Adiós Newsom y Kamala: la encuesta en EE.UU. que da como ganador a Donald Trump
Un sondeo reciente evaluó la imagen del presidente estadounidense y de ambas figuras demócratas; los números favorecieron al republicano
- 3 minutos de lectura'
Una reciente encuesta evaluó la imagen de Donald Trump y otras figuras políticas. Los números mostraron que el presidente republicano tiene mejor índice que Gavin Newsom y Kamala Harris, quienes se perfilan como los nombres demócratas más fuertes para las elecciones de 2028.
Trump tiene mejor imagen que Newsom y Harris, según una encuesta reciente
Según los datos de la encuesta que llevó a cabo NBC News, la tendencia entre los nombres políticos estadounidenses más fuertes es un índice de imagen neta negativo.
Sin embargo, al comparar resultados, se observa que Trump mostró un mejor margen que sus competidores demócratas. La investigación contó con la participación de 1000 votantes registrados y se llevó a cabo entre el 27 de febrero y el 3 de marzo.
Concretamente, estos fueron los nombres evaluados y sus porcentajes:
- Donald Trump: -12 de índice neto, con 41% de imagen positiva y 53% negativa.
- Gavin Newsom: -18 de índice neto, con 27% de imagen positiva y 45% negativa. Además, hubo un 13% de desconocimiento.
- Kamala Harris: -17 de índice neto, con 34% de imagen positiva y 51% negativa.
- J.D. Vance: -11 de índice neto, con 38% de imagen positiva y 49% negativa.
- Marco Rubio: -7 de índice neto, con 34% de imagen positiva y 41% negativa.
En esa lista, no solo se destaca el hecho de que Trump tiene mejor índice de imagen que Newsom y Harris, sino también que los principales nombres republicanos, Vance y Rubio, superan incluso por mayor margen a los demócratas.
Qué dicen las encuestas sobre la aprobación de Trump en USA
Junto con la evaluación de la imagen positiva y negativa del presidente y otras figuras políticas, el sondeo también evaluó la opinión de los participantes con respecto a la gestión republicana y distintos ejes temáticos.
En términos globales, hubo un 44% de aprobación y un 54% de desaprobación. El estudio también midió aprobación en temas específicos:
- Seguridad fronteriza: el 53% tuvo una opinión positiva sobre la gestión.
- Política exterior: en este aspecto la aprobación cae a 43%.
- Manejo de la situación en Irán: las opiniones positivas alcanzaron el 41%.
- Inflación y costo de vida: en este aspecto se presentaron los índices más bajos de aprobación, con 36%.
JD Vance, el principal candidato republicano para suceder a Trump en las elecciones de 2028
Más allá de la imagen y aprobación del actual mandatario, Trump no podrá presentarse en los próximos comicios presidenciales debido al límite de dos mandatos establecido en la Constitución. En ese contexto, distintas encuestas comenzaron a medir a quiénes podrían ser los candidatos republicanos.
De acuerdo con una recopilación de distintas investigaciones que publicó RealClear Polling en febrero, el actual vicepresidente tiene un amplio margen como la figura con mejor intención de voto para 2028.
Aunque los porcentajes varían según cada sondeo y aún es un panorama abierto por el tiempo que falta para los comicios, las cifras promedio lo dejan a Vance en primer lugar y a Donald Trump Jr. en segundo puesto. Más atrás aparecen Rubio y Ron DeSantis.
Estos fueron los números:
- J.D. Vance: 44,6%
- Donald Trump Jr.: 15,5%
- Marco Rubio: 8,4%
- Ron DeSantis: 7,5%
Otras noticias de Encuestas Elecciones EEUU
No solo Pritzker. Qué dicen las encuestas sobre las elecciones primarias del Congreso en Illinois
Líder en las encuestas. Es granjero, fundó una escuela cristiana y podría ser el nuevo rival de Pritzker en Illinois
Antes de las elecciones primarias. Las encuestas en California que encienden las alarmas entre los aliados de Newsom
- 1
Cuándo inicia la temporada de Spring Break 2026 en Miami y Fort Lauderdale
- 2
Qué quiso decir Benjamin Franklin con la frase: “Recuerda que el tiempo es dinero”
- 3
Dónde estará el nuevo aeropuerto de Miami: las tres opciones que estudia Florida para 2026
- 4
Ganó las elecciones primarias en Texas y no sabía que estaba inscrito