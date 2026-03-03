Elecciones en Carolina del Norte: qué se vota en las primarias de hoy 3 de marzo

Este 3 de marzo se celebran en Carolina del Norte las elecciones primarias que definirán qué candidatos competirán en los comicios generales de noviembre. Durante esta jornada, los votantes registrados podrán acudir a los centros asignados para elegir a los postulantes de cada partido.

¿Quiénes pueden votar en las primarias de Carolina del Norte?

De acuerdo con la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte (NCSBE, por sus siglas en inglés), los votantes afiliados a un partido político solo pueden participar en la primaria de su propia agrupación. Por ejemplo, una persona registrada como republicana únicamente puede votar en la boleta republicana.

Los electores afiliados solo pueden votar en la primaria de su propio partido, mientras que los no afiliados pueden escoger entre distintas boletas disponibles Freepick

En cambio, los votantes registrados como no afiliados tienen la posibilidad de elegir la boleta de cualquiera de los partidos que celebren primarias o una boleta no partidaria si está disponible. Sin embargo, el organismo electoral aclara que cada elector solo puede votar en una sola primaria durante la jornada.

¿Qué cargos se votan en las primarias de Carolina del Norte?

Las primarias sirven para definir los candidatos que representarán a cada partido en las elecciones generales previstas para noviembre. En la boleta aparecen cargos federales, estatales y locales. Según EdNC, medio especializado en políticas públicas, entre las principales contiendas para las candidaturas figuran:

Un escaño del Senado de Estados Unidos por Carolina del Norte , vacante tras el retiro del senador republicano Thom Tillis.

, vacante tras el retiro del senador republicano Thom Tillis. Los 14 distritos del estado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos , que se renuevan en cada ciclo electoral federal.

, que se renuevan en cada ciclo electoral federal. Los 50 escaños del Senado estatal de Carolina del Norte, que se eligen en su totalidad en estas elecciones.

de Carolina del Norte, que se eligen en su totalidad en estas elecciones. Los 120 escaños de la Cámara de Representantes estatal , también renovados por completo en el ciclo electoral de 2026.

, también renovados por completo en el ciclo electoral de 2026. Cargos judiciales del estado , incluidos puestos en tribunales como la Corte de Apelaciones.

, incluidos puestos en tribunales como la Corte de Apelaciones. Cargos locales en distintos condados y municipios, como comisionados de condado y otros puestos administrativos.

La jornada electoral incluye además candidaturas judiciales y cargos locales en distintos condados y municipios Freepick

¿Quiénes son los candidatos al Senado de Estados Unidos en las primarias del 3 de marzo?

De acuerdo con la lista oficial de candidatos publicada por autoridades electorales del condado de Currituck, la primaria para el Senado de Estados Unidos incluye a los siguientes aspirantes de los principales partidos.

Entre los demócratas, aparecen:

Daryl Farrow

Justin E. Dues

Roy Cooper

Robert Colon

Marcus W. Williams

Orrick Quick

Mientras que, entre los republicanos, figuran:

Margot Dupre

Richard Dansie

Donald M. (Don) Brown

Michael Whatley

Elizabeth A. Temple

Michele Marrow

Thomas Johnson

El ganador de cada primaria será el candidato de su partido en las elecciones generales de noviembre.

¿Hasta qué hora se puede votar en la jornada electoral de hoy 3 de marzo?

Los centros de votación en Carolina del Norte permanecen abiertos desde las 6.30 hasta las 19.30 (hora local de los Estados Unidos) durante la jornada electoral del martes 3 de marzo.

Según informa la NCSBE, los votantes deben acudir al centro de votación que tienen asignado en su distrito para poder emitir su sufragio el día de la elección.

El organismo electoral también aclara que cualquier persona que se encuentre en la fila antes del horario límite podrá votar, incluso si el proceso se extiende más allá de la hora oficial de cierre de las urnas.

Las autoridades recomiendan a los electores verificar previamente su lugar de votación y su información de registro mediante la herramienta oficial Voter Search. Allí también se puede consultar la boleta correspondiente a cada distrito.

Entre las contiendas más relevantes figura la nominación al Senado de Estados Unidos por Carolina del Norte, tras el retiro del senador Thom Tillis Freepick

Documentos necesarios para votar en Carolina del Norte

La Ncsbe advierte que los electores deberán presentar una identificación con fotografía al momento de registrarse en el centro de votación. Cualquiera de los siguientes documentos será válido:

Licencia de conducir de Carolina del Norte.

Identificación estatal del NCDMV, también llamada “identificación de no operador”.

Licencia de conducir o identificación de no conductor de otro estado, Distrito de Columbia o territorio de EE.UU. (solo si el votante se registró en Carolina del Norte dentro de los 90 días posteriores a la elección).

Pasaporte estadounidense o tarjeta de pasaporte estadounidense.

Tarjeta de identificación con foto para sufragante de Carolina del Norte emitida por una junta electoral del condado.

Identificación con fotografía de estudiante universitario o de colegio aprobada por la Junta Estatal de Elecciones.

Identificación con fotografía de empleado del gobierno estatal o local o de una escuela autónoma aprobada por la Junta Electoral Estatal.

Elecciones en Carolina del Norte: las identificaciones que se aceptan para las primarias

Asimismo, se admitirán estos documentos, aunque no tengan una fecha de emisión o de vencimiento:

Tarjeta de identificación militar o de veterano con fotografía emitida por el gobierno de EE.UU.

Tarjeta de inscripción tribal con fotografía emitida por una tribu reconocida por el estado de Carolina del Norte o el gobierno federal.

Tarjeta de identificación con fotografía emitida por una agencia del gobierno de los EE.UU. o del estado de Carolina del Norte para un programa de asistencia pública.

¿Puede haber una segunda primaria?

La ley electoral de Carolina del Norte contempla la posibilidad de una segunda primaria si ningún candidato alcanza el porcentaje necesario (30% + 1 de los votos) para convertirse en el nominado de su partido en una contienda, explica la NCSBE.

En ese caso, el segundo más votado puede solicitar una nueva elección. Si eso ocurre, la nueva ronda se celebraría el 12 de mayo de 2026.