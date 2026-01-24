Seguro Social en Nueva York: calendario pago y a cuánto asciende en febrero 2026
Las fechas exactas de depósito para el segundo mes del año se otorgan de forma escalonada según la fecha de nacimiento del beneficiario
El Seguro Social en Nueva York beneficia a millones de personas y ya se confirmó el calendario de pagos con los montos que recibirán los afiliados en febrero de 2026. El programa, que incluye los depósitos de Jubilación, Sobrevivientes y Discapacidad (RSI, por sus siglas en inglés), y el de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), marca los días precisos del mes en que los fondos estarán disponibles.
Cuándo se deposita el pago del Seguro Social en Nueva York en febrero 2026
Para que los beneficiarios puedan organizar mejor su presupuesto, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) publica anualmente las fechas exactas de depósito de todos sus beneficios.
Para saber qué día recibirán los pagos, es necesario tener en cuenta la fecha de nacimiento del beneficiario. De esta manera, los pagos se realizarán en el siguiente orden:
- Los nacidos del día 1° al 10: pago disponible el miércoles 11 de febrero de 2026.
- Los nacidos del día 11 al 20: pago disponible el miércoles 18 de febrero de 2026.
- Los nacidos del día 21 al 31: pago disponible el miércoles 25 de febrero de 2026.
Por otro lado, el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) se paga el día primero de cada mes, con excepción de fines de semana o días festivos.
El pago de febrero se realizará el viernes 30 de enero, ya que se adelanta por ser fin de semana. El depósito de marzo se realizará el 27 de febrero por el mismo motivo.
En tanto, las personas que están inscritos en el Seguro Social desde mayo de 1997 o antes, recibirán el SSI el martes 3 de febrero.
De cuánto será el pago del Seguro Social en febrero 2026
Para febrero de 2026, los montos del Seguro Social en Nueva York reflejan el aumento del 2.8% por el Ajuste de Costo de Vida (COLA) que se aplicó este año, según el sitio oficial de la SSA.
El monto total mensual que recibirán los beneficiarios con el aumento, según su estatus es el siguiente:
- Trabajadores jubilados: US$2071
- Pareja de ancianos, ambos con prestaciones: US$3208
- Madre viuda y dos hijos: US$3898
- Viudos ancianos solos: US$1919
- Trabajador discapacitado, cónyuge y uno o más hijos: US$2937
- Trabajadores discapacitados: US$1630
- US$994 para una persona elegible (SSI)
- US$1491 para una persona elegible con un cónyuge elegible (SSI)
- US$498 para una persona esencial (SSI)
El ajuste en los montos inició en enero de 2026, y la medida busca garantizar el poder adquisitivo de las prestaciones que brinda la SSA y evitar afectaciones por la inflación de precios al consumidor.
Este índice lo determina la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de EE.UU., y se refleja en ajustes anuales en diferentes programas y leyes. Durante la última década, el aumento por este ajuste promedió alrededor del 3.1%. En 2025, fue del 2.5% y en 2026 es de 2.8%.
Cuáles son los nuevos requisitos del Seguro Social en 2026
A partir de este año, entraron en vigor nuevas normativas de elegibilidad para los programas del Seguro Social y SSI, que se suman a los ajustes habituales en los pagos de beneficios.
De acuerdo con la SSA, se cambiarán las cantidades máximas de ganancias y habrá nuevos límites en los montos, según las condiciones de cada persona. Los ajustes para el 2026 quedan de la siguiente manera:
- La cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos de Seguro Social aumentó a un total de US$184.500.
- Para trabajadores menores de plena edad de jubilación tendrán un límite de ganancias de US$24.480.
- Para los trabajadores que cumplen su jubilación durante 2026, el límite aumentó a un total de US$65.160.
- Y para los trabajadores que ya se encuentran en plena edad de jubilación no habrá límite de ganancias.
