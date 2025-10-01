Entró en vigor la ley que obliga a todos los sheriffs de Carolina del Norte a cooperar con el ICE

Este 1° de octubre comenzó a aplicarse en Carolina del Norte la ley HB-318, que redefine la relación entre las autoridades locales y las agencias federales de inmigración. Esta medida, aprobada tras un extenso debate político y social, impone a todos los alguaciles del estado la obligación de cooperar de manera directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluso en casos que antes quedaban fuera de ese marco.

Ley HB-318 en Carolina del Norte: nueva normativa migratoria y tensiones políticas

El texto legislativo HB-318 fue impulsado por el bloque republicano de la Asamblea General y vetado inicialmente por el gobernador demócrata Josh Stein. Sin embargo, los conservadores alcanzaron la mayoría necesaria para revertir el freno y lograron que la medida se convirtiera en ley. Tras ese proceso, la fecha fijada para su entrada en vigor fue este miércoles 1° de octubre.

Según documentó Enlace Latino NC, la HB-318 establece una cooperación más estricta con el ICE, al ampliar el rango de delitos que obligan a la notificación migratoria. A diferencia de la HB-10, su antecesora, que solo cubría delitos graves, la nueva regla incorpora una lista mucho más extensa de infracciones que ahora activan el proceso de consulta con la agencia federal.

Qué cambia con la HB-318 en Carolina del Norte

La norma establece que toda persona inmigrante detenida en Carolina del Norte podrá ser puesta a disposición del ICE si enfrenta cargos por un abanico de delitos considerablemente más amplio.

Delitos graves (felonías): incluyen homicidio, robo con violencia, fraude financiero, agresión con arma, violación, explotación sexual infantil o lavado de dinero.

como agresión sexual o contacto no consentido.

abuso o explotación sexual infantil.

toda detención por manejar bajo efectos de alcohol o drogas.

especialmente la violación de órdenes de protección.

especialmente la violación de órdenes de protección. Delitos menores Clase A1: como fraude, suplantación de identidad y otras faltas de carácter serio.

El alcance de la ley también obliga a los alguaciles a retener hasta por 48 horas a una persona una vez que debería ser liberada, siempre que exista una orden administrativa del ICE. Este plazo comienza a contar desde el momento en que el detenido cumplió con los requisitos judiciales para recuperar su libertad.

HB-318 en Carolina del Norte: protocolo que deben cumplir los alguaciles con el ICE

La ley establece un protocolo minucioso que los alguaciles deberán cumplir en cada arresto.

