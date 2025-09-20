Cumplió años, decidió probar suerte con la lotería y ganó más de US$600.000 en Carolina del Norte: “Es surreal”

La lotería de Carolina del Norte anunció que una mujer de Ocean Isle Beach reclamó un premio de más de 626 mil dólares en el juego digital Monopoly Grand Fortune. La apuesta, de apenas US$10, transformó su cumpleaños en algo inolvidable.

La reacción de la ganadora de la lotería

Chelsea Carter, que trabaja limpiando casas, dijo en el comunicado oficial de la NC Lottery: “Esto es una locura. He llorado, he reído, es surreal”.

La jugadora contó que el impacto fue tan fuerte que tuvo que despertar a su esposo en plena madrugada. “Eran las dos de la mañana cuando acerté el jackpot. Empecé a sacudir a mi marido para que abriera los ojos y le dije: ‘Acabo de ganar US$626 mil’. Él se rio y volvió a cerrarlos”, recordó.

Carter planea invertir, comprar tierras y asegurar el futuro de sus tres hijos Freepick

¿Qué planea hacer con el dinero?

La ganadora reclamó el dinero el viernes, día en que cumplió 40 años. Tras los descuentos fiscales, recibió US$449.548 netos. “Es el mejor regalo de cumpleaños. Quiero cumplir 40 todos los años si esto va a pasar”, expresó.

Carter adelantó que quiere invertir, comprar tierras y asegurar un respaldo para sus tres hijos. Sobre la magnitud del premio, señaló: “Es una bendición. Cada día alguien puede ganar algo así, y esta vez nos tocó a nosotros”.

¿Cómo funciona el Monopoly digital?

El Monopoly Grand Fortune ofrece apuestas desde US$0,50 y hasta US$30. El jackpot es progresivo y puede activarse en cualquier momento. Según la NC Lottery, las probabilidades de ganar el pozo máximo con una jugada de US$10 son de una en cinco millones. Tras el triunfo de Carter, el acumulado se reinició en US$150 mil y el lunes ya había superado los US$390 mil.

El Monopoly digital ofrece apuestas desde 50 centavos hasta US$30, con pozo progresivo Freepick

Los juegos instantáneos digitales solo se pueden jugar en la web oficial de la lotería estatal o en la aplicación móvil. Hoy existen 54 opciones disponibles en línea con distintos premios y niveles de dificultad.

¿Cómo registrarse y retirar ganancias en la lotería digital de Carolina del Norte?

Para jugar al Monopoly Grand Fortune y a otros juegos digitales instantáneos, los usuarios deben abrir una cuenta online en el portal oficial de la NC Lottery o en su aplicación móvil, aclaran en la lotería. El registro tarda entre cinco y 10 minutos, siempre que la verificación de identidad no presente inconveniente.

La plataforma exige que los jugadores estén físicamente en Carolina del Norte al momento de apostar o depositar fondos, lo cual se controla mediante sistemas de geolocalización. Los pagos se pueden realizar con tarjeta de débito, transferencias ACH, banca en línea o PayPal vinculado a una cuenta bancaria.

Los juegos instantáneos digitales solo se juegan en la web o app oficial de la NC Lottery NC Education Lottery

En cuanto a las ganancias, la lotería procesa los retiros en plazos que van de 1 a 5 días hábiles, según el método elegido, mientras que quienes opten por recibir un cheque por correo deben esperar hasta 10 días.

Otro ganador en Carolina del Norte

Mientras Chelsea Carter celebraba su cumpleaños con un premio en el Monopoly digital, la suerte también llegó a William Wheeler, de Newton. El vecino obtuvo US$100 mil con un billete de US$8 Million Money Maker adquirido en una estación de servicio en Statesville, explicaron en la página de la lotería.

“Voy a darle el dinero a mi esposa y que ella decida qué hacer con él”, dijo entre risas al reclamar su premio en la sede de la lotería. Tras los descuentos fiscales, Wheeler recibió US$71.764 y adelantó que probablemente parte de la suma se destine a sus tres hijas.

El juego $US8 Million Money Maker, lanzado en diciembre, aún tiene tres premios de US$8 millones y seis de US$100 mil en circulación.