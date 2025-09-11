TSA en California: la ley del 11 de septiembre que entró en vigor en 2025 y se aplica en todos los aeropuertos

Este 2025, entró en vigor una legislación que tiene como objetivo proporcionar mayor seguridad en la emisión de documentos de identificación. La ley, relacionada con los ataques del 11 de septiembre de 2001, es aplicada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en todos los aeropuertos de Estados Unidos, incluidos los de California.

Esta es la ley del 11 de septiembre que entró en vigor este 2025

La Ley Real ID, aprobada en 2005 por el Congreso de EE.UU. tras la recomendación de la Comisión del 11-S, establece estándares mínimos de seguridad para la emisión de licencias de conducir e identificaciones, incluidas las digitales.

A partir del 7 de mayo de 2025, se pedirá una Real ID para abordar vuelos nacionales, además de otros documentos oficiales Alaska Airlines

A partir del 7 de mayo de 2025, toda persona mayor de 18 años necesitará una Real ID u otra identificación válida para viajar en vuelos comerciales dentro de EE.UU., ingresar a instalaciones federales y acceder a centrales nucleares. De esta manera, se refuerza el marco de seguridad nacional, según explica la TSA.

En California: así funciona la ley Real ID en el Estado Dorado

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) indica que una licencia de conducir o tarjeta de identificación Real ID emitida por la agencia cumple con los requisitos de la legislación federal. Sus distintivos son un uso y una estrella dorados, claves para poder diferenciarla de la versión anterior.

Para solicitar un documento que cumpla con la normativa, el residente debe mostrar un comprobante de identidad, uno de residencia en el estado y visitar en persona una oficina del DMV. También se le pedirá que proporcione su número de Seguro Social en su solicitud, aunque pueden aplicarse excepciones.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California emite documentos de acuerdo a la Ley Real ID Página: DMV California

Asimismo, la agencia explica que las personas que solicitan o renuevan una licencia de conducir AB 60, exclusiva para quienes no tienen como demostrar su estatus legal en EE.UU., no son elegibles para recibir una identificación Real ID.

En California, las credenciales que no cumplen con la legislación llevan la leyenda: “Se aplican límites federales”. Esto significa que no se puede usarla para abordar vuelos dentro de EE.UU. ni para visitar instalaciones federales.

Cuáles son los documentos aceptables en un punto de control de la TSA

La TSA señala que a partir del 7 de mayo de 2025, las identificaciones emitidas por el estado que no cumplan con la norma Real ID ya no se aceptan como formas válidas de identificación en los aeropuertos. Los pasajeros deben viajar con un documento aceptable.

Esta es la lista de todos los documentos aceptables:

Licencias de conducir que cumplan con Real ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente).

Licencia de conducir mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) o identificación mejorada (EID, por sus siglas en inglés) emitida por el estado.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjetas de viajero confiable del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), como: Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST.

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluidas las identificaciones emitidas a dependientes.

Tarjeta de residente permanente.

Tarjeta de cruce de frontera.

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal, incluidas las tarjetas tribales mejoradas.

Tarjeta PIV HSPD-12.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá.

Credencial de Identificación del Trabajador del Transporte (TWIC, por sus siglas en inglés).

Tarjeta de Autorización de Empleo (I-766) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC, por sus siglas en inglés).

Los pasajeros sin una identificación válida bajo REAL ID y sin otra alternativa aceptable serán notificados y sometidos a revisión adicional en un área separada Facebook TSA

¿Qué pasa si no tengo una identificación que cumpla con la Real ID?

Los pasajeros que presenten una identificación estatal que no cumpla con los requisitos de la Ley Real ID y que no tengan otro documento aceptable serán notificados de su incumplimiento y podrían ser dirigidos a una zona separada para ser sometidos a una revisión adicional. Esto incluye a los usuarios de TSA PreCheck.

La TSA también indica que un agente podría solicitar al viajero que complete un proceso de verificación de identidad: si se confirma ingresará al punto de control en el aeropuerto, pero podría ser sometido a una comprobación adicional.

“No se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad si decide no proporcionar una identificación aceptable, se niega a cooperar con el proceso de verificación de identidad o no se puede confirmar su identidad”, enfatiza la agencia.