La nueva regla de SNAP que ya entra en vigor en Estados Unidos e impacta en millones de beneficiarios

La ley One Big Beautiful Bill, aprobada por el presidente Donald Trump en julio, modifica ciertos criterios de elegibilidad para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Esto incluye una nueva regla en los requisitos de trabajo que ya entro en vigor e impacta a millones de beneficiarios.

SNAP: la nueva regla que ya entró en vigor

En general, para recibir los beneficios del SNAP, el solicitante debe hacer una petición al estado en el que reside actualmente y cumplir con ciertos requisitos, como los laborales. La nueva regla de la Administración Trump para el programa entró en vigor este lunes 1º de diciembre.

La ley One Big Beautiful Bill modificó los requisitos laborales para los adultos sin discapacidades y sin dependientes del programa SNAP

Con la legislación se elevó el límite de edad de 54 a 64 años para las personas que deben trabajar, capacitarse o ser voluntarias al menos 80 horas al mes en actividades que califican para recibir asistencia. Las normas aplican para quienes recién se unen al programa o para su próxima recertificación.

Requisitos de trabajo para el programa SNAP, cambios

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés), agencia que supervisa el programa a nivel federal, explica que el SNAP tiene dos conjuntos de requisitos laborales: los generales y los que aplican para adultos sin discapacidad sin dependientes (Abawd, por sus siglas en inglés).

El Servicio de Alimentación y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) explicó en un memorándum, fechado el 3 de octubre, que el límite máximo de edad para cumplir con los requisitos de trabajo se elevará de los 54 años a los 64 años, en el caso de los adultos que no tienen una discapacidad y que no cuentan con dependientes.

A través de los cupones SNAP se proporciona apoyo alimentario a familias de bajos ingresos USDA

La nueva regla también modificó las exenciones para los padres o familiares a cargo de un menor. El límite de edad de la persona bajo su cuidado pasará de los 18 años a los 14 años.

El FNS también anunció que desaparecerán las excepciones que antes cubrían a las personas sin hogar, a los veteranos y a los individuos que tienen 24 años o menos y que estuvieron bajo la tutela del estado cuando cumplieron 18 años.

El impacto de los cambios en SNAP para millones de beneficiarios

De acuerdo con CNN, la ampliación de los requisitos laborales resultará en que 2,4 millones menos de estadounidenses reciban cupones de alimentos mensualmente, en promedio, durante la próxima década, según un análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés).

La ley One Big Beautiful Bill y sus disposiciones fueron aprobadas por el presidente Trump en julio de este 2025 Imagen compuesta

Pero se advierte que los beneficiarios que no cumplan con el requisito probablemente “comenzarán a perder sus beneficios en marzo”. Sin embargo, el momento dependerá de dónde vivan y cuándo deban volver a certificar su elegibilidad para recibir los cupones de alimentos.

Hoa Pham, subsecretario del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, explicó al medio citado: “Es muy fácil que alguien pase por alto un paso de acción, y solo por esa razón, eso abre el riesgo de que las personas pierdan su elegibilidad para SNAP, simplemente por omitir un proceso administrativo, y no porque no sean elegibles de otra manera”.