Fue a su cita de Uscis y terminó preso: la “trampa” que vivió un migrante con asilo pendiente y sin antecedentes

Un solicitante de asilo fue detenido en diciembre de 2025 durante una entrevista migratoria en una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) en Charlotte, Carolina del Norte. El caso expuso una práctica que generó alarma, ya que representa el arresto de un migrante con proceso de asilo en curso dentro de una instalación federal

¿Cómo se produjo el arresto durante la cita migratoria en el Uscis?

Juan relató que el arresto se concretó mientras cumplía con una instancia de su proceso de asilo.

En diálogo con Univision, explicó que los agentes del Uscis reconocieron que su solicitud seguía en trámite, pero le informaron un cambio en el curso del expediente pese a tener “un proceso de asilo pendiente”. Esto por motivos vinculados a la “administración actual”, en referencia al gobierno de Donald Trump.

El abogado de Juan afirmó que la detención tomó por sorpresa a la defensa y que no era habitual arrestar a un solicitante sin antecedentes y con un caso pendiente Google Maps

Luego de eso, el hombre fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y llevado al Centro de Procesamiento de Folkston, en el estado de Georgia, donde permaneció por varias semanas.

La respuesta del abogado sobre la detención del migrante

Su abogado, Mario Pereira, afirmó al medio citado que no esperaba la detención de su cliente. El especialista se enteró del arresto por el esposo de Juan, ciudadano estadounidense, quien lo llamó llorando.

Pereira explicó que, por su experiencia profesional, no era habitual una detención en esas condiciones. Su representado no tenía antecedentes penales y había cumplido con todas las exigencias del proceso migratorio.

El abogado señaló que, en el contexto actual, muchos solicitantes detenidos deben recurrir a demandas federales para continuar sus procesos en libertad ICE

Finalmente, Juan recuperó la libertad tras la presentación de un hábeas corpus y el pago de una fianza autorizada por un juez. Su asesor legal sostuvo que las personas detenidas todavía pueden continuar sus procesos fuera de los centros del ICE, aunque precisó que, en la coyuntura actual, en numerosos casos resulta necesario presentar demandas federales de hábeas corpus.

Sobre los procesos de asilo ante Uscis, Pereira recomendó mantener las citas programadas y señaló que “es muy importante consultar con un abogado”.

Los antecedentes de detenciones con asilo en curso en Carolina del Norte

El informe de Univision mencionó otro caso con características similares, el de Fátima Issela Velásquez. La joven, de 23 años, fue arrestada el 18 de noviembre de 2025 por la Patrulla Fronteriza mientras trabajaba en Raleigh, pese a tener permiso laboral y un asilo pendiente.

La hondureña también fue trasladada a un centro de detención de ICE en Georgia y permaneció retenida más de un mes. El 25 de noviembre, una jueza de inmigración le negó la fianza al ampararse en una política del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) pese a no registrar antecedentes penales.

Luego de que sus abogados presentaran un hábeas corpus el 8 de diciembre, la corte fijó plazos al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) y, finalmente, Fátima fue liberada la noche del 22 de diciembre de ese mismo año.

¿Qué es el hábeas corpus y cuándo se aplica?

El hábeas corpus es un recurso judicial que permite cuestionar la legalidad de una detención migratoria ante una corte federal, conforme explicó el Florence Immigrant and Refugee Rights Project en una guía informativa.

Juan recuperó la libertad luego de que se presentara un hábeas corpus y se autorizara el pago de una fianza judicial ICE

Según detalló la organización, en determinados casos, el tribunal puede ordenar la liberación o disponer la realización de una audiencia de fianza ante un juez de inmigración. Sin embargo, subrayan que este proceso no permite impugnar una orden de deportación.

La guía identifica tres escenarios principales en los que este recurso suele presentarse: