Permiso de trabajo vencido en Charlotte: la ley del Uscis que explica qué les pasa a los migrantes en esta condición

Para los migrantes de Estados Unidos que tengan un Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) es importante chequear la fecha de vencimiento. En el caso de los residentes de Charlotte, Carolina del Norte, no renovar el permiso ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) puede derivar en consecuencias legales que incluyen la deportación.

Las consecuencias de trabajar con un EAD vencido en Charlotte y todo Carolina del Norte

Mediante una publicación en su sitio web oficial, el Uscis establece que migrantes en EE.UU. con ciertas categorías de estatus están obligados a tramitar un EAD para trabajar legalmente.

Al tratarse de una ley federal, las normas son las mismas en Carolina del Norte y en cualquier otra parte del país norteamericano.

Quien trabaje con un EAD vencido se enfrenta a consecuencias legales que incluyen la deportación

En caso de que la documentación expire y continúe el trabajo sin la autorización, según Jaskot Law, el extranjero se expone a consecuencias:

Deportación : el migrante puede ser enviado a su país de origen por trabajar sin permiso legal.

: el migrante puede ser enviado a su país de origen por trabajar sin permiso legal. Inadmisibilidad : luego de expulsarlo del país, se le prohíbe al extranjero volver a ingresar. Puede ser por un tiempo o permanente, según las circunstancias.

: luego de expulsarlo del país, se le prohíbe al extranjero volver a ingresar. Puede ser por un tiempo o permanente, según las circunstancias. Generar sanciones al empleador: quien lo contrata puede sufrir multas o hasta quedar inhabilitado en su actividad.

Cuánto tiempo antes del vencimiento se puede renovar un EAD

Los migrantes no deben esperar a que el permiso de empleo expire para comenzar la renovación. Según lo que indica el Uscis, el trámite se puede hacer hasta 180 días antes de la fecha de vencimiento que tiene el documento.

La recomendación de la entidad es comenzarlo lo antes posible para evitar demoras y problemas legales. Para llevar a cabo el proceso, se debe presentar un nuevo Formulario I-765 con su tarifa y seguir los pasos correspondientes.

Migrantes pueden renovar el permiso de empleo hasta seis meses antes del vencimiento del EAD

El Uscis anunció nuevas tarifas para el EAD en 2026

Este jueves, el Uscis publicó en un comunicado que ajustará los costos de los trámites para el 2026. Además, especificó que los aumentos se realizan de acuerdo al índice de inflación.

Según una tabla que presentó la unidad con las modificaciones más recientes, las tarifas del EAD quedarán dispuestas de la siguiente manera:

Formulario I-765 para solicitantes iniciales de asilo: US$560 .

. Formulario I-765, permiso inicial de trabajo: US$560 .

. Formulario I-765, renovación o prórroga del permiso de trabajo: US$280 .

. Formulario I-765 para solicitud inicial de beneficiarios del Estatus Temporal de Protección (TPS, por sus siglas en inglés): US$560 .

. Formulario I-765, por renovación del permiso de trabajo del TPS: US$280 .

. Formulario I-765 para el permiso de trabajo inicial por parole: US$560 .

. Formulario I-765 por renovación para el EAD por parole: US$280.

Uscis estableció nuevas tarifas para trámites relacionados con el EAD a partir de 2026

Además, Uscis también especificó que estos nuevos precios reflejan la inflación del período comprendido entre julio de 2024 y julio de 2025 y que entran en vigor el 1° de enero. Por lo tanto, quienes realicen un trámite en 2026 ya deben pagar las tarifas actualizadas o su trámite será rechazado.

Por su parte, algunas solicitudes no tendrán cambios y mantendrán las tarifas actuales. La agencia detalló que estas son: Formulario I-589 solicitud de asilo (US$100), Formulario I-589 para renovación del EAD a personas con asilo (US$275) y Formulario I-360 en el caso del precio especial para jóvenes (US$250).