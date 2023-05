Elon Musk enfureció por las fallas de Twitter en el lanzamiento de candidatura de Ron DeSantis

escuchar

El miércoles pasado, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció formalmente su carrera como precandidato a la presidencia de EE.UU. en 2024 a través de un evento en vivo Space, en Twitter. La noche estuvo liderada por el magnate y empresario tecnológico Elonk Musk, quien, según explicaron algunos medios, no estuvo conforme con el funcionamiento de su propia plataforma y enfureció por las fallas que hubo durante el anuncio del republicano.

La transmisión en vivo de DeSantis logró convocar a más de 600 mil de oyentes. Todos ellos fueron testigos de los constantes problemas técnicos que hubo durante la conversación. Los usuarios se quejaron de que la aplicación en su celular se bloqueó varias veces mientras el floridense daba su discurso. Asimismo, evidenciaron que hubo un retraso de más de 20 minutos en el evento. Luego trascendió que esta demora también fue consecuencia de fallas técnicas.

El equipo del gobernador aseguró que los inconvenientes fueron resultado de la gran respuesta que los usuarios le dieron a DeSantis, quien se jactó de haber “roto internet”. Sin embargo, esta situación no resultó tan agradable para Musk y mostró su enojo por las constantes interrupciones que hubo en el Space, incluso en el formato exclusivo de aplicación que usan tanto él como sus empleados, según detalló Platformer. Esta información fue confirmada a Insider por una fuente cercana al magnate, quien refirió que, efectivamente, había terminado molesto por el desempeño de su red social.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció oficialmente su carrera presidencial a través de un Space en Twitter Facebook/Ron DeSantis

Mientras tanto, tres empleados de Twitter declararon a The New York Times que no se tomaron las medidas necesarias para llevar a cabo el evento, a pesar de que el personal había mostrado preocupación por la gran cantidad de usuarios que se conectaría. Algunos predijeron que el sistema no sería capaz de manejar todo el tráfico, pero no se implementó ninguna estrategia para prevenir las fallas. Al respecto, un extrabajador de la empresa de Musk reveló a CNN que los Spaces de Twitter son un gran prototipo, pero que aún no es un producto finalizado. “Es una prueba beta que nunca terminó”, aseguró.

Memes en redes sociales

El enojo de Musk representó un impulso a la creatividad para otros. Horas después de que finalizara el anuncio del gobernador de Florida, los usuarios hicieron una tendencia en Twitter en la que evidenciaron, a través de memes, los problemas técnicos que hubo en su Space y se burlaron de algunas propuestas del republicano. Los posteos estuvieron acompañados del hashtag “DeSaster” (desastre).

Hubo quienes señalaron que las fallas habían sido provocadas por Mickey Mouse, símbolo del gigante del entretenimiento Disney, con el que DeSantis tiene una áspera batalla, cada vez más agresiva. En esa línea, una usuaria compartió una foto de Mickey con el mensaje: “Dile a Ron, quiero que lo sepa: fui yo”. Otras personas crearon imágenes en las que se veía al floridense huir del famoso personaje.

Ron DeSantis anunció su campaña para la presidencia de Estados Unidos y en las redes sociales lo calificaron como un "DeSaster" Twitter

La disputa entre Disney y DeSantis inició cuando este último promulgó una ley que prohíbe a los maestros abordar temas de orientación sexual e identidad de género en las aulas. Los funcionarios de esta empresa rechazaron públicamente esta iniciativa y DeSantis comenzó con los ataques en su contra. Esta historia también fue inspiración para un meme. Usuarios editaron las fotografías del gobernador para agregarle símbolos y colores totalmente opuestos a lo que su imagen representa.

Ron DeSantis anunció su campaña para la presidencia de Estados Unidos y en las redes sociales lo calificaron como un "DeSaster" Twitter

LA NACION