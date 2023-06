El conmovedor hallazgo sobre un comportamiento de las madres delfines con sus crías

escuchar

No solo los seres humanos les hablan de manera diferente a sus hijos cuando son pequeños; los delfines nariz de botella también lo hacen con sus crías. Un estudio reciente demostró que estos mamíferos cambian el tono de los sonidos que emiten para comunicarse en lenguaje infantil.

En la investigación, publicada el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el equipo científico que llevó a cabo la investigación explicó que las madres delfines cambian el tono de sus silbidos característicos, un sonido único con el que transmiten información de identidad, cuando se dirigen a sus pequeños.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores grabaron los silbidos distintivos, también conocidos como silbidos firma, de 19 madres delfines en Florida cuando eran acompañadas por sus crías y cuando nadaban solas o con otros adultos.

El silbido firma de un delfín es una señal única e importante, equivalente a pronunciar su nombre. A través de este tipo de sonidos, estos mamíferos informan a otros acerca de su ubicación. Los investigadores señalaron que el conjunto de datos les permitió concluir que existe una evolución en los sonidos emitidos por estos animales y que con sus crías utilizan uno especial que “podría facilitar el lenguaje vocal y la vinculación tanto en no humanos como en humanos”.

Para la investigación, los delfines fueron capturados brevemente en el área de Sarasota y en sus cabezas se les conectaron hidrófonos, para luego liberarlos y comenzar a registrar cada uno de los sonidos emitidos. Los silbidos grabados mostraron que, cuando se dirigían a sus crías, “las frecuencias eran significativamente más altas y los rangos de frecuencia eran más amplios”.

En ese sentido, cuando los delfines dirigen la señal a sus crías, el tono del silbido de la madre es más agudo y el rango de tonos es mayor de lo habitual. Para obtener estos datos, los científicos se valieron de los micrófonos especiales durante más de tres décadas. De esa manera, pudieron grabar a los animales en los años en que tenían crías y cuando ya no las tenían.

En lo que se refiere a los seres humanos, se cree que el uso de la comunicación dirigida a los niños mejora la atención, la vinculación y el aprendizaje vocal. Sin embargo, cuando se trata de delfines, todavía no era claro cuáles eran los “impulsores mecánicos o funciones” del habla infantil para los delfines nariz de botella.

Desde el momento en que nacen, las crías de delfines pasan hasta seis años con sus madres, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés). Cuando son jóvenes, estos animales sostienen una “posición de bebé” y se mantienen cerca de sus madres.

Todavía se desconoce por qué el ser humano y los defines utilizan un lenguaje distinto al hablar con los bebés y crías, respectivamente. Sin embargo, se cree que los ayuda a aprender a emitir nuevos sonidos. Los investigadores notaron que también hay evidencia de comunicación dirigida entre los murciélagos y los pájaros pinzón cebra.

