Seguro Social en California: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026
Tras el aumento aplicado al inicio del año, los beneficiario del Estado Dorado ya pueden conocer las fechas de depósito
- 4 minutos de lectura'
La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha confirmado el cronograma de pagos para febrero de 2026, para los millones de residentes en California que dependen de estos fondos. Los depósitos se realizarán el segundo, tercero y cuarto miércoles del mes.
Cuándo depositan los pagos del Seguro Social en California en febrero 2026
Tras la implementación del incremento por el Ajuste por Costo de Vida (COLA) que entró en vigor en enero, los beneficiarios verán reflejado por segundo mes consecutivo el aumento en sus depósitos.
La distribución de los pagos de este mes se realizará de acuerdo con el día de nacimiento de cada beneficiario. De este modo, el calendario queda establecido de la siguiente forma, de acuerdo con lo informado por la SSA.
- Nacidos del 1° al 10: pago disponible el miércoles 11 de febrero de 2026.
- Nacidos del 11 al 20: pago disponible el miércoles 18 de febrero de 2026.
- Nacidos del 21 al 31: pago disponible el miércoles 25 de febrero de 2026.
A los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) se les paga el día primero de cada mes, con excepción de los fines de semana o los feriados federales.
Por lo anterior, el pago del mes de febrero se realizará el día viernes 30 de enero, ya que se adelanta por ser fin de semana. El depósito de marzo se realizará el 27 de febrero por el mismo motivo.
En el caso de los beneficiarios del SSA que reciben sus apoyos desde antes de mayo de 1997, obtendrán su pago el martes 3 de febrero.
De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero 2026
Para este año, la SSA estableció un incremento del 2.8%, lo que representa un alivio financiero promedio de US$56 adicionales al mes para los jubilados. Este ajuste no solo beneficia a quienes reciben pensiones por retiro, sino también a los afiliados de los programas de Jubilación, Sobrevivencia y Discapacidad (RSDI) y del SSI.
El monto total mensual que recibirán los beneficiarios con el aumento, según su estatus, es el siguiente:
- Madre viuda y dos hijos: US$3898
- Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208
- Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937
- Trabajadores jubilados: US$2071
- Viudos ancianos solos: US$1919
- Trabajadores discapacitados: US$1630
- Para una persona elegible con un cónyuge elegible (SSI): US$1491
- Para una persona elegible (SSI): US$994
- Para una persona esencial (SSI): US$498
Cuáles son los requisitos para solicitar los beneficios del Seguro Social
La administración del Seguro Social en California señala que los interesados en recibir los beneficios del programa deben cumplir con las características de elegibilidad, las cuales son aplicables para adultos y menores de edad.
Para calificar a los beneficios de la SSA, se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ingresos: contar con pocos o nulos ingresos económicos (esto incluye salarios y otros beneficios adicionales).
- Recursos: poseer pocos o nulos recursos materiales (bienes como dinero en cuentas bancarias, vehículos, etc.).
- Edad o incapacidad: tener 65 años o más. Padecer una incapacidad que afecte la capacidad laboral por un periodo mínimo de 12 meses.
- Menores de edad: aquellos que presenten limitaciones severas en sus actividades diarias.
- Estatus migratorio: las personas no ciudadanas también pueden aplicar, siempre que cumplan con los requisitos anteriores y las normativas específicas de las leyes para no ciudadanos.
Se debe tomar en cuenta que la SSA también aplicará nuevos cambios para las solicitudes que se realicen en este 2026, por lo que ajustó las cantidades máximas que deben obtener los solicitantes.
Los ajustes quedan de la siguiente manera:
- Máximo de ganancias: el tope de ingresos sujetos al impuesto del Seguro Social se ha incrementado a US$184.500.
- Jubilados prematuros: quienes aún no alcanzan la edad plena de jubilación tendrán un límite de ingresos anuales de US$24.480.
- Año de transición: para aquellos que cumplen la edad plena de retiro durante el 2026, el límite permitido se eleva a US$65.160.
- Sin restricciones: los trabajadores que ya han alcanzado su edad plena de jubilación podrán percibir ingresos sin límite alguno.
Otras noticias de Agenda EEUU
Importación. De California a México: cuáles son los costos y trámites para los migrantes que desean volver con un bono incluido
Alerta en California. Desde el viernes 30 de enero habrá desvíos y calles cerradas por el Super Bowl
Obliga a tener información en español. La ley de alquileres en Nueva York que entró en vigor en enero 2026
- 1
Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, la final del Australian Open 2026
- 2
Crece la expectativa de que el Nahuel Gallo sea alcanzado por la amnistía, pero el Gobierno mantiene la cautela
- 3
Willem Dafoe y la película que lo trajo de regreso a nuestro país: “Volví ayer a Buenos Aires y sentiré nostalgia mañana mismo”
- 4
Netflix, en febrero: la nueva temporada de En el barro y una serie que mezcla la comedia con el thriller encabezan los estrenos del mes