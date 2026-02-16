Ciudadanía estadounidense con menos preguntas: el beneficio para mayores de 65 años este 2026

Los migrantes de 65 años o más cuentan con excepciones al solicitar la ciudadanía estadounidense ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Además de la exención de la prueba de inglés, quienes acreditan más de 20 años como residentes permanentes legales rinden un examen de educación cívica especialmente designado en el que solo deben estudiar un número reducido de preguntas.

Examen de ciudadanía para mayores de 65 años: qué deben estudiar

El Uscis define al actual examen de educación cívica para la naturalización como una evaluación oral en la que un oficial puede formular hasta 20 preguntas tomadas de un listado oficial de 128. Para aprobar esa sección, el solicitante debe responder correctamente al menos 12.

Quienes acreditan 20 años como residentes permanentes legales acceden a un examen cívico reducido Freepick

Sin embargo, para quienes cumplen 65 años o más y tienen 20 años o más como residentes permanentes legales, el Uscis indica que aplica una “consideración especial” en esa parte del proceso. En ese caso, la agencia permite estudiar solo las 20 preguntas marcadas en el cuestionario original. Durante la entrevista, el oficial formula 10 de esas 20 y el solicitante debe responder correctamente al menos 6.

Exenciones del examen de ciudadanía por edad y discapacidad

La normativa contempla exenciones adicionales vinculadas con edad y tiempo como residente permanente legal:

Quienes tengan 50 años o más y 20 años de residencia , o 55 años o más y 15 años de residencia , también quedan exentos del examen de inglés y pueden rendir educación cívica en su idioma nativo.

, , también y pueden rendir educación cívica en su idioma nativo. Un solicitante puede solicitar una excepción a los requisitos de inglés y educación cívica si no puede cumplirlos debido a una discapacidad física o del desarrollo o un impedimento mental. Para ello debe presentar el Formulario N-648, Certificación Médica para Excepciones por Discapacidad, completado por un profesional autorizado.

En la entrevista, el oficial formula 10 de esas preguntas y basta con contestar bien seis Freepick

Cómo solicitar la ciudadanía estadounidense paso a paso

El trámite se inicia mediante la presentación del Formulario N-400, Solicitud de Naturalización. El proceso tiene una tarifa, aunque existen mecanismos de exención o reducción para quienes acrediten ingresos dentro de determinados parámetros establecidos por las Guías Federales de Pobreza.

El Uscis ofrece además materiales de estudio, sesiones informativas y recursos comunitarios para la preparación del examen y la presentación de la solicitud.

Para mayores de 65 con larga residencia, el requisito se reduce a estudiar solo 20 preguntas específicas Freepick

Las 20 preguntas del examen de ciudadanía para mayores de 65 años y sus respuestas

En la versión 2025 del examen de educación cívica, las preguntas que se les puede realizar a los adultos mayores son: