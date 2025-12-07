Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. desde Arizona

A pocos meses de que termine el año, muchas personas viajarán desde Estados Unidos hacia el exterior para pasar las fiestas. Los migrantes con green card que se trasladen desde Arizona deberán portar ciertos documentos obligatorios al momento de salir del país y a su regreso, cuando un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) los revisará.

Documentos obligatorios para viajar al exterior con green card:

Una vez que un extranjero recibió su green card del Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés), debe cumplir con ciertas obligaciones.

del ( , por sus siglas en inglés), debe cumplir con ciertas obligaciones. También tiene ciertos derechos, dentro de los que se incluye la posibilidad de viajar al exterior por un período breve de tiempo. Para esto, tendrá que cargar consigo la documentación requerida por las autoridades.

El migrante que desea regresar a EE.UU. luego de un viaje temporal deberá presentar su green card

De acuerdo con el sitio web oficial del Uscis, el residente permanente debe llevar consigo alguno de los siguientes documentos para viajar al exterior desde Arizona:

El pasaporte de su nación de ciudadanía.

El documento de viaje de refugiado.

También indica que el territorio que se visitará podría tener requisitos adicionales de entrada y salida (como una visa).

La agencia señala que el extranjero que desea regresar al país luego de una ausencia temporal deberá presentar su green card. Al llegar al puerto de entrada, un oficial de la CBP revisará su tarjeta de residente permanente y cualquier otro documento de identidad que presente y determinará si puede ingresar a EE.UU.

En líneas generales, los migrantes que viajan desde Arizona hacia el exterior del país norteamericano con su tarjeta verde no tendrán problemas al regresar. No obstante, podrían presentarse complicaciones si exceden determinado período de tiempo.

Green card: qué hacer si viajas al exterior por más de un año

Como ocurre en el resto de Estados Unidos, los residentes permanentes que pretenden viajar al exterior por más de un año desde Arizona deben solicitar primero un Permiso de Reingreso mediante el Formulario I-131. Esto le permite regresar al país durante el tiempo de validez del permiso sin tener que obtener una visa de inmigrante para residentes que regresan.

El Uscis remarca que, pese a que es un paso recomendable para demostrar su intención de residir en Estados Unidos, esta acción no le garantiza al extranjero su entrada a su regreso. Antes, debe ser considerado como “admisible” por las autoridades pertinentes.

Los migrantes con green card pueden permanecer durante más de un año en el exterior, pero deben presentar un formulario

En caso de que el tiempo sea mayor, los pasos a seguir son distintos. La agencia indica que si el migrante permanece fuera por más de dos años, cualquier permiso de reingreso concedido previo a su partida habrá expirado.

En estas circunstancias, es aconsejable que se considere solicitar una visa de residente que regresa (SB-1) en la embajada estadounidense o consulado más cercano.

Por otro lado, si la persona pierde su green card en el exterior, se la roban o se le destruye, tendrá que presentar un Formulario I-131A, Solicitud de Documento de Viaje (Documento para Transporte). Esto sirve para abordar una línea aérea u otro medio de transporte sin que la empresa sea penalizada.

La población inmigrante en Arizona en números

Entre los estados que conforman a Estados Unidos, Arizona es uno de los que cuenta con la población extranjera más numerosa. Un estudio elaborado por American Immigration Council estimó que alrededor del 13,2% de los residentes del estado nacieron en el extranjero. Además, el 8,7% de los habitantes nacidos en el país viven con al menos un progenitor inmigrante.

Alrededor del 13,2% de los residentes de Arizona nacieron en el exterior del país

En términos de documentación, aproximadamente 412.500 de los migrantes son elegibles para votar en el Estado del Gran Cañón. El número de extranjeros que son ciudadanos naturalizados en la región asciende a 425.500.

A su vez, según el informe, residen 286.900 indocumentados en Arizona. El 90,8% está en edad de trabajar, y cerca de 30.400 son empresarios.