Seguro Social en California: calendario y de cuánto será el pago en febrero 2026

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) ha confirmado el cronograma de pagos para febrero de 2026, para los millones de residentes en California que dependen de estos fondos. Los depósitos se realizarán el segundo, tercero y cuarto miércoles del mes.

Cuándo depositan los pagos del Seguro Social en California en febrero 2026

Tras la implementación del incremento por el Ajuste por Costo de Vida (COLA) que entró en vigor en enero, los beneficiarios verán reflejado por segundo mes consecutivo el aumento en sus depósitos.

El SSA reveló cómo se realizarán los pagos para los beneficiarios durante el mes de febrero

La distribución de los pagos de este mes se realizará de acuerdo con el día de nacimiento de cada beneficiario. De este modo, el calendario queda establecido de la siguiente forma, de acuerdo con lo informado por la SSA.

Nacidos del 1° al 10: pago disponible el miércoles 11 de febrero de 2026.

Nacidos del 11 al 20: pago disponible el miércoles 18 de febrero de 2026.

Nacidos del 21 al 31: pago disponible el miércoles 25 de febrero de 2026.

A los beneficiarios del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) se les paga el día primero de cada mes, con excepción de los fines de semana o los feriados federales.

Por lo anterior, el pago del mes de febrero se realizará el día viernes 30 de enero, ya que se adelanta por ser fin de semana. El depósito de marzo se realizará el 27 de febrero por el mismo motivo.

En el caso de los beneficiarios del SSA que reciben sus apoyos desde antes de mayo de 1997, obtendrán su pago el martes 3 de febrero.

De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero 2026

Para este año, la SSA estableció un incremento del 2.8%, lo que representa un alivio financiero promedio de US$56 adicionales al mes para los jubilados. Este ajuste no solo beneficia a quienes reciben pensiones por retiro, sino también a los afiliados de los programas de Jubilación, Sobrevivencia y Discapacidad (RSDI) y del SSI.

Los pagos del SSA y SSI se realizarán a partir de la segunda semana del mes en California

El monto total mensual que recibirán los beneficiarios con el aumento, según su estatus, es el siguiente:

Madre viuda y dos hijos: US$3898

Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208

Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937

Trabajadores jubilados: US$2071

Viudos ancianos solos: US$1919

Trabajadores discapacitados: US$1630

Para una persona elegible con un cónyuge elegible (SSI): US$1491

Para una persona elegible (SSI): US$994

Para una persona esencial (SSI): US$498

Cuáles son los requisitos para solicitar los beneficios del Seguro Social

La administración del Seguro Social en California señala que los interesados en recibir los beneficios del programa deben cumplir con las características de elegibilidad, las cuales son aplicables para adultos y menores de edad.

Los requisitos para este 2026 se ajustan de acuerdo al límite de ganancias de los aplicantes

Para calificar a los beneficios de la SSA, se deben cumplir los siguientes requisitos:

Ingresos: contar con pocos o nulos ingresos económicos (esto incluye salarios y otros beneficios adicionales).

contar con pocos o nulos ingresos económicos (esto incluye salarios y otros beneficios adicionales). Recursos: poseer pocos o nulos recursos materiales (bienes como dinero en cuentas bancarias, vehículos, etc.).

poseer pocos o nulos recursos materiales (bienes como dinero en cuentas bancarias, vehículos, etc.). Edad o incapacidad: tener 65 años o más . Padecer una incapacidad que afecte la capacidad laboral por un periodo mínimo de 12 meses.

tener . Padecer una que afecte la capacidad laboral por un periodo mínimo de 12 meses. Menores de edad: aquellos que presenten limitaciones severas en sus actividades diarias.

aquellos que presenten limitaciones severas en sus actividades diarias. Estatus migratorio: las personas no ciudadanas también pueden aplicar, siempre que cumplan con los requisitos anteriores y las normativas específicas de las leyes para no ciudadanos.

Se debe tomar en cuenta que la SSA también aplicará nuevos cambios para las solicitudes que se realicen en este 2026, por lo que ajustó las cantidades máximas que deben obtener los solicitantes.

Los ajustes quedan de la siguiente manera: