Quién es Carla Cunningham, la demócrata que traicionó a Josh Stein y busca conservar su banca en Carolina del Norte

Carla D. Cunningham es la actual representante demócrata del Distrito 106 en la Cámara de Carolina del Norte desde 2013. Con más de 30 años de trayectoria en el sistema de salud, busca la reelección en la primaria del 3 de marzo de 2026 luego de votar en junio de 2025 junto con los republicanos la anulación del veto del gobernador Josh Stein a una ley de control migratorio.

Quién es Carla Cunningham, representante demócrata del Distrito 106

De acuerdo con su perfil oficial y la información publicada por el bloque demócrata estatal, Cunningham fue electa por primera vez en 2012 y asumió en 2013. El Distrito 106 abarca sectores del norte de Charlotte y del condado de Mecklenburg.

La mujer cuenta con más de tres décadas de experiencia como enfermera. Trabajó en cuidados intensivos, neurología, hospicio, pediatría, rehabilitación y atención domiciliaria.

A su vez, Cunningham obtuvo un diploma como enfermera práctica en el Colegio Comunitario Central Piedmont, un título de asociada en Ciencias Aplicadas en el Gaston College y una licenciatura en Ciencias de la Enfermería en la Universidad Estatal de Winston-Salem. En la Legislatura integra comités como:

Apropiaciones (Appropriations)

Salud (Health)

Seguros (Insurance)

Energía y Servicios Públicos (Energy & Public Utilities)

Reglas, Calendario y Operaciones (Rules, Calendar & Operations)

Además, preside el Comité Conjunto de Supervisión Legislativa de Salud y Servicios Humanos y participa en instancias vinculadas a Medicaid.

Por qué Carla Cunningham votó junto con los republicanos en la ley migratoria

Según detalló The Charlotte Observer, Cunningham fue la única demócrata que votó junto a los republicanos para anular el veto de Stein al Proyecto de Ley de la Cámara 318 (House Bill 318). La norma exige a los sheriffs retener en cárceles locales a determinadas personas para que agentes federales de inmigración asuman su custodia.

En el recinto defendió su postura y afirmó que “no todas las culturas son iguales”. Asimismo, pidió a los inmigrantes que se “asimilen” y adapten a la cultura del pais norteamericano. Sus declaraciones generaron críticas de defensores de inmigrantes y de dirigentes demócratas.

En una reunión posterior con votantes afirmó que estaba “siendo auténtica” y que expresaba su propia verdad. Más tarde declaró a WFAE que cambiaría parte del lenguaje utilizado si tuviera otra oportunidad, aunque mantuvo su respaldo a la ley.

En su anuncio de reelección sostuvo que su postura se refiere a “delincuentes graves” y añadió que no apoya “ninguna práctica que intimide a familias inmigrantes que cumplen la norma. La seguridad y la confianza comunitaria deben coexistir”.

Los ejes de campaña de Carla Cunningham en 2026

En diciembre de 2025, la demócrata anunció su candidatura para un nuevo mandato en el Distrito 106. En ese comunicado sostuvo que su trabajo “no está terminado” y prometió impulsar soluciones en salud integral, servicios de salud mental y apoyo a poblaciones vulnerables.

Resaltó su participación en la aprobación de la expansión de Medicaid, que amplió la cobertura a más de 700 mil personas en el estado. Sobre ese proceso afirmó: “La expansión de Medicaid fue una lucha de una década, es lo que me llevó a Raleigh. Más proveedores de salud mental están atendiendo a personas cubiertas por Medicaid desde la expansión y las sobredosis han disminuido”.

A su vez, indicó que gestionó varios millones en fondos estatales para organizaciones comunitarias del condado de Mecklenburg destinados a programas para niños, adultos mayores y servicios de salud mental.

Quiénes compiten en la primaria demócrata del Distrito 106

El 5 de enero de 2026, Stein respaldó al pastor y activista Rodney Sadler en la primaria demócrata. En el anuncio expresó: “La gente del norte de Charlotte merece un representante que luche por los valores demócratas, defienda nuestras escuelas públicas y mantenga bajos los costos”.

Sadler agradeció el apoyo y afirmó que trabajará junto al gobernador para construir “una Carolina del Norte más fuerte donde todos puedan prosperar”. Su campaña informó que recaudó más de US$100 mil y obtuvo respaldos de sindicatos como UNITE HERE y de más de 20 dirigentes locales.

Otro aspirante, Vermanno Bowman, también compite en la primaria. El 3 de marzo se definirá quién avanzará a las elecciones generales de noviembre en el Distrito 106.

Por su parte, Cunningham sostuvo que continuará “luchando por el Distrito 106” pese a la presión política y defendió la separación de poderes frente al Ejecutivo. La votación sobre inmigración marcó un quiebre con la conducción estatal demócrata y redefinió la contienda por su banca.