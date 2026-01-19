Rebelión de Gavin Newsom: el gobernador de California asistirá a Davos, para hacer de contrapeso a Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, participará en el foro de Davos. El mandatario estatal demócrata dio a conocer su presencia en el World Economic Forum, que se realiza en Suiza y que tendrá a Donald Trump como protagonista. Analistas consideran que su regreso al evento forma parte de una agenda para posicionarse como candidato nacional a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028.

Newsom participará en el foro de Davos y hablará un día después que Trump

De acuerdo con Politico, Newsom anunció el último viernes que participará en el Foro Económico Mundial. En un comunicado enviado al medio donde confirmó la noticia, el demócrata comenzó con críticas a la gestión del presidente republicano.

Newsom formará parte del Foro Económico Mundial en Davos y apuntará contra Donald Trump Godofredo A. Vásquez - AP

"La agenda económica de Trump traiciona a nuestra nación: no se trata de ‘EE.UU. Primero’, sino de ‘Trump Primero’: premia a los favorecidos, castiga a los disidentes y perjudica al resto", arremetió.

En esa misma línea, sostuvo que su participación en Davos tendrá como objetivo brindar un contrapeso a ese tipo de medidas: “En el Foro Económico Mundial, confrontaré con firmeza estos abusos”.

Además, Newsom manifestó que defenderá “los principios a los que California debe su fortaleza económica”. En ese sentido, mencionó cuestiones como las universidades, la innovación, un gobierno disciplinado y la inmigración, a la que presentó en el Estado Dorado como “una abierta aceptación de las culturas globales”.

Cuándo hablará Newsom en el foro de Davos

Según la agenda oficial del World Economic Forum, el gobernador de California hará su participación en Davos este jueves 22 de enero desde las 9 hs (hora del centro de Europa). En el huso horario del Estado Dorado, la charla comenzará a la medianoche.

El Foro Económico Mundial de Davos ya compartió la agenda y reveló cuándo hablarán Newsom y Trump Markus Schreiber - AP

Las charlas de Trump y Newsom sucederán con relativa cercanía en el tiempo. Mientras que el demócrata hablará el jueves en el primer turno, el presidente estadounidense encabezará una exposición el miércoles 21 de enero a las 14 horas (hora del centro de Europa).

¿Aspiración a presidente de EE.UU.? Qué significa la participación de Newsom en Davos

De acuerdo con un análisis de Business Insider, la presencia del gobernador de California en el Foro Económico Mundial sugiere una intención de elevar el perfil a nivel nacional de cara a las elecciones de 2028.

En su período como alcalde de San Francisco, entre 2004 y 2011, Newsom participó cinco veces del evento en Davos. En aquel entonces, esto le generó críticas internas dentro del Partido Demócrata, lo que llevó a tomar la decisión de no concurrir a Suiza en ediciones posteriores.

Gavin Newsom ya había participado del foro de Davos cuando era alcalde de San Francisco Facebook Gavin Newsom

Según la visión de Sally Susman, recaudadora de fondos demócrata, su presencia “confirma el deseo de ser visto como el líder del Partido Demócrata”. Newsom tendría la intención de mostrarse como la mejor opción opositora a Trump ante líderes de otros países del mundo.

Mientras tanto, transita su último año como gobernador de California, dado que no podría ir en busca de la reelección debido a las leyes estatales, que establecen un límite de dos mandatos. Su sucesor se definirá en las elecciones generales del 3 de noviembre.