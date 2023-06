Casey DeSantis usó una campera que se llevó las miradas de todos

escuchar

Desde que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció su entrada a la carrera presidencial de Estados Unidos, ha realizado diferentes eventos públicos. Si bien él es la figura central, su esposa, Casey DeSantis, también ha hecho entradas notables. El sábado, en un evento benéfico en Des Moines, Iowa, la expresentadora de 42 años hizo una declaración política al lucir una campera con el lema: “Where woke goes to die” (”Donde el woke morirá”), junto con la silueta del estado de Florida y un caimán en la espalda. Su guiño fue similar a otro de la exprimera dama de EE.UU., Melania Trump.

La campera tenía diferentes elementos que refuerzan el discurso actual de Ron DeSantis, quien ha utilizado el término woke para referirse a las políticas liberales “que atentan contra la libertad de expresión y los valores tradicionales estadounidenses”. El caimán también es característico del Estado del Sol, por lo que la primera dama de Florida lo adoptó como un símbolo.

Casey DeSantis sorprende con su estilo en un evento en Iowa @caseydesantis

Por su parte, DeSantis reiteró en Iowa su compromiso: “Les haremos la guerra a los woke. Lucharemos contra ellos en la educación, en las corporaciones y en los pasillos del Congreso. Nunca nos rendiremos a la mafia”.

Para los analistas, las elecciones de Casey DeSantis no son al azar, sino que conforman una declaración visual. “Ella entiende del juego de la imagen y cómo jugarlo”, afirmó para el New York Times Ron Bonjean, un estratega republicano que dirigió las comunicaciones para la confirmación del juez del Tribunal Supremo Neil Gorsuch: “Sabe cómo maximizar las palancas de atención y los medios de comunicación”.

Casey DeSantis tiene un papel fundamental para su esposo, según exempleados y analistas políticos @caseydesantis

El atuendo también causó comparaciones con la polémica campera que usó la exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, en un viaje en 2018 para visitar a niños inmigrantes en Texas. Atrás decía: “I really don’t care, do u?” (Realmente no me importa ¿y a vos?). Su aparición suscitó debate sobre el significado del mensaje, interpretado por algunos como la falta de interés en los niños o una indirecta a los medios de comunicación por los ataques a su familia.

La polémica campera verde que usó Melania Trump Archivo

En el caso de DeSantis, la campera de cuero la llevó bajo el sofocante calor de Iowa el sábado. De acuerdo con Kate Andersen Brower, la autora de First Women: The Grace and Power of America’s Modern First Ladies, siempre hay una intención política escondida en cualquiera de sus elecciones. Al utilizar todo tipo de señales, el público conecta lo que ve con lo que piensa, por lo que la expresentadora desencadena asociaciones con términos como “Trump”, “Kennedy” o “royalty”.

Por su parte, Tom Broecker, diseñador de vestuario de Saturday Night Live y House of Cards, que ha convertido en un arte el estudio y la reproducción del estilo de las primeras damas, también reconoció que había una tendencia: “Lleva el cabello brillante de La Bella y la Bestia, el de Catalina, la princesa de Gales, mezclada con el vestuario en tonos pastel de una debutante educada (...) Se viste para ser la princesa del mundo o la primera dama”, afirmó para The New York Times, que hizo un recorrido por el simbolismo de sus atuendos más representativos. “Hay mucha intencionalidad y propósito detrás de todo”.

