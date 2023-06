Cancelan más de 1600 vuelos y otros miles se retrasan por el clima en Nueva York

escuchar

Este lunes, más de 1600 vuelos fueron cancelados y alrededor de 5800 sufrieron retrasos debido al fuerte temporal que actualmente se registra en la zona noreste de Estados Unidos. Los aeropuertos de Nueva York fueron los que presentaron más inconvenientes, según detalló la plataforma de monitoreo de vuelos FlightAware.

Los miembros de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) advirtieron que volar en el área metropolitana de la Gran Manzana podría ser “un poco más caótico” este verano, no solo por las actuales condiciones climáticas, sino también porque hay menos controladores aéreos disponibles para atender los vuelos. Las autoridades solicitaron a las compañías que reduzcan sus salidas para “aliviar la presión sobre el sistema”, informó USA Today.

Debido a lo anterior, los pasajeros tendrán menos opciones para hacer sus traslados. Se prevé que los retrasos continúen en las próximas semanas, con la llegada de las tormentas de verano, un evento climático que provoca inconvenientes para las aerolíneas cada año y que será peor en este 2023 debido a la escasez de controladores.

Miles de pasajeros se vieron afectados con las cancelaciones y retrasos de vuelos en Nueva York

¿Qué pasa con el pasaje de avión cuando se cancela un vuelo?

Las compañías aéreas ofrecerán un viaje alternativo para las personas afectadas con la cancelación de un vuelo. El cliente puede rechazar esta opción y tiene derecho a un reembolso, incluso si el pasaje que se reservó no era originalmente reembolsable. Sin embargo, el proceso es diferente cuando el inconveniente se debe a una condición climática, ya que se considera una “situación ajena a la aerolínea”, que no suelen cubrir sus pólizas de indemnización.

Algunas compañías toman un comportamiento flexible y ofrecen exenciones a sus clientes cuando el mal tiempo no les permite viajar. Es decir, les ofrecen la posibilidad de cambiar la fecha y hora de su vuelo sin cobrar la tarifa que normalmente se aplica a estas modificaciones. American Airlines, United Airlines y Southwest Airlines adoptaron esta medida para los viajes recién cancelados en Nueva York, a diferencia de JetBlue, Spirit Airlines y Frontier Airlines, que actualmente no ofrecen exenciones por condiciones meteorológicas.

Algunas aerolíneas ofrecieron exenciones a sus clientes tras la cancelación de sus viajes

Recomendaciones para pasajeros que terminan varados en el aeropuerto

Lo primero que deben hacer las personas que terminan varadas en el aeropuerto es hablar con un miembro de la aerolínea en la que se reservó el viaje. En algunos casos, los operadores del servicio al cliente pueden emitir vales de comida y hotel para los afectados. Además, podrían resolver problemas relacionados con la logística del equipaje, según detalla el Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT por sus siglas en inglés).

Dentro de muchos aeropuertos existen salas especiales para pasajeros frecuentes de algunas compañías, o para los titulares de varias tarjetas de crédito. Los espacios están equipados con sillas cómodas, acceso a bares e incluso duchas privadas, lo que podría ser una oportunidad de descanso para quienes no consigan un vale de hospedaje, informó The New York Times. Si no hay posibilidad de entrar a estas salas, ya sea porque están cerradas o porque no se cumple con los requisitos establecidos, los pasajeros pueden solicitar a su aerolínea un catre plegable para dormir. Las terminales aéreas suelen tener estos artículos, aunque no es común que se ofrezcan a los usuarios.

