María Karina empezó sola con una hielera en Los Ángeles y ya tiene empleados: el negocio que cambió su vida

En una esquina del sur de Los Ángeles, una vendedora ambulante logró transformar una idea simple en un fenómeno que atrae multitudes. Su historia combina perseverancia, creatividad y el poder de las redes sociales, en un camino que no estuvo exento de dificultades.

De empezar con una hielera a crear una marca propia: el trabajo de una latina en Los Ángeles

La historia de María Karina Denise Martínez comenzó con recursos limitados. Madre soltera de cuatro hijos, inició su emprendimiento en junio de 2024 al recorrer las calles de Los Ángeles con una hielera y un carrito, donde vendía sándwiches como primera apuesta para generar ingresos, explicó a Telemundo 52.

Los inicios de Karis Yogurt contados por su protagonista

Aquella etapa inicial estuvo marcada por largas jornadas de caminatas, en las que ofrecía sus productos y buscaba hacerse un lugar en un mercado altamente competitivo.

Con el paso del tiempo, esa búsqueda la llevó a reinventarse. Fue así como nació Karis Yogurt, su actual emprendimiento, que hoy funciona de manera fija en la esquina de la calle 8 y Central Ave.

Allí atiende de lunes a sábado desde temprano.

El producto que marca la diferencia en el mercado ambulante de California

Martínez elabora en su casa yogures con proteína extra y una variedad de sabores poco convencionales.

Entre las opciones que ofrece, se encuentran fresa, mango, nuez y durazno, pero también tiene propuestas menos habituales como matcha y café.

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A estos yogures se les suman toppings que permiten personalizar cada pedido: granola keto, nueces, almendras, coco rallado, entre otros.

Esta combinación busca un perfil nutritivo, un aspecto que, según mencionó, es cada vez más valorado por los consumidores urbanos que buscan opciones rápidas sin resignar calidad.

Durante una entrevista en el informe de Telemundo 52, la emprendedora destacó precisamente ese diferencial: ofrecer algo distinto dentro de un rubro ampliamente explorado.

La posibilidad de elegir sabores innovadores y sumar ingredientes al gusto convierte cada compra en una experiencia personalizada.

El impacto de TikTok y la viralización que llevó al éxito a Karis Yogurt

Aunque el negocio comenzó a consolidarse lentamente, hubo un punto que cambió todo. El 7 de enero de 2025 empezó a vender en esa esquina específica, pero fue meses después cuando su historia dio un salto inesperado: su contenido se viralizó en TikTok.

Ese momento marcó un antes y un después. La visibilidad en redes sociales atrajo a nuevos clientes, multiplicó la demanda y transformó su rutina diaria.

Desde entonces, las filas comienzan a formarse desde las 8 hs y, en la mayoría de las jornadas, el producto se agota antes del mediodía.

La repercusión fue tal que Martínez tuvo que incorporar ayuda para atender la creciente cantidad de clientes.

Las redes sociales aún las utiliza, no solo para promocionar el producto, sino también para mostrarse como una pequeña emprendedora exitosa.

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Oportunidades para vendedores ambulantes en Los Ángeles

El crecimiento de emprendimientos como el de Martínez también se inscribe en un contexto más amplio.

Según el Departamento de Oportunidades Económicas del Condado de Los Ángeles (DEO, por sus siglas en inglés), el programa Sidewalk Vending busca precisamente formalizar y potenciar este tipo de actividades, al brindar herramientas para que los vendedores ambulantes puedan desarrollarse dentro de un marco legal y con mayores oportunidades.

De acuerdo con el DEO, el programa ofrece asistencia técnica personalizada, talleres educativos y acceso a recursos clave como permisos, asesoramiento legal y hasta carritos de bajo o nulo costo.

Además, establece un sistema de registro obligatorio para quienes operan en espacios públicos, con el objetivo de garantizar condiciones de salud, seguridad y bienestar tanto para los vendedores como para la comunidad.

En ese sentido, iniciativas como esta permiten que microemprendedores transformen actividades informales en negocios sostenibles, integrándose a lo que el propio organismo denomina una “economía al aire libre” que dinamiza las comunidades locales.