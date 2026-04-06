Vivían en Los Ángeles, Marco Rubio les revocó la green card y fueron arrestadas por presuntos vínculos con Irán

Recientemente, el gobierno de Estados Unidos informó la detención de dos mujeres que vivían en Los Ángeles, California. A ambas migrantes se les revocó la green card por orden del secretario de Estado, Marco Rubio. Según la versión oficial, tenían vínculos familiares con un exgeneral de Irán y una de ellas publicó mensajes antiestadounidenses.

EE.UU. revocó la green card y detuvo a dos mujeres familiares de Qasem Soleimani por mensajes sobre Irán

El Departamento de Estado informó el caso a través de un comunicado en el sitio web oficial. Allí, las autoridades estadounidenses señalaron que se produjo la detención de la sobrina y la sobrina nieta del exgeneral iraní Qasem Soleimani, quien murió en 2020 como consecuencia de un ataque de EE.UU.

Ambas mujeres fueron identificadas por EE.UU. como familiares del exmilitar iraní Qasem Soleimani MEHDI GHASEMI - ISNA

La mujer mayor fue identificada como Hamideh Soleimani Afshar, quien fue arrestada junto a su hija por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según el mensaje, Afshar difundió propaganda iraní y celebró los ataques contra soldados e instalaciones militares estadounidenses en Medio Oriente. A través de mensajes de redes sociales, también elogió la designación del nuevo líder supremo de Irán y definió a EE.UU. como el “gran Satán”.

En esa misma línea, el Departamento de Estado denunció que Afshar “expresó su apoyo incondicional al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”. Todos estos mensajes ocurrieron mientras “disfrutaba de un lujoso estilo de vida en Los Ángeles”.

El mensaje de EE.UU. afirma que el contenido se encontraba en una cuenta de Instagram que ya fue eliminada. Ambas contaban con green card, documentación que les fue revocada por orden de Rubio luego de que se revisaron las publicaciones en redes.

Más allá del presunto vínculo familiar con Soleimani, Estados Unidos aseguró que una de las mujeres publicó mensajes pro Irán en redes sociales ATTA KENARE - AFP

Junto con la quita de la residencia permanente y la detención del ICE para ambas, al esposo de Afshar también se le restringió la entrada al país norteamericano.

Irán niega los lazos familiares de las mujeres detenidas en EE.UU. con Qasem Soleimani

En contraste con la información que difundió EE.UU. sobre el arresto de las mujeres que tenían green card, desde Irán se negó el vínculo familiar con el exgeneral fallecido.

Según Reuters, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que Afshar y su hija no están relacionadas con el militar asesinado en 2020.

Lo mismo dijo la hija de Soleimani, Narjes, quien aseguró que los familiares del excomandante militar iraní nunca vivieron en EE.UU. y que su padre tenía dos sobrinos, no sobrinas.

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Más revocaciones de green card: Rubio ordenó la misma medida anteriormente por vínculos con Irán

El caso de Afshar y su hija tiene un antecedente reciente. Según el Departamento de Estado, a principios de mes Rubio revocó la green card de Fatemeh Ardeshir-Larijani, hija del exsecretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán Ali Larijani, y de su esposo, Seyed Kalantar Motamedi.

EE.UU. informó que ambos ya se encuentran fuera del país norteamericano y que tienen prohibida la entrada, a pesar de que en su momento lograron tramitar sus green card.

El gobierno de Donald Trump destacó que estas medidas se alinean detrás del objetivo de evitar que EE.UU. sea un “refugio para ciudadanos extranjeros que apoyan regímenes terroristas antiestadounidenses”.