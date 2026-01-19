Rebelión de Gavin Newsom: el gobernador de California asistirá a Davos, para hacer de contrapeso a Trump
El mandatario del Estado Dorado confirmó su participación en el Foro Económico Mundial; hablará un día después que el presidente de Estados Unidos
- 3 minutos de lectura'
El gobernador de California, Gavin Newsom, participará en el foro de Davos. El mandatario estatal demócrata dio a conocer su presencia en el World Economic Forum, que se realiza en Suiza y que tendrá a Donald Trump como protagonista. Analistas consideran que su regreso al evento forma parte de una agenda para posicionarse como candidato nacional a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2028.
Newsom participará en el foro de Davos y hablará un día después que Trump
De acuerdo con Politico, Newsom anunció el último viernes que participará en el Foro Económico Mundial. En un comunicado enviado al medio donde confirmó la noticia, el demócrata comenzó con críticas a la gestión del presidente republicano.
"La agenda económica de Trump traiciona a nuestra nación: no se trata de ‘EE.UU. Primero’, sino de ‘Trump Primero’: premia a los favorecidos, castiga a los disidentes y perjudica al resto", arremetió.
En esa misma línea, sostuvo que su participación en Davos tendrá como objetivo brindar un contrapeso a ese tipo de medidas: “En el Foro Económico Mundial, confrontaré con firmeza estos abusos”.
Además, Newsom manifestó que defenderá “los principios a los que California debe su fortaleza económica”. En ese sentido, mencionó cuestiones como las universidades, la innovación, un gobierno disciplinado y la inmigración, a la que presentó en el Estado Dorado como “una abierta aceptación de las culturas globales”.
Cuándo hablará Newsom en el foro de Davos
Según la agenda oficial del World Economic Forum, el gobernador de California hará su participación en Davos este jueves 22 de enero desde las 9 hs (hora del centro de Europa). En el huso horario del Estado Dorado, la charla comenzará a la medianoche.
Las charlas de Trump y Newsom sucederán con relativa cercanía en el tiempo. Mientras que el demócrata hablará el jueves en el primer turno, el presidente estadounidense encabezará una exposición el miércoles 21 de enero a las 14 horas (hora del centro de Europa).
¿Aspiración a presidente de EE.UU.? Qué significa la participación de Newsom en Davos
De acuerdo con un análisis de Business Insider, la presencia del gobernador de California en el Foro Económico Mundial sugiere una intención de elevar el perfil a nivel nacional de cara a las elecciones de 2028.
En su período como alcalde de San Francisco, entre 2004 y 2011, Newsom participó cinco veces del evento en Davos. En aquel entonces, esto le generó críticas internas dentro del Partido Demócrata, lo que llevó a tomar la decisión de no concurrir a Suiza en ediciones posteriores.
Según la visión de Sally Susman, recaudadora de fondos demócrata, su presencia “confirma el deseo de ser visto como el líder del Partido Demócrata”. Newsom tendría la intención de mostrarse como la mejor opción opositora a Trump ante líderes de otros países del mundo.
Mientras tanto, transita su último año como gobernador de California, dado que no podría ir en busca de la reelección debido a las leyes estatales, que establecen un límite de dos mandatos. Su sucesor se definirá en las elecciones generales del 3 de noviembre.
Otras noticias de Gavin Newsom
En vivo. Noticias de California, en vivo: el mensaje de Newsom en el Día de Martin Luther King Jr.
Buenas noticias en California. Avanzan los Rams y Gavin Newsom envía un mensaje rumbo al Super Bowl LX
Transporte. Buenas noticias para Gavin Newsom: el tren de alta velocidad entre Los Ángeles y Las Vegas ya tiene fecha
- 1
“Respuesta parcial a estímulos”: se conoció un nuevo parte médico del chico que se accidentó en Pinamar
- 2
Cómo fue el choque de trenes en el sur de España: decenas de muertos y más de 100 heridos
- 3
La noche de los chicos argentinos en Praia do Rosa: grupos de IG para encontrar fiestas y música hasta el amanecer
- 4
Esta es la mejor playa de Brasil, según la IA, y no es la que creés