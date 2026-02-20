Seguro Social en California: el calendario y de cuánto será el pago en marzo 2026

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) publicó el calendario oficial de pagos de sus distintos programas para marzo de 2026. De esta manera, los beneficiarios de California recibieron información clave sobre las fechas de depósito y los montos estimados que recibirán.

Calendario del Seguro Social en California en marzo de 2026

La agencia federal informó que los pagos comenzarán a realizarse a partir de la segunda semana de marzo y se harán de forma escalonada según el día de nacimiento de los beneficiarios, de acuerdo con el calendario de la SSA para 2026.

Los pagos se realizarán a partir de la segunda semana de marzo (Instagram/@socialsecurity)

Miércoles 11 de marzo de 2026: personas nacidas del día 1° al 10

Miércoles 18 de marzo de 2026: personas nacidas del día 11 al 20

Miércoles 25 de marzo de 2026: personas nacidas del día 21 al 31

La SSA indica que quienes no reciban el pago en la fecha correspondiente deberán esperar tres días hábiles antes de contactar al Seguro Social. El número de atención al cliente es 1-800-772-1213, al que podrán llamar para revisar el estado de su pago o aclarar cualquier duda.

En cuanto al Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), el pago normalmente se realiza el primer día de cada mes, pero para marzo de 2026 se adelantó al viernes 27 de febrero, ya que el 1° de marzo cae en domingo.

De cuánto será el pago del Seguro Social en marzo de 2026

El pago del Seguro Social no es una cantidad fija para todos, puesto que varía según diversos factores como el historial laboral, la edad de jubilación y otros elementos personales. Tras aplicar el incremento por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) del 2,8 %, la SSA compartió los siguientes montos promedio aproximados.

Cada beneficiario recibe un monto diferente, dependiendo de diversos factores (Instagram/@socialsecurity)

Todos los trabajadores jubilados (individual): US$2071.

Pareja de la tercera edad, ambos reciben beneficios: US$3208.

Cónyuge sobreviviente con dos hijos: US$3898.

Cónyuge sobreviviente soltero: US$1919.

Trabajador con discapacidad, su cónyuge y uno o más hijos: US$2937.

Todos los trabajadores con discapacidad (SSDI): US$1630.

Mientras que los montos máximos del SSI serán de US$994 para una sola persona y de US$1491 para una pareja donde ambos son beneficiarios.

Cuáles son los requisitos para recibir los pagos del Seguro Social

Los requisitos para recibir los pagos del Seguro Social varían según el tipo de beneficiario. Según si la persona es jubilada, discapacitada o receptora del SSI, los criterios y documentos necesarios serán diferentes.

Los trabajadores pueden solicitar el pago del Seguro Social a partir de los 62 años (Instagram/@socialsecurity)

Para los beneficiarios jubilados, se considera el historial laboral, los créditos acumulados por años de trabajo y la edad al momento de solicitar el beneficio. En el caso de las personas con discapacidad, los pagos se otorgarán únicamente si se cumplen los criterios médicos establecidos por la SSA y se demuestra que la discapacidad limita la capacidad de trabajar.

Por su parte, los beneficiarios del SSI deben cumplir con requisitos basados en la necesidad económica, incluidos los límites de ingresos y activos, además de cumplir con condiciones de edad o discapacidad, según corresponda.

Seguro Social por jubilación

Personas que han trabajado en Estados Unidos y han pagado impuestos de Seguro Social.

Tener al menos 40 créditos laborales (aproximadamente 10 años de trabajo).

Haber pagado impuestos del Seguro Social durante la vida laboral.

Edad mínima para solicitar: 62 años (con pago reducido) hasta 70 años (pago máximo).

Seguro Social por discapacidad

Personas menores de la edad de jubilación completa que no puedan trabajar debido a una discapacidad física o mental que dure al menos 12 meses o sea terminal.

Contar con un historial laboral suficiente (los créditos necesarios dependen de la edad).

La discapacidad debe estar certificada por la SSA y cumplir criterios médicos estrictos.

No se requiere estar desempleado voluntariamente; la incapacidad debe impedir trabajar.

Ingreso de Seguridad Suplementario

Personas con bajos ingresos y recursos limitados, sin importar si trabajaron antes. Está destinado a adultos mayores de 65 años, personas ciegas o discapacitadas y niños con discapacidad.