Ciudadanía estadounidense con menos preguntas: el beneficio para mayores de 65 años este 2026
La agencia federal habilita un tratamiento diferenciado para ciertos aspirantes a la naturalización, con una evaluación más acotada y accesible
Los migrantes de 65 años o más cuentan con excepciones al solicitar la ciudadanía estadounidense ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés). Además de la exención de la prueba de inglés, quienes acreditan más de 20 años como residentes permanentes legales rinden un examen de educación cívica especialmente designado en el que solo deben estudiar un número reducido de preguntas.
Examen de ciudadanía para mayores de 65 años: qué deben estudiar
El Uscis define al actual examen de educación cívica para la naturalización como una evaluación oral en la que un oficial puede formular hasta 20 preguntas tomadas de un listado oficial de 128. Para aprobar esa sección, el solicitante debe responder correctamente al menos 12.
Sin embargo, para quienes cumplen 65 años o más y tienen 20 años o más como residentes permanentes legales, el Uscis indica que aplica una “consideración especial” en esa parte del proceso. En ese caso, la agencia permite estudiar solo las 20 preguntas marcadas en el cuestionario original. Durante la entrevista, el oficial formula 10 de esas 20 y el solicitante debe responder correctamente al menos 6.
Exenciones del examen de ciudadanía por edad y discapacidad
La normativa contempla exenciones adicionales vinculadas con edad y tiempo como residente permanente legal:
- Quienes tengan 50 años o más y 20 años de residencia, o 55 años o más y 15 años de residencia, también quedan exentos del examen de inglés y pueden rendir educación cívica en su idioma nativo.
- Un solicitante puede solicitar una excepción a los requisitos de inglés y educación cívica si no puede cumplirlos debido a una discapacidad física o del desarrollo o un impedimento mental. Para ello debe presentar el Formulario N-648, Certificación Médica para Excepciones por Discapacidad, completado por un profesional autorizado.
Cómo solicitar la ciudadanía estadounidense paso a paso
El trámite se inicia mediante la presentación del Formulario N-400, Solicitud de Naturalización. El proceso tiene una tarifa, aunque existen mecanismos de exención o reducción para quienes acrediten ingresos dentro de determinados parámetros establecidos por las Guías Federales de Pobreza.
El Uscis ofrece además materiales de estudio, sesiones informativas y recursos comunitarios para la preparación del examen y la presentación de la solicitud.
Las 20 preguntas del examen de ciudadanía para mayores de 65 años y sus respuestas
En la versión 2025 del examen de educación cívica, las preguntas que se les puede realizar a los adultos mayores son:
- ¿Cuál es la ley suprema del país? La Constitución de Estados Unidos.
- ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de Estados Unidos? Son 27.
- ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? El capitalismo y la economía de libre mercado.
- Mencione un poder del Congreso de Estados Unidos: redactar leyes, declarar la guerra o aprobar el presupuesto federal.
- ¿Cómo se llama actualmente el presidente de la Cámara de Representantes? Esta respuesta puede variar si hay cambios, por lo que se recomienda consultar el sitio institucional de este organismo.
- ¿Por cuántos años se elige al presidente de Estados Unidos? El mandato dura cuatro años.
- ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? Esta información también puede variar.
- ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? La respuesta a esta y a la anterior pregunta se puede encontrar en el sitio oficial de la Casa Blanca.
- ¿Quién veta los proyectos de ley?: el presidente de Estados Unidos.
- ¿Cuál es el tribunal más alto de Estados Unidos? La Corte Suprema.
- ¿Quién es actualmente el gobernador de su estado? La respuesta varía.
- ¿A qué demostramos lealtad cuando recitamos el Juramento de Lealtad?: a Estados Unidos o a la bandera.
- ¿Quiénes vivían en América antes de la llegada de los europeos? Los indígenas americanos o nativos americanos.
- ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson.
- George Washington es famoso por varias razones. Mencione una: se puede responder que fue el “Padre de la Nación”, el primer presidente de Estados Unidos, general del Ejército Continental o presidente de la Convención Constitucional.
- Abraham Lincoln es famoso por varias razones. Mencione una: aquí se debe indicar que liberó a los esclavos mediante la Proclamación de Emancipación, que salvó o preservó la Unión, que lideró Estados Unidos durante la Guerra Civil, que fue el decimosexto presidente o que pronunció el Discurso de Gettysburg.
- Martin Luther King, Jr. es famoso por varias razones. Mencione una: se puede señalar que luchó por los derechos civiles, que trabajó por la igualdad de todos los estadounidenses o que promovió que las personas no fueran juzgadas por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter.
- ¿Qué suceso importante ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? Se puede responder que terroristas atacaron Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, al estrellar dos aviones contra el World Trade Center en Nueva York, uno contra el Pentágono en Arlington, Virginia, y otro que cayó en un campo en Pensilvania.
- ¿Por qué la bandera tiene 13 franjas? Porque había 13 colonias originales o porque las franjas representan a las colonias originales.
- Mencione tres días feriados nacionales de Estados Unidos: se puede mencionar Año Nuevo, Día de Martin Luther King, Jr., Día de los Presidentes, Día de los Caídos (Memorial Day), Juneteenth, Día de la Independencia, Día del Trabajo, Día de Colón, Día de los Veteranos, Día de Acción de Gracias o Navidad.
