Quién es el boxeador guatemalteco que hizo historia y ganó el campeonato mundial de CMB en California

Guatemala hizo historia en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en inglés) tras el triunfo de Lester Normandy Martínez sobre Immanuwel Aleem en California, coronándose como Campeón Mundial Interino Supermediano. El guatemalteco debutó hace siete años en el deporte y ha logrado hitos importantes en su carrera.

Cómo inició la trayectoria de Lester Martínez en el boxeo

Martínez nació el 17 de octubre de 1995 en Melchor de Mencos, Petén. De pequeño se mudó con su familia a San Benito, donde su pasión por el deporte se manifestó en el fútbol, según consignó Guatemala.com.

Lester Martínez cuenta con un récrod de 18 victorias en igual cantidad de peleas; está en la categoría supermediana y rompió un par de rachas históricas para su país User - www.instagram.com/lesternormandy

A los 12 años, se inclinó por el boxeo y participó en su primera competencia durante el Mundial Juvenil 2012. Allí obtuvo la medalla de plata en Armenia, convirtiéndose en el único guatemalteco en ganar un premio en un Mundial de la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo).

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, ganó la medalla de oro en Barranquilla tras vencer al campeón olímpico cubano Arlen López. Con este triunfo, rompió una sequía de 68 años sin que el boxeo guatemalteco obtuviera un oro en dicha competencia.

Así avanzó la carrera profesional de Lester Martínez en el boxeo

El 6 de abril de 2019, Martínez debutó en el boxeo profesional en una pelea contra Ricardo Mayorga, un exboxeador profesional nicaragüense y exartista marcial mixto. En el segundo asalto, ganó por nocaut técnico en el segundo round.

“Cuando hice mi primera pelea profesional, enfrenté ni más ni menos que a Ricardo Mayorga. Él tenía 46 y yo 23, y por supuesto, ya no era el de antes, pero seguía siendo un apellido enorme”, cuenta en ESPN. “Gané por nocaut técnico en mi propia ciudad, un 6 de abril de 2019, fecha que jamás olvidaré”.

Desde esa pelea, su carrera fue en ascenso. Hasta principios de este año, registra 20 peleas, con un saldo de 19 victorias (16 por nocaut), un empate y ninguna derrota. Entre sus hitos más recientes se destacan:

Títulos latinos Ha ostentado los cinturones de Campeón Latino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y de la Organización Mundial de Boxeo (WBO).

Ha ostentado los cinturones de Campeón Latino del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y de la Organización Mundial de Boxeo (WBO). Título NABA : En 2022, conquistó el título de la Asociación Norteamericana de Boxeo.

: En 2022, conquistó el título de la Asociación Norteamericana de Boxeo. Pelea del Año 2025: Su combate contra Christian Mbilli, transmitido por Netflix en una cartelera estelar en Las Vegas, terminó en empate y fue galardonado como la mejor pelea de ese año.

Récord histórico en la carrera de Léster Martínez

El pasado 21 de marzo, el boxeador guatemalteco hizo historia al derrotar al estadounidense Immanuwel Aleem en el Orange Show Events Center de San Bernardino, California.

Con esta victoria, Martínez se coronó como Campeón Mundial Interino Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), lo que marca un hito sin precedentes, ya que Guatemala nunca había contado con un campeón mundial en el boxeo profesional.

De acuerdo con Notifight, Martínez dominó el combate y ganó por decisión unánime. Las tarjetas de los jueces fueron contundentes a su favor: 120-108, 118-110 y 119-109.