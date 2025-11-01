Cambio de hora de otoño en Estados Unidos: cuándo ajustar el reloj en Nueva York, Florida y California

La mayoría de los residentes de Estados Unidos deben ajustar sus relojes dos veces al año. El próximo domingo 2 de noviembre los californianos, neoyorquinos, floridanos y, en general, en casi todo el país, volverán a la hora estándar.

Cambio de horario en Nueva York, Florida y California

Los residentes de estos estados cambiarán sus relojes el primer domingo de noviembre, específicamente a las 2 de la madrugada (hora local). A partir de esa fecha, se atrasará el reloj 60 minutos, lo que en automático podría significar una hora más de sueño.

Este 2 de noviembre es el segundo ajuste horario que se produce en estos tres estados Freepik

El Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos comenzó el domingo 9 de marzo y finalizará el 2 de noviembre.

Los amaneceres y atardeceres se registrarán antes, con más claridad en las mañanas y menos luz al final del día.

Tanto el cambio como los distintos husos horarios están regulados por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés).

Si bien la modificación es una regla general, cada estado puede decidir si adherirse o no.

En la actualidad, el horario de verano se aplica en la mayoría del país norteamericano y sus territorios. Sin embargo, existen excepciones.

Hawái

Samoa Americana

Guam

Puerto Rico

Islas Vírgenes

El estado de Arizona (con excepción de la Reserva Navajo, que sí lo aplica)

California intentó establecer el horario de verano de forma permanente

En 2018, los votantes de California aprobaron la Proposición 7, una medida que autorizaba a la Legislatura estatal a modificar el uso del horario de verano y, eventualmente, establecerlo de forma permanente.

Los relojes analógicos deberán cambiarse manualmente Unsplash

Sin embargo, para que esa decisión se concrete, al igual que cualquier modificación del sistema vigente, necesita de la aprobación del Congreso de EE.UU., ya que se trata de una regulación federal.

En 2024, el senador estatal Roger Niello presentó la ley SB 1413, junto a legisladores de Oregon y Washington, para permanecer en el horario estándar. Sin embargo, los asambleístas no se pusieron de acuerdo y esta discusión sigue presente en el estado.

La intención de Florida de eliminar el cambio de hora

Al igual que el Estado Dorado, Florida intentó en diferentes ocasiones volver permanente el horario de verano bajo la iniciativa bipartidista de la Ley Federal de Protección del Sol, presentada al Congreso en múltiples ocasiones desde 2018.

El caso más reciente fue la propuesta del senador Rick Scott en enero de 2025, que no logró conseguir su aprobación. El propio Scott había impulsado la legislación cuando era gobernador de Florida en 2018, pero la iniciativa que buscaba eximir al Estado del Sol del cambio de hora no alcanzó la aprobación federal.

El Departamento de Transporte es la entidad encargada de los husos en EE.UU. Freepick

Consejos para adaptarse al cambio de horario

Entre las recomendaciones para sobrellevar el cambio de hora, según Time and Date, están:

Ajustar el sueño de forma gradual : antes de que comience el periodo adelantado, se recomienda ajustar la rutina de sueño para poder reducir los impactos.

: antes de que comience el periodo adelantado, se recomienda ajustar la rutina de sueño para poder reducir los impactos. Mantener una rutina constante: es importante respetar horarios regulares de sueño y comidas, incluso los fines de semana.