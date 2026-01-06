Clima de hoy en EE.UU.: cuándo llega el nuevo frente frío y las principales alertas de este martes 6 de enero de 2026

El clima en Estados Unidos presenta un escenario marcado por precipitaciones invernales en amplias zonas de ese país. Para este martes 6 de enero de 2026, se prevén nevadas importantes en el oeste y el noreste, episodios de lluvias intensas en sectores del sur y un aumento pronunciado de las temperaturas en el centro y el este.

Nevadas intensas en EE.UU.: las zonas afectadas

En el oeste del país norteamericano, un sistema proveniente del Pacífico impulsa humedad hacia tierra firme. Este fenómeno favorece precipitaciones persistentes y nevadas de consideración en áreas montañosas. Al mismo tiempo, en el noreste se desarrolla otra ronda de tiempo invernal, con combinaciones de nieve, lluvia helada y aguanieve.

Las alertas para EE.UU. incluyen precipitaciones mixtas, lluvias persistentes y nevadas intensas NWS

Las alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indican que las montañas de las Cascadas y las cordilleras Olympic registran nevadas persistentes, con acumulaciones que se extienden hasta mediados de la semana.

A medida que este sistema avanza hacia el interior, alcanza cadenas montañosas del norte, incluidas las Montañas Rocosas y sectores de la Gran Cuenca. Allí también se esperan nevadas continuas, especialmente en áreas elevadas.

Precipitaciones invernales en los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra

El noreste de EE.UU. enfrenta este martes una combinación de fenómenos invernales. Desde la región de los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra se desarrolla un corredor de precipitaciones que incluye nieve, lluvia helada y mezcla invernal. Estas condiciones afectan especialmente a áreas del norte del estado de Nueva York y al interior de Nueva Inglaterra.

Una franja de lluvia helada se extiende desde la parte superior de los Grandes Lagos hacia sectores del norte y centro de Nueva York, así como también alcanza la costa de Maine. En estas zonas, las acumulaciones de hielo pueden situarse entre 0,1 y 0,2 pulgadas (0,25 y 0,50 centímetros), lo que genera complicaciones para la circulación.

Además, se registran chubascos de nieve. Las acumulaciones previstas varían de leves a moderadas, con valores más relevantes en áreas montañosas del interior de Nueva Inglaterra. Este episodio de tiempo invernal tiene continuidad al menos hasta el miércoles en el extremo norte de la región.

Se anticipan nevadas intensas y acumulaciones significativas en las regiones montañosas del noroeste, mientras que el noreste enfrentará una peligrosa mezcla de lluvia helada y nieve Freepik

Estados donde se esperan lluvias persistentes

Las zonas costeras y de menor altitud del noroeste del Pacífico reciben principalmente lluvias. Washington, Oregon y California se encuentran bajo avisos por precipitaciones, con una tendencia a una disminución gradual de la intensidad hacia el miércoles y las primeras horas del jueves.

Además, el mapa de alertas del NWS muestra una amplia franja de ese país con precipitaciones mixtas. Entre los estados alcanzados se encuentran:

Washington

Oregon

El norte de California

Idaho

Dakota del Sur

Minnesota

Wisconsin

Michigan

Pensilvania

Vermont

Nuevo Hampshire

Massachusetts

Connecticut

Maine

En estas regiones, la combinación de temperaturas cercanas al punto de congelación y el ingreso de humedad da lugar a episodios alternados de lluvia, nieve y hielo. Las condiciones varían en función de la altitud y de la evolución térmica a lo largo del día.

Por otro lado, en el sur y el centro del país norteamericano, la circulación atmosférica comienza a canalizar humedad desde el Golfo de México. Este proceso da origen a un área en expansión de lluvias y tormentas eléctricas.

Continúan las temperaturas elevadas en el centro y sur de EE.UU. NWS

Temperaturas muy por encima del promedio en el centro y el este de EE.UU.

A este contexto se suma un patrón de circulación en niveles altos de la atmósfera que permite el ingreso de aire templado en amplias zonas del centro y el este del territorio estadounidense. Esta situación genera un contraste marcado con las condiciones más frías que se mantienen en el resto de ese país.

El aumento de las temperaturas se ve favorecido por la permanencia de aire cálido, lo que eleva los registros térmicos de manera significativa. Las mayores anomalías se concentran en las llanuras centrales y del sur, con extensión hacia el centro de Missouri y los valles medio y bajo de Misisipi.

En estas áreas, las temperaturas pueden ubicarse alrededor de los 77°F (25°C), o incluso superarlo, por encima de los valores habituales para enero. Por su parte, en las llanuras, Texas y el sureste se mantienen alrededor de los 83°F (28°C).

Se prevé que estas condiciones cambien con la llegada de un nuevo frente frío hacia el fin de semana.