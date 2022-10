Christian Nodal reveló la razón por la que se hizo tatuajes en la cara: “Imposible olvidar al amor de mi vida”

Christian Nodal se consolidó como uno de los artistas más importantes de música popular y ranchera del mundo. El hombre de apenas 23 años ya se llevó varios Premios Grammy Latino y es uno de los más populares entre la generación de los jóvenes. El compositor estuvo en el ojo del huracán hace unos meses debido a su relación con Belinda. La pareja se separó tras haberse comprometido, en medio de polémicas y pronunciamientos de ambas partes.

Hace unas semanas, el cantante se presentó en un concierto en el Palenque de Guadalajara, Jalisco. En la actualidad, se encuentra en medio de la gira de su tour “Forajidos” que también incluyó una parada en las Fiestas de Octubre, una celebración realizada en el estado mexicano todos los años. Antes de salir al escenario, respondió las preguntas de algunos periodistas en la rueda de prensa. Una reportera lo cuestionó por los tatuajes en su cara, sin embargo, Nodal admitió que nunca había tenido una respuesta para ese interrogante, hasta hace poco.

Hace algunos meses, Nodal se volvió tendencia cuando presumió su nuevo look con pelo decolorado, nuevos tatuajes y decoraciones en la cabeza @jbalvin - @jbalvin

Explicó que una comunicadora le sugirió que se tapaba el rostro para esconder los besos que le habían dejado las parejas del pasado. Esa justificación le gustó tanto que le sirvió de inspiración para la letra de su canción Ya no somos ni seremos. ”Quise, mi piel, llenarla de tatuajes, pa’ cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira, es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida. Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco”, expresa el primer verso de la melodía.

Otras explicaciones

Esta no es la primera vez que Nodal se refiere a los tatuajes en su piel. En febrero de 2022 habló del tema en una entrevista para la revista Life & Style. En ese momento, aclaró que solo se trataba de una pasión artística y que no tiene otro tipo de significado.

“Llevo mis pasiones a otro nivel. Quizá tener tatuajes en la cara parece más extremo, pero no es que haya creado un personaje que funciona como escudo. Amo los tatuajes y por eso cuando me veo pienso: ‘Ese soy yo’”, reveló. En una conversación con el mismo medio, se sinceró y contó que su equipo de publicidad y otras personas cercanas a él, le recomendaron que no se hiciera tatuajes en partes visibles de su cuerpo.

Christian Nodal cubrió uno de los tatuajes que se hizo en honor a Belinda (Crédito: Twitter)

”Me dijeron que me esperara a que saliera el próximo disco para hacerme un tatuaje visible, que reprimiera mi personalidad, querían que fuera lo que todo mundo esperaba de un cantante regional y nadie me dejaba ser”, relató el mexicano.

Hoy en día, los tatuajes de Christian Nodal son uno de los rasgos más reconocibles del cantante y llaman la atención cada vez que se expone públicamente. Tras terminar su relación con Belinda, tapó uno de los que tenía en su cara con la leyenda Beli, en referencia a su expareja.

El Tiempo (Colombia)