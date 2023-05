Carlos Vives reaccionó a un posteo de Piqué y explotaron las redes: “Traicionó a Shakira por la espalda”

escuchar

El exfutbolista Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía Martí, han derrochado amor públicamente en los últimos meses. En medio de todas las especulaciones y del torbellino mediático por la separación del español y Shakira, el exdeportista dejó todo atrás para compartir su segundo posteo al lado de su novia en redes sociales. La imagen de ambos detonó miles de reacciones, entre ellas una que causó particular sorpresa, porque provino de una figura muy allegada a la artista latina.

Según se puede apreciar en la instantánea de las redes, Clara Chía es quien toma la foto, mientras tiene una sonrisa y pega su rostro al de Piqué, quien la abraza y también posa para la imagen. Al respecto, el reportero Jordi Martín, quien siguió a la expareja de estrellas en Barcelona y ha cubierto todas las noticias desde su separación, compartió un video de Rodrigo González, un famoso periodista peruano. En ese clip se muestra el inesperado “Me gusta” de parte de Carlos Vives, amigo de Shakira y con quien esta interpretó el tema “La bicicleta”.

A Carlos Vives se le habría escapado un "me gusta" en la foto de Gerard Piqué con Clara Chía Instagram

¿Una traición de Carlos Vives a Shakira?

“¡Ni judas se atrevió a tanto! Alta traición. A Carlos Vives “le gusta” la pareja que hace ‘el Casio’ con ‘la Twingo’”, escribió el presentador del programa Amor y fuego al aludir a la “Music Sessions #53″, de la artista latina con Bizarrap. Los usuarios hicieron eco de este mensaje, al señalar que ahora Vives “había cambiado de equipo”. Una persona sentenció: “Le dio una puñalada por la espalda”, en tanto que otras defendieron al cantante: “Se le fue el dedo, no pensemos mal”. Al revisar la publicación, esa reacción ya no aparece, aunque varios usuarios guardaron la supuesta prueba.

Exhiben el "Me gusta" que Carlos Vives hizo a la publicación de Piqué y Clara Chía

La fuerte amistad de Shakira con Carlos Vives

Hace apenas cinco semanas, Shakira le dedicó un sentido mensaje a su amigo a través de su cuenta de Instagram, como una forma de rendirle homenaje a su trayectoria y también de recordar el tema que hicieron juntos: “Carlos, eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún es tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte (...). Tu legado es invaluable porque nos representa a todos. Sigue construyéndolo por nosotros y vuela alto, como un cóndor sobre la sierra. Te quiero amigo, te queremos todos”.

Shakira le dedicó un sentido mensaje a Carlos Vives en su Instagram, solo días atrás @Shakira

La realidad es que ambos mantienen una estrecha amistad desde hace años, por lo que los fans no esperaban el apoyo hacia Piqué. Cuando la artista colombiana lanzó su sesión con Bizarrap, que es un tema cargado de indirectas hacia su expareja, Vives se encontraba promocionando su nuevo disco. En un programa, habló sobre esa venganza musical: “El desamor siempre ha estado ahí, no solamente para una artista, sino para cualquier persona. Una ruptura puede ser un momento muy difícil. Cada uno busca la manera de exorcizar esos momentos a su estilo”.

En su participación en El programa de Ana Rosa, del canal español Telecinco, el cantautor colombiano se sinceró sobre si le había gustado la canción de su amiga. “Sí, a mí me gusta su música, aunque haya cosas que uno pueda compartir más o menos en esos temas, pero al final cada quien encuentra la forma de romper esa situación. Definitivamente ella merece ser feliz. Nada va a cambiar esa historia, uno al final va viviendo y esas cosas pasan. El dolor va a estar ahí por siempre. No va a llegar una persona que te quite eso. Ella tiene que seguir viviendo y superarlo a su manera”, explicó Vives, quien dejó su consuelo totalmente abierto: “A mí no me gusta molestar, pero sabe que cuando quiera, yo estoy aquí”.

