto, las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes comparten guías prácticas con recomendaciones clave y una lista de los documentos que es necesario tener a mano.
Qué hacer si el ICE aparece en tu casa en Minnesota
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desplegó alrededor de 2000 agentes en Minnesota a principios de enero. Es por eso que los oficiales del ICE aparecen frecuentemente en áreas en las que reside la comunidad migrante.
En caso de que un oficial se presente en un hogar, el Immigrant Law Center of Minnesota (ILCM) recomienda en primer lugar no firmar nada antes de ver a un abogado.
En esa línea, la guía de la organización aconseja:
- No abrir la puerta: podría interpretarse como un permiso para entrar. Siempre es recomendable pedir identificación a los agentes.
- Exigir la orden judicial: para entrar legalmente a un domicilio, los oficiales deben presentar una orden judicial válida. Esta tiene que contener la dirección y el nombre correctos del migrante, y estar firmada por un juez.
- Documentar todo lo que se pueda: incluida la agencia de la que provienen los oficiales, los nombres, los números de placa, la información de los testigos y cualquier acción tomada por los agentes.
El ILCM recuerda también que, si la orden judicial no es válida, el migrante puede expresar: “Esta orden judicial no es válida. No puede entrar. Por favor, salga”.
En caso de que los oficiales entren de todas formas o que la orden sea válida, aún tiene derechos. El consejo para estas situaciones es guardar silencio y solicitar un abogado inmediatamente.
Los documentos que todo migrante en Minnesota debe tener a mano si el ICE se presenta
Según la North Suburban Legal Aid Clinic, que ofrece servicios legales en EE.UU., es crucial que tanto las personas indocumentadas como las que tienen estatus legal porten documentos que comprueben su identidad, situación migratoria y residencia.
La lista varía si los migrantes tienen un estatus regular o no están autorizados a permanecer en el país. Para quienes tienen estatus legal, los documentos son:
- Tarjeta de residencia permanente (green card).
- Registro de llegada/salida (I-94), pasaporte sellado o documentos de viaje.
- Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).
- Aviso de aprobación (I-797).
- Identificación emitida por el estado o licencia de conducir.
Si la persona tiene un caso de inmigración pendiente, puede llevar copias de avisos de recibo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) como el I-797. Para los inmigrantes sin estatus legal:
- Declaraciones de impuestos de los últimos tres años.
- Contratos de arrendamiento o alquiler.
- Facturas de servicios públicos.
- Registros médicos, escolares u otros registros suyos o de los hijos.
- Cualquier otro documento que confirme al menos dos años de residencia en EE.UU.
- Licencia de conducir emitida por el estado (si corresponde).
Qué hacer si hay una redada del ICE en Minnesota
El ILCM señala que si un migrante se topa con una redada de la agencia federal en Minnesota, los consejos son:
- No correr ni resistirse al arresto.
- Nunca mentir ni presentar documentos falsos.
- Negarse al registro. El agente puede revisar legalmente la ropa si sospecha que lleva un arma. De lo contrario, la persona puede decir: “No doy mi consentimiento para que me registren”.
- No responder ninguna pregunta sin la presencia de un abogado.
Otras noticias de Agenda EEUU
En Chantilly, Virginia. Es panameño, tiene esposo ciudadano y la I-130 aprobada, pero el ICE lo detuvo igual en una cita de rutina
Freno al ICE y a la CBP. Buscan que los agentes lleven códigos QR para identificarlos con el celular
Nieve en Florida. Por cuánto tiempo se espera el fenómeno congelante y la extraña ola de frío
- 1
El consejo de Kristi Noem que generó polémica sobre lo que hay que hacer al encontrarse con un agente del ICE
- 2
Halftime Show de Bad Bunny y todos los latinos que se han presentado en el Super Bowl
- 3
Feriado por el Día de Martin Luther King Jr: por qué se celebra este lunes 19 de enero en EE.UU.
- 4
Año Nuevo Chino 2026: cuándo se celebra y los rituales más populares en EE.UU.