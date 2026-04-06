Es latino, limpiaba un puente en Los Ángeles y halló una pareja que vivía dentro de la estructura: “Es inaceptable”

Un residente latino de Los Ángeles que impulsa un proyecto de limpieza de espacios públicos se llevó una sorpresa al encontrar a dos personas que vivían dentro de un puente en el que trabajaba. Según su testimonio, se trata de una pareja que terminó allí tras atravesar una grave crisis económica. El emprendedor les acercó comida y compartió información para que otros ciudadanos puedan ayudarlos.

Halló a una pareja dentro de un puente en Los Ángeles: el banco se quedó con su casa

En su vida diaria, Juan Naula dedica gran parte de su tiempo a su proyecto de limpieza en California, denominado Clean LA With Me. Debido a su trabajo en la vía pública, a los pocos meses de que inició sus actividades sociales comenzó a notar una numerosa cantidad de personas sin hogar deambulando a lo largo de la ciudad. En uno de sus encuentros recientes, pese a estar acostumbrado a esta situación, una escena atípica lo sorprendió.

El latino que halló una pareja viviendo dentro del puente de Los Ángeles

Según relató en diálogo con Telemundo, mientras limpiaba un puente ubicado cerca del Boulevard Washington y la calle Soto, a las orillas del río Los Ángeles, encontró a una pareja viviendo en una columna de la estructura. Laura y Gustavo, dos inmigrantes hispanos, atravesaron una serie de acontecimientos catastróficos hasta llegar allí.

En diálogo con el periodista, Juan contó que Gustavo experimentó la muerte de su madre y luego, junto con su compañera de vida, perdió la casa debido a que no llegó a pagar las cuentas que se le exigían. Cuando el banco les quitó el inmueble, quedaron en la indigencia

El informe señala que más de 72.000 personas viven en la calle solo en el condado de Los Ángeles. Entre ellas, más de 43.000 permanecen en el área de la ciudad.

Cómo ayudar a una pareja que vive dentro de un puente en Los Ángeles

En su cuenta de Instagram, bajo el nombre @cleanlawithme, Juan compartió que Gustavo vive bajo el puente desde hace aproximadamente tres años. Allí, en la publicación, remarcó algunas de las formas a través de las cuales la gente puede ayudar a mitigar esta situación:

Apoyar los programas de alcance local y los refugios.

Donar artículos esenciales como comida, agua, ropa y kits de higiene.

Ponerse en contacto con los servicios municipales para solicitar asistencia y recursos.

Ofrecer tiempo para tener un impacto real.

Tratar a las personas sin hogar con dignidad y compasión.

Juan Naula dirige la organización dedicada a limpiar las calles de Los Ángeles y organiza una jornada semanal cada sábado @cleanlawithme

Además, los ciudadanos pueden aportar también dinero a través de tres membresías para la iniciativa en California:

Básico: US$1 por mes, permite acceder a contenido exclusivo entre bastidores y ganar artículos de colección de edición limitada.

US$1 por mes, permite acceder a contenido exclusivo entre bastidores y ganar artículos de colección de edición limitada. Brillante: US$8 mensuales, incluye todo lo del nivel Básico, además de una llamada mensual de Minga presentada por Juan (y sus invitados).

US$8 mensuales, incluye todo lo del nivel Básico, además de una llamada mensual de Minga presentada por Juan (y sus invitados). Resplandeciente: US$15 por mes, incluye todo lo del nivel Brillante, junto con un mensaje de vídeo de agradecimiento de Juan personalizado.

US$15 por mes, incluye todo lo del nivel Brillante, junto con un mensaje de vídeo de agradecimiento de Juan personalizado. Radiante: US$50 mensuales, incluye todo lo del nivel Resplandeciente. Además, las primeras 50 personas recibirán una bolsa de tela CleanLAwithMe gratis, en tanto las siguientes 50 obtendrán una gorra CleanLAwithMe gratis.

La organización Clean LA With Me dedicada a limpiar las calles de Los Ángeles

Qué es Clean LA With Me, el proyecto que limpia calles en Los Ángeles

La fundación sin fines de lucro dedicada a lograr que Los Ángeles esté más limpio, saludable y hermoso señala en su sitio web oficial que las personas pueden participar en distintas actividades para apoyar a la comunidad, con jornadas semanales de higienización que reúnen a voluntarios en parques, playas y espacios públicos: